Goal.com
مباشر
FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP
أحمد فرهود

أخبار الاتحاد اليوم | طلب تأجيل مواجهة الكأس.. قلق الهلال على كريم بنزيما ورد نجم النصر بعد اهتمام العميد

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة 20 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق 20 فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • الاتحاد يطلب تأجيل مباراته ضد الخلود في الكأس

    قدّم مجلس إدارة نادي الاتحاد طلبًا؛ بخصوص مباراته ضد الخلود، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

    الاتحاد سيواجه الخلود، مساء يوم 18 مارس 2026؛ على أن يلتقي الفائز منهما مع المُتأهل من كلاسيكو الهلال والأهلي، في المباراة النهائية لأغلى الكؤوس.

    ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء يوم الجمعة؛ طلب العميد من اتحاد الكرة السعودي، تأجيل مواجهة الخلود في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    الصحيفة كشفت عن أن الاتحاد، طلب إقامة المباراة يوم 7 أبريل 2026، بدلًا من 18 مارس؛ دون ذكر المزيد من التفاصيل.

    • إعلان
  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ملف إصابة كريم بنزيما.. وتورط الهلال مع لاعبيه

    الملف الأسود: بين المقامرة الطبية والإهمال.. احذروا من أن يكون كريم بنزيما "ضحية جديدة" في الهلال

    بينما تصدح جماهير الهلال بالأهازيج، في مدرجات ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض، احتفاءً بصفقة النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما؛ تسلل شبح قديم بصمتٍ عبر ممرات العيادة الطبية بالنادي، ليُعيد فتح أحد "الملفات السوداء" في تاريخ الزعيم.

    الهلال الذي تعاقد مع بنزيما في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"، قادمًا من صفوف عملاق جدة الاتحاد؛ يبدو أنه يشعر بقلق شديد بشأن الحالة الصحية للاعب، حسب الإعلامي الرياضي عبدالله المنيع.

    "إصابته قد تتحول لمزمنة" .. قلق في الهلال من وضع كريم بنزيما

    يبدو أن الهلال قد يلاحقه "كابوس" المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش مرة أخرى؛ لكن هذه المرة مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إذا لم يتخذ الاحتياطات اللازمة.

  • GOAL ONLY Kante gexGoal AR

    الاتحاد بين سقطة نجولو كانتي ورد عبدالرحمن غريب

    الاتحاد جنى على نفسه وكل الطرق تؤدي للنصر!.. إلى الأهلي "استغل نقاط قوتك لحماية نجمك قبل الندم الكبير"

    في ممرات "الإنماء"، وبين صرخات جماهير عملاق جدة الأهلي؛ ثمة اسم بات يتردد كـ"النغمة"، التي لا تخطئها الأذن.

    هذا الاسم ليس إلا زكريا هوساوي، الذي لم يعد مجرد ظهير يؤدي أدوارًا دفاعية تقليدية؛ بل تحوّل إلى "مُحرِك نفاث"، يمنح الرواق الأيسر حيوية افتقدها الأهلي لسنوات.

    الاتحاد يعدد مكاسبه: فنربخشه غيّر شخصية نجولو كانتي.. و"نادي المطاريد" أفسد رقصته الأوروبية

    لم يكن رحيل النجم الفرنسي نجولو كانتي عن نادي الاتحاد، إلى العملاق التركي فنربخشه في الميركاتو الشتوي، مجرد انتقال عابر؛ بل هو مثّل رغبة ملحة من اللاعب، على القيام بـ"رقصة أخيرة" في الملاعب الأوروبية.

    بعد جدل التوقيع للهلال ورغبة الاتحاد .. عبد الرحمن غريب يكشف عن مستقبله مع النصر!

    بينما كان الميركاتو الشتوي في النصر أشبه بـ"المياه الراكدة"، انتشر سيناريو مثير حول عبد الرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وتوقيعه المفاجئ مع الهلال؛ الأمر الذي كان سيجعله ثاني كبرى المفاجآت، بعد انتقال كريم بنزيما إلى قلعة الزعيم.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 21 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 11 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

0