"ليس حسام عوار" .. عبدالله بن مساعد يصحح معلومة الصفقة التبادلية بين روما ودوري روشن بعد انتقال سعود عبدالحميد!

وجّه الأمير عبد الله بن مساعد رسائل قوية خلال ظهوره في برنامج "في المرمى" على قناة العربية، منتقدًا واقع اللاعبين السعوديين في الفترة الحالية، ومشيرًا إلى أن الكثير منهم باتوا يؤدون دور "الكومبارس" داخل فرقهم دون تأثير حقيقي في المباريات، الأمر الذي انعكس سلبًا على أداء المنتخب الوطني.

وأكد ابن مساعد أن الوضع يتطلب إعادة تقييم شاملة لعدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي، مقترحًا تقليص العدد إلى ما بين 6 و7 لاعبين أجانب فقط، مع وضع خطة واضحة للاهتمام بالفئات السنية عبر استقطاب مدربين أكفاء، استعدادًا للاستحقاقات القادمة وعلى رأسها كأس العالم 2034.

وفي سياق حديثه، انتقد ابن مساعد تجربة احتراف اللاعبين السعوديين في الخارج، مؤكداً أن النتائج جاءت بعكس المتوقع، حيث لا يحظى اللاعب السعودي بفرص مشاركة كافية في الدوريات الأوروبية، ما يجعل التجربة غير مؤثرة على تطور المنتخب.

وساق ابن مساعد مثالاً بمدافع الهلال السابق سعود عبد الحميد، الذي انتقل إلى روما قبل أن تتم إعارته إلى لانس الفرنسي، مشيرًا إلى أن الصفقة جاءت ضمن إطار انتقال حسام عوار لاحقًا إلى نادي الاتحاد، ما يعكس –بحسب رأيه– طبيعة انتقالات اللاعب السعودي وعدم تحقيقها فائدة فنية كبيرة.