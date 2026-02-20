يبدو أن الهلال قد يلاحقه "كابوس" المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش مرة أخرى، لكن هذه المرة مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إذا لم يتخذ الاحتياطات اللازمة.
"إصابته قد تتحول لمزمنة" .. قلق في الهلال من وضع كريم بنزيما
تعاقد الهلال مع بنزيما
الهلال كان قد تعاقد مع المهاجم الفرنسي في الميركاتو الشتوي المنقضي، في صفقة انتقال حر، قادمًا من الاتحاد.
تلك الصفقة أثارت الكثير من الجدل، واتهامات لرابطة الدوري السعودي للمحترفين وبرنامج الاستقطاب بشأن تفاوت الدعم المقدم للأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؛ الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي.
هذا الجدل نابع من كون الاتحاد رغب في تجديد عقد بنزيما على أن يحصل على حقوق الصور فقط دون راتب ثابت، وهو ما تسبب في غضبه ورحيله.
في المقابل، نجح الهلال في توفير أموال الصفقة رغم أنه مملوك لنفس جهة الاتحاد "صندوق الاستثمارات".
لكن بحسب ما أعلن النادي العاصمي بشكل رسمي، فإن صفقة انتقال كريم بنزيما من الاتحاد إلى الهلال تمت بدعم من العضو الذهبي الأمير الوليد بن طلال.
قلق في الهلال
ورغم البداية الجديدة لكريم بنزيما مع الزعيم، إلا أن الإعلامي الرياضي عبدالله المنيع؛ مقدم برنامج "المنتصف"، أكد شعور مسؤولي الهلال بالقلق تجاه "الحكومة".
وأوضح المنيع أن مسؤولي القلعة الزرقاء يشعرون بالقلق حيال إصابات كريم بنزيما التي أبعدته لفترات مع الاتحاد، وأثرت على مستواه في فترة من الفترات.
بنزيما كان قد تعرض للإصابة في أربع فترات مع الاتحاد، إحداها تسبب في غيابه عن الملاعب ثلاثة أشهر.
وغاب الفرنسي عن 14 مباراة مع الاتحاد على مدار موسمي 2023-2024، و2024-2025.
"قد يعاني من إصابة مزمنة"
في هذا الشأن، وجه المستشار الطبي راكان الوابل، تحذيرًا لنادي الهلال بشأن التعامل مع إصابات كريم بنزيما، موضحًا أنه يحتاج لتأهيل ممنهج.
وقال الوابل خلال تصريحاته لبرنامج "المنتصف": "غاب بنزيما خلال فترة مع الاتحاد عن عدد كبير من المباريات على إثر الإصابات، وهي الإصابات نفسها التي عانى منها من قبل مع ريال مدريد سابقًا".
وأضاف: "حالة بنزيما تشبه حالة ميتروفيتش مع الهلال، قلنا من قبل إن الصربي يعاني من إصابة عضلية مزمنة، وتأكد الأمر بعد ذلك وهو ما يعانيه مع الريان حاليًا".
المستشار الطبي اختتم: "العضلة الخلفية ووترها على إثر تدفق الدم الضعيف به، إذا لم يتم العلاج والتأهيل بطريقة ممنهجة كاملة، فإن نسبة معاودة الإصابة وتحولها لمزمنة كبيرة".
- Getty Images Sport
ماذا حدث لميتروفيتش؟
صاحب الـ31 قضى موسمين في صفوف الزعيم، سجل خلالها 68 هدفًا وصنع 15 آخرين خلال 79 مباراة، في مختلف البطولات.
لكن في نهاية تلك الرحلة كانت للإصابات الكلمة العليا، ليضطر الهلال للاستغناء عنه مجانًا للريان القطري، بعدما كلف خزينته 52.6 مليون يورو في صيف 2023 قادمًا من فولهام.
لكن كما كانت نهايته مع الهلال، كانت بدايته مع الريان، حيث ضربته إصابة قوية، أبعدته عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر كاملة من أواخر أكتوبر 2025 إلى أواخر يناير 2026.
والنتيجة؟ .. مشاركته في أربع مباريات مع الريان بواقع 205 دقائق، محرزًا ثلاثة أهداف وصانعًا لآخر.
مسيرة بنزيما في السعودية
صاحب الـ38 عامًا كان قد انتقل للاتحاد في صيف 2023 في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.
وخلال موسمين في النادي الجداوي، شارك الفرنسي في 83 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، فيما توج بلقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
وفي شتاء 2026، انتقل للهلال في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الاتحاد بالتراضي بعدما رفض عرض التجديد المقدم له، ليشارك بالقميص الأزرق في مباراتين – حتى الآن – سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع آخر.