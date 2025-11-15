FBL-KSA-ITTIHAD-HILALAFP
أخبار الاتحاد اليوم | تطور جديد بشأن أحمد شراحيلي .. ومناورة فنية يقودها كونسيساو لتجهيز النمور.

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت 15 نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

    أحمد شراحيلي يعود للتدريبات بعد التعافي

    عاد أحمد شراحيلي، مدافع فريق الاتحاد، إلى العمل الميداني من جديد بعدما أنهى برنامجه العلاجي داخل عيادة النادي، وبدأ يوم الجمعة المرحلة الأولى من برنامجه اللياقي.

    وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن شراحيلي، البالغ من العمر 31 عامًا، شرع في الجري حول الملعب تحت إشراف المعد البدني، في خطوة تهدف إلى رفع جاهزيته البدنية تدريجيًا قبل السماح له بالانخراط في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

    وكان شراحيلي قد ابتعد عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، ليكتفي بثلاث مشاركات فقط هذا الموسم بإجمالي 45 دقيقة موزعة بين دوري روشن السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس الملك.

    وتزامن برنامج تأهيل شراحيلي مع فترة التوقف الدولي التي تشهد غيابًا واسعًا في صفوف الاتحاد، حيث يفتقد الفريق 14 لاعبًا لانضمامهم إلى منتخبات بلادهم. وتشمل قائمة الغائبين: بريدراج رايكوفيتش، ماريو ميتاي، روجر فيرنانديز، حسام عوار، نجولو كانتي، فابينيو، محمدو دومبيا، إضافةً إلى حسن كادش وعبد الرحمن العبود وصالح الشهري مع المنتخب السعودي الأول، وحامد الشنقيطي ومحمد برناوي وأحمد الجليدان وعبد الرحمن العبيد مع المنتخب الأولمبي.

    ويأتي هذا في وقت يحتل فيه الاتحاد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملة عن المتصدر النصر بعد ختام الجولة الثامنة، في وضع يعكس حجم الضغوط التي تنتظر الفريق بعد استئناف المنافسات.

    مناورة فنية يقودها كونسيساو استعدادًا لاستئناف دوري روشن

    أجرى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد، مناورة تدريبية أمام لاعبي فريق تحت 21 عامًا، السبت، على الملعب الرئيس بالنادي، وذلك ضمن برنامج التحضيرات خلال فترة التوقف الدولي.

    وحرص كونسيساو من خلال المناورة على تقييم جاهزية اللاعبين المتواجدين في جدة، ممن لم يغادروا للانضمام إلى منتخباتهم، بهدف الوقوف على مستوياتهم البدنية والفنية قبل عودة المنافسات.

    ومن المنتظر أن يستعيد المدرب البرتغالي قوته الضاربة بعودة اللاعبين الـ13 المرتبطين بمنتخباتهم الوطنية، وذلك خلال تدريبات الأربعاء والخميس، تأهبًا لمواجهة الرياض يوم الجمعة المقبل على ملعب الأمير عبد الله الفيصل ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

    ويحتل الاتحاد حاليًا المركز الثامن في ترتيب الدوري بعد مرور ثماني جولات، جمع خلالها 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل واحد وثلاث هزائم، في سلسلة نتائج يسعى الفريق لتحسينها بعد استئناف المنافسات.

    الاتحاد بعد العودة من التوقف

    شهدت أجندة نادي الاتحاد خلال الفترة التي تسبق انطلاق بطولة كأس العرب "قطر 2025" ضغطًا كبيرًا في المباريات، حيث يستعد الفريق للعودة من فترة التوقف الدولي بخوض ثلاث مواجهات قوية ومصيرية في أقل من عشرة أيام، وذلك قبل دخول ديسمبر الذي يشهد انطلاق البطولة العربية.

    ويخوض الاتحاد أولى مبارياته بعد التوقف في 21 نوفمبر، عندما يستضيف فريق الرياض على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي. وتمثل هذه المباراة اختبارًا مهمًا للفريق الساعي لاستعادة توازنه وتحسين موقعه في جدول الترتيب بعد بداية غير مقنعة.

    وفي 24 نوفمبر، يشد الاتحاد الرحال إلى الدوحة لمواجهة الدحيل القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة. وتعد هذه المواجهة من أبرز محطات الفريق القارية، خصوصًا في ظل الحاجة إلى نقاط تعزز فرصه في الاستمرار في المنافسة على بطاقة التأهل.

    أما في 29 نوفمبر، فيعود الاتحاد إلى جدة لخوض واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم عندما يواجه الشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وتمثل هذه المباراة فرصة ذهبية للفريق من أجل بلوغ المربع الذهبي، ومحاولة الاستمرار في رحلة الدفاع عن أحد أهم الألقاب المحلية.

    وتأتي هذه المرحلة الحساسة في وقت يواجه فيه الفريق مع مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو ضغوطًا كبيرة، إذ لم ينجح حتى الآن في تحقيق أي انتصار في دوري روشن منذ توليه منصبه. ويقبع حامل اللقب في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، متأخرًا بفارق 13 نقطة كاملة عن النصر المتصدر بعد مرور ثماني جولات، ما يزيد من أهمية الفترة المقبلة وضرورة الخروج بنتائج إيجابية تعيد الفريق إلى دائرة المنافسة.

