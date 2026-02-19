الاتحاد يعدد مكاسبه: فنربخشه غيّر شخصية نجولو كانتي.. و"نادي المطاريد" أفسد رقصته الأوروبية

لم يكن رحيل النجم الفرنسي نجولو كانتي عن نادي الاتحاد، إلى العملاق التركي فنربخشه في الميركاتو الشتوي، مجرد انتقال عابر؛ بل هو مثّل رغبة ملحة من اللاعب، على القيام بـ"رقصة أخيرة" في الملاعب الأوروبية.

نعم.. الاتحاد اضطر للاستغناء عن كانتي في الميركاتو الشتوي، بسبب التغييرات التي طرأت على "قائمة الأجانب"، بعد انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى عملاق الرياض الهلال؛ إلا أن جميع التقارير المحلية والعالمية، أكدت أن اللاعب نفسه كان يرغب في المغادرة قبلها.

وبعد انضمامه إلى فنربخشه.. ها هو كانتي وجد نفسه يخوض أول مباراة في المسابقات الأوروبية القارية؛ وذلك عندما واجه الفريق التركي نظيره نوتنجهام فورست الإنجليزي، مساء اليوم الخميس.

فنربخشه سقط (0-3) على أرضه ووسط جماهيره، ضد فريق نوتنجهام فورست الأول لكرة القدم؛ ضمن منافسات ذهاب "الملحق" المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. بات العملاق التركي على مشارف توديع البطولة القارية؛ وذلك في ظل صعوبة تعويض الـ3 أهداف على أرض الفريق الإنجليزي، وإن كان كل شيء ممكن في كرة القدم.

ونحن سنحاول من ناحيتنا؛ استعراض ظهور كانتي الأوروبي "المتواضع" ضد نوتنجهام فورست، مع ربط ذلك برغبته في الرحيل عن نادي الاتحاد..