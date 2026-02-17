"بعد أنباء صراع الأهلي مع النصر والاتحاد لضمه".. وكيل نجم ريال مدريد يرد على انتقاله إلى الملاعب السعودية

من أبرز الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ النجم النمساوي دافيد ألابا، مدافع العملاق الإسباني ريال مدريد.

ألابا الذي يجيد في قلب الدفاع والظهير الأيسر؛ قيل إنه تلقى عروضًا سعودية مغرية، خاصة من الأهلي والاتحاد والنصر.

وما زاد من حدة هذه الأخبار؛ هو قلة الدقائق التي يتحصل عليها ألابا مع الميرينجي، والتي تم الزعم أنها تسببت في غضبه.