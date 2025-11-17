"أنزل درجة أولى لأصبح الأفضل" .. رد كوميدي من عبدالله فلاته على جدل شعبية الاتحاد والأهلي!

لا تزال قضية الحضور الجماهيري لمباريات دوري روشن السعودي، تشغل عنوانًا رئيسًا في الأوساط الرياضية، في ظل الجدل حول شعبية الأندية الكبار، وظاهرة قلة الحضور في عدد من مباريات الأندية، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026".
المؤشرات تؤكد تفوقًا واضحًا لناديي الاتحاد والأهلي، في الحضور الجماهيري للمباريات، مقارنة بالهلال والنصر، علمًا بأن مباراة ديربي جدة، في الجولة الثامنة، شهدت حضور أكثر من 46 ألف متفرج، فيما تشهد مباريات أخرى، نسبة قليلة من الحاضرين، على غرار مباراة الشباب والاتفاق، التي شهدت حضور 1895 متفرج، وتواجد 852 مشجع في مباراة الفيحاء والأخدود، و550 مشجع بلقاء الرياض وضمك.