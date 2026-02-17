Goal.com
مباشر
Sergio Conceicao Al IttihadSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

أخبار الاتحاد اليوم | كريم بنزيما يستعد للكلاسيكو بـ"البدلة الكهربائية".. حقيقة ضم نجم ريال مدريد واعتراف كونسيساو عن النخبة الآسيوية

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • اعتراف سيرجيو كونسيساو "الجريء" عن النخبة الآسيوية

    اعترف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ بضعف مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، بالمقارنة مع المسابقة المحلية في السعودية.

    كونسيساو قال في المؤتمر الصحفي؛ بعد فوز الاتحاد (4-1) على السد القطري، مساء اليوم الثلاثاء: "هُناك فرق بين مباريات دوري روشن السعودي والنخبة؛ لكنه ليس كبيرًا".

    وأضاف المدير الفني البرتغالي: "اللاعبون في النخية الآسيوية ليسوا أعلى مستوى؛ لكن.. الخصوم يحصولون على راحة أكبر، بالمقارنة مع الأندية السعودية".

    • إعلان

  • هكذا يستعد كريم بنزيما لمواجهة الاتحاد "الأولى"!

    وجّه النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، رسالة تحذير غير مباشرة إلى ناديه السابق الاتحاد؛ وذلك قبل كلاسيكو المملكة الكبير، مساء يوم السبت القادم.

    بنزيما انتقل من الاتحاد إلى الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الماضي؛ حيث من المقرر أن يواجه ناديه السابق لأول مرة يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ونشر بنزيما مقطع فيديو، عبر خاصة القصص بحسابه في موقع "انستجرام"؛ يظهر فيه وهو يتدرب بقوة، مع تعليق: "لقد حان الوقت تقريبًا".

    ومن ناحيته.. علق الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، على مقطع فيديو تدريب بنزيما؛ بالقول: "نجم الهلال وتمارين لزيادة القوة والسرعة، باستخدام بدلة بها مؤشرات كهربائية".

    الشهراني أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن هذه المؤشرات الكهربائية؛ ترسل نبضات لتفعيل العضلات وتحفيزها، بشكلٍ أقوى.

  • Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    حسام عوار ينجو.. وحال هيرفي رينارد "المثير للشفقة"

    روبرتو مانشيني لن يندم على المنتخب السعودي .. حال هيرفي رينارد في مواجهة الاتحاد والسد "مُثير للشفقة"!

    ماضي المنتخب السعودي وحاضره تجسد في مواجهة الاتحاد والسد، اليوم الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد، حيث المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني على مقاعد بدلاء الفريق القطري، والفرنسي هيرفي رينارد في المدرجات لمتابعة محللي الأخضر.

    العميد حضر لقطر في مباراة "شبه تحصيل حاصل"، حيث حسم تأهله بالفعل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، لكنه كان في حاجة فقط لتحسين مركزه، وقد فعل بالانتصار أمام السد برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري.

    بعد إصابة ديابي: عوار الناجي الوحيد من مشروع الاتحاد الفرنسي.. وعملية الاستنساخ النصراوية تواجه نفس المصير!

    أثبتت الفحوص الطبية الأخيرة في نادي الاتحاد تعرض الفرنسي موسى ديابي لكدمة قوية في الورك الأيسر أدت لاستبعاده رسميًا من قائمة الفريق المتوجهة إلى الدوحة لمواجهة نادي السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة. 

    عبدالرزاق حمدالله في ليلة "الدبل هاتريك" التاريخية: ماذا لو حدث سيناريو الهلال وكريم بنزيما معك؟.. والقدر قد يبتسم لك على طريقة كأس العرب

    بينما كانت المدرجات تهتز بالهتاف باسمه؛ كان النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمدالله يكتب تاريخًا غير مسبوق، ويحطم الرقم القياسي تلو الآخر في الملاعب السعودية.

    نعم.. حمدالله لم يكن مجرد مهاجم عابر في الملاعب السعودية؛ بل زلزالًا يضرب الشباك، أينما حل وارتحل.

  • WSG Tirol v Real Madrid CF - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    حقيقة التعاقد مع نجم ريال مدريد.. وتكذيب رواية نادي النصر

    "بعد أنباء صراع الأهلي مع النصر والاتحاد لضمه".. وكيل نجم ريال مدريد يرد على انتقاله إلى الملاعب السعودية

    في الفترة الأخيرة.. ارتبط أكثر من اسم في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

    دوري روشن أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة منذ انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر، في يناير 2023.

    تكذيب رواية "صدارة النصر" .. الكشف عن سياسة صندوق الاستثمار السعودي في دعم الأندية وسر تفوق الهلال

    وسط الجدل الدائر حول حصول الأندية السعودية على درجة متساوية من الدعم عن طريق صندوق الاستثمار، تخرج الحقيقة من خلال مصدر مطلع على البيانات الرسمية.

    الوضع تفاقم في دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بسبب الصفقات التي قام بها الهلال، مقارنة بباقي الفرق المشاركة في المسابقة، وكان على رأسها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 21 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 11 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0