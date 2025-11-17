أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | مستقبل مدافع العميد مُهدد بسبب صفقة جديدة .. ورسالة مدرب صربيا لرايكوفيتش بعد حملة الهجوم عليه
بنزيما يتحدث عن مستقبله مع الاتحاد
"أمتلك عروضًا أوروبية" .. كريم بنزيما يثير الجدل في مستقبله مع الاتحاد ويحدد موعد اعتزاله
تحدث كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ خاصة في ظل اقتراب نهاية عقده مع عملاق جدة، بشكلٍ رسمي.
بنزيما الذي انضم إلى الاتحاد صيف عام 2023، قادمًا من صفوف نادي ريال مدريد، يرتبط بعقدٍ مع عملاق جدة حتى 30 يونيو 2026؛ الأمر الذي يعطيه الحق في التفاوض مع أي فريقٍ آخر، بدءًا من يناير القادم.
"أهدافه مع ريال مدريد طبيعية ويجب عليه التركيز"! .. كريم بنزيما يفاجئ كيليان مبابي ويوجه نصيحة إليه
أبدى الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، رأيه في مستوى مواطنه كيليان مبابي، مع العملاق الإسباني ريال مدريد.
بنزيما مثّل ريال مدريد في الفترة من 2009 إلى 2023، قبل الانتقال إلى نادي الاتحاد؛ بينما يلعب مبابي في صفوف العملاق الإسباني، منذ صيف 2024.
وعانى مبابي من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الماضي 2024-2025، رغم تتوّيجه هدافًا للدوري الإسباني وبجائزة "الحذاء الذهبي"؛ قبل أن يتألق بشكلٍ أكبر، مع بداية العام الرياضي الحالي.
مطلب بتسويق ديابي .. وجدل شعبية الاتحاد والأهلي
"كان يجب تسويق موسى ديابي" .. رسالة شبابية تثير جدلًا كبيرًا بعد مطالبة الاتحاد برحيل نجمه!
أثار أحمد عطيف، نجم نادي الشباب السابق، حالة من الجدل بين الجماهير، بسبب رسالته التي حملت طابع اللوم، على الإدارة الرياضية بنادي الاتحاد، لعدم تسويق لاعبين على غرار موسى ديابي.
ابن مدينة باريس، هو أحد عناصر كتيبة الاتحاد، التي صنعت المجد مع المدرب لوران بلان، في الموسم الرياضي الماضي "2024-2025"، بالفوز بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما قدم أرقامًا استثنائية، حيث كان الأكثر صناعة للتمريرات الحاسمة في الدوري.
هذا الأمر كان سببًا وراء الضجة الكبرى حول مطالبة عطيف للإدارة الاتحادية، بتسويق عقد موسى ديابي، فيما كشف المحلل الرياضي عن السبب وراء اختياره للجناح الفرنسي.
"أنزل درجة أولى لأصبح الأفضل" .. رد كوميدي من عبدالله فلاته على جدل شعبية الاتحاد والأهلي!
لا تزال قضية الحضور الجماهيري لمباريات دوري روشن السعودي، تشغل عنوانًا رئيسًا في الأوساط الرياضية، في ظل الجدل حول شعبية الأندية الكبار، وظاهرة قلة الحضور في عدد من مباريات الأندية، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026".
المؤشرات تؤكد تفوقًا واضحًا لناديي الاتحاد والأهلي، في الحضور الجماهيري للمباريات، مقارنة بالهلال والنصر، علمًا بأن مباراة ديربي جدة، في الجولة الثامنة، شهدت حضور أكثر من 46 ألف متفرج، فيما تشهد مباريات أخرى، نسبة قليلة من الحاضرين، على غرار مباراة الشباب والاتفاق، التي شهدت حضور 1895 متفرج، وتواجد 852 مشجع في مباراة الفيحاء والأخدود، و550 مشجع بلقاء الرياض وضمك.
- AFP
3 طلبات لكونسيساو .. ومستقبل لاعب الاتحاد مهدد
مع اقتراب الميركاتو الشتوي لعام 2026، حدد البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني للاتحاد، مطالبه للإدارة الفنية للنادي، مطالبًا بدعم الفريق بثلاث صفقات بشكل ضروري.
بحسب الصحفي صالح الأحمد، فإن المدرب البرتغالي حدد 3 صفقات يحتاجها العميد في الشتاء المقبل، هم: حارس محلي دولي، مدافع محلي دولي ومهاجم مواليد.
وأشار صالح الأحمد إلى أن كونسيساو يريد استبعاد اثنين من قائمة الـ15 المحلية، على أن يتم تسجيل الحارس والمدافع الجديدين بدلًا منهما.
أما المهاجم المواليد فإن ضحيته سيكون المدافع الصربي جان كارلو سيميتش، بحسب صالح الأحمد.
- Getty Images Sport
مدرب صربيا يدافع عن رايكوفيتش
دافع فيليكو باونوفيتش؛ المدير الفني للمنتخب الصربي، عن بريدراج رايكوفيتش؛ حارس مرماه ومحترف الاتحاد، أمام الانتقادات التي يتعرض لها في بلاده على خلفية فشل التأهل لكأس العالم 2026.
حارس مرمى العميد شارك في مواجهة صربيا أمام إنجلترا بالجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، حيث استقبلت شباكه هدفين، ما أطاح بحلم التأهل لنهائيات المونديال.
وعاد رايكوفيتش لحماية عرين صربيا من جديد أمس الأحد، أمام لاتفيا ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات، لكن هذه المرة لم يستقبل إلا هدفًا وحيدًا مع فوز منتخب بلاده بهدفين.
وعن مستوى رايكوفيتش، قال مدرب صربيا: "كان نقطة إيجابية أمام لاتفيا، أشكره على ما قدمه من تصديات، لقد حافظنا على فوزنا بفضله، وجعل المهمة صعبة أمام لاعبي لاتفيا".
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.
الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.