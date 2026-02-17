Goal.com
أحمد فرهود

عبدالرزاق حمدالله في ليلة "الدبل هاتريك" التاريخية: ماذا لو حدث سيناريو الهلال وكريم بنزيما معك؟.. والقدر قد يبتسم لك على طريقة كأس العرب

حمدالله يضرب بقوة مع نادي الشباب..

بينما كانت المدرجات تهتز بالهتاف باسمه؛ كان النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمدالله يكتب تاريخًا غير مسبوق، ويحطم الرقم القياسي تلو الآخر في الملاعب السعودية.

نعم.. حمدالله لم يكن مجرد مهاجم عابر في الملاعب السعودية؛ بل زلزالًا يضرب الشباك، أينما حل وارتحل.

ولكن.. خلف بريق الألقاب المحلية، والكرات التي لا تكف عن عناق الشباك؛ تبرز نقطة سوداء في مسيرة "الساطي" مع الأندية السعودية، وهي عدم تحقيق أي بطولة خارجية.

حمدالله نجح في تطويع الدوري السعودي، وفرض سطوته على المدافعين محليًا؛ إلا أن رحلته مع أندية المملكة في المسابقات الخارجية بقيت ناقصة، في رواية كانت من المفترض أن تنتهي بشكلٍ أجمل.

ونستعرض في السطور التالية، كيف من الممكن أن يعوض القدر عبدالرزاق حمدالله أخيرًا؛ وذلك بعد أن قاد فريقه الشباب لفوز كاسح على تضامن حضر موت اليمني، مساء اليوم الثلاثاء..

  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عبدالرزاق حمدالله يسجل "دبل هاتريك".. ويدخل تاريخ الأندية السعودية

    سجل النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمدالله، 6 أهداف أو ما يُعرف باسم "دبل هاتريك"؛ ليقود فريق الشباب الأول لكرة القدم للفوز (13-0) على تضامن حضر موت اليمني، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال الخليج.

    وبهذه النتيجة.. وصل الشباب إلى نقطته السابعة؛ ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال الخليج، كـ"وصيف" للمجموعة الثانية خلف الريان القطري "المتصدر".

    ويدين الليث الشبابي بفضل كبير إلى الريان، في هذا التأهُل الخليج؛ وذلك بعد فوز الفريق القطري (3-1) على النهضة العماني، في الجولة السادسة من دور المجموعات.

    هزيمة النهضة ضد الريان، جمدته عند النقطة السابعة؛ ليتفوق عليه الشباب في صراع التأهُل، بفارق الأهداف فقط.

    المهم.. حمدالله من خلال تسجيله 6 أهداف وصناعته آخر، ضد الفريق اليمني؛ أصبح أفضل لاعب أجنبي يُساهم مع الأندية السعودية، في مختلف المسابقات.

    ومثّل عبدالرزاق حمدالله، أندية النصر والاتحاد سابقًا والشباب حاليًا، في المملكة العربية السعودية؛ حيث ساهم في 38 هدفًا - تسجيل وصناعة -، متفوقًا على البرازيلي مارسيلو كماتشو صاحب الـ33 مساهمة.

    ولعب كماتشو أحد أفضل المحترفين في تاريخ المملكة؛ كل من الهلال والأهلي والشباب، في الملاعب السعودية.

  • Abderrazak Hamdallah Tarik Sektioui Morocco GFX GOAL ONLYGOAL AR

    عبدالرزاق حمدالله.. القدر قد يبتسم لك على طريقة كأس العرب!

    السيناريو الذي تأهل به فريق الشباب الأول لكرة القدم، إلى نصف نهائي دوري أبطال الخليج 2025-2026؛ ربما يقود الفريق للتتويج باللقب في النهاية، بقيادة النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

    وقتها.. سيكون هذا اللقب الخليجي؛ هو تعويض "صغير" لكل النكسات التي تعرض لها حمدالله مع الأندية السعودية، في البطولات الخارجية.

    ولم يتوّج النجم المغربي بأي لقب خارجي، مع الأندية السعودية "النصر، الاتحاد والشباب"؛ حيث كانت أفضل نتيجة على الإطلاق، هي كالآتي:

    * أولًا: نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020؛ حيث خسر النصر بـ"ركلات الجزاء" ضد بيرسبوليس الإيراني.

    * ثانيًا: نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021؛ حيث خسر النصر (1-2) ضد عملاق الرياض الآخر الهلال.

    ولا ننسى أن مسيرة حمدالله الدولية مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، كانت مليئة بالكثير من النكسات والمشاكل؛ قبل أن يعوضه القدر ولو بشكلٍ جزئي، مؤخرًا.

    طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب في بطولة كأس العرب 2025، قام باستدعاء حمدالله في اللحظات الأخيرة، وذلك بعد شفائه من الإصابة؛ ليلعب "الساطي" دورًا كبيرًا للغاية، في تتويج أسود الأطلس باللقب.

    وهذه كانت أفضل ختام لحمدالله مع المنتخب المغربي؛ وهو الأمر الذي قد يتكرر إذا توّج الشباب بلقب دوري أبطال الخليج، بعد عديد النكسات الخارجية.

    نعم.. لا يمكن لبطولة خليجية أن تعوض لقب آسيوي أو قاري؛ ولكننا هُنا نتحدث عن تعويض جزئي للاعب، بحمل لقب خارجي مع الأندية السعودية - على غرار البطولة العربية مع المغرب -.

  • Karim Benzema Hilal GFX GOAL ONLYGOAL AR

    عندما احتاج عبدالرزاق حمدالله "سيناريو الهلال وكريم بنزيما"

    الآن.. دعونا نتطرق إلى مسيرة النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بصفةٍ عامة، في الملاعب السعودية؛ والتي بدأت في صيف عام 2018 ومستمرة حتى الآن، على النحو التالي:

    * النصر: من صيف 2018 إلى نوفمبر 2021.

    * الاتحاد: من يناير 2022 إلى صيف 2024.

    * الشباب: من صيف 2024 إلى يومنا هذا.

    ولا ننسى أن حمدالله مثّل عملاق الرياض الهلال، لمدة مباراة واحدة فقط؛ وذلك على سبيل الإعارة، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وتظل أفضل مراحل حمدالله على الإطلاق؛ عندما لعب بقميص فريق النصر الأول لكرة القدم، رغم أنه قاد الاتحاد أيضًا إلى لقب الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023.

    لكننا نحتاج أن نطرح سؤالًا: "ماذا لو شاهدنا سيناريو المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع عبدالرزاق حمدالله سابقًا؟!".

    بنزيما أصر على الرحيل من نادي الاتحاد في يناير 2026، للانتقال إلى صفوف الزعيم الهلالي؛ حيث يرى أن تمثيله الفريق الأزرق، سيتيح له التتويج بالألقاب المحلية والخارجية.

    ونظريًا.. كان حمدالله مهاجمًا مثاليًا للهلال رياضيًا، في الفترة من 2019 إلى 2022 تحديدًا؛ وذلك مثلما ينظر الكثيرون لبنزيما والزعيم، في الوقت الحالي.

    ووقتها.. حمدالله كان يحطم الأرقام الفردية مع النصر، والهلال يتوّج بالألقاب الخارجية؛ مثل حصوله على ثنائية دوري أبطال آسيا 2019 و2021.

    لذلك.. اجتماعهما آنذاك - على طريقة بنزيما والهلال حاليًا -؛ كان سيفيد حمدالله برفع بطولات خارجية مع الأندية السعودية، والزعيم بالهيمنة أكثر على الألقاب.

    "توأمة" حمدالله والهلال التقت متأخرًا جدًا - إعارة صيف 2025 -؛ وذلك في وقت بدأ اللاعب يتقدم فيه بالعمر مع تذبذب مستواه، وأيضًا مع بحث الزعيم عن أسماء عالمية أكبر.

  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الخلاصة.. مسيرة عبدالرزاق حمدالله كانت تستحق الأفضل!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه؛ هو أن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بأسطورته التي كتبها مع الأندية السعودية؛ كان يستحق أن يكللها ببطولة خارجية كبيرة.

    لكن مع الأسف.. حمدالله لم يفعل ذلك؛ حيث ظلت البطولات الخارجية، "شوكة" في مسيرته مع الأندية السعودية.

    وربما يجد النجم المغربي البالغ من العمر 35 سنة، في مسابقة دوري أبطال الخليج 2025-2026؛ ملاذًا لتعويض هذه النكسات، ولو بشكلٍ بسيط.

    وكما ذكرنا.. من المستحيل أن تعوض بطولة خليجية أخرى قارية؛ ولكنه إذا قاد الشباب في الظروف الصعبة التي يعيشها للقب خارجي، فهذا سيكون إنجازًا في حد ذاته.

    الشباب يُعاني رياضيًا واقتصاديًا وإداريًا؛ ومن هُنا فإن لقب دوري أبطال الخليج أن تحقق، سيساوي الكثير عند أنصار هذا الكيان.

