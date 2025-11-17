"أمتلك عروضًا أوروبية" .. كريم بنزيما يثير الجدل في مستقبله مع الاتحاد ويحدد موعد اعتزاله

وفي هذا السياق.. أعلن كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، رغبته في الاستمرار بلعب كرة القدم؛ لمدة عامين إضافيين.

وقال بنزيما في تصريحات مع صحيفة "آس"، مساء اليوم الإثنين: "سأبلغ 38 عامًا في شهر ديسمبر القادم.. أرى أنني قادر جسديًا على اللعب لعامين أخريين، قبل الاعتزال".

ورغم ذلك.. أكد المهاجم الفرنسي أنه لا يعلم هل يكمل العامين الإضافيين، في الملاعب السعودية مع نادي الاتحاد، أم سيخوض تجربة احترافية جديدة.

وأضاف بنزيما: "عقدي مع الاتحاد اقترب من نهايته، وما زلت لا أستطيع الجزم ببقائي أو رحيلي.. في الوقت الحالي أنا سعيد جدًا هُنا، حيث أتلقى الكثير من الود من اللاعبين والجماهير والمدرب وكافة العاملين في النادي".