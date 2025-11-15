أخبار الاتحاد اليوم | تطور جديد بشأن أحمد شراحيلي .. ومناورة فنية يقودها كونسيساو لتجهيز النمور.

عاد أحمد شراحيلي، مدافع فريق الاتحاد، إلى العمل الميداني من جديد بعدما أنهى برنامجه العلاجي داخل عيادة النادي، وبدأ يوم الجمعة المرحلة الأولى من برنامجه اللياقي.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن شراحيلي، البالغ من العمر 31 عامًا، شرع في الجري حول الملعب تحت إشراف المعد البدني، في خطوة تهدف إلى رفع جاهزيته البدنية تدريجيًا قبل السماح له بالانخراط في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وكان شراحيلي قد ابتعد عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، ليكتفي بثلاث مشاركات فقط هذا الموسم بإجمالي 45 دقيقة موزعة بين دوري روشن السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس الملك.

وتزامن برنامج تأهيل شراحيلي مع فترة التوقف الدولي التي تشهد غيابًا واسعًا في صفوف الاتحاد، حيث يفتقد الفريق 14 لاعبًا لانضمامهم إلى منتخبات بلادهم. وتشمل قائمة الغائبين: بريدراج رايكوفيتش، ماريو ميتاي، روجر فيرنانديز، حسام عوار، نجولو كانتي، فابينيو، محمدو دومبيا، إضافةً إلى حسن كادش وعبد الرحمن العبود وصالح الشهري مع المنتخب السعودي الأول، وحامد الشنقيطي ومحمد برناوي وأحمد الجليدان وعبد الرحمن العبيد مع المنتخب الأولمبي.

ويأتي هذا في وقت يحتل فيه الاتحاد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملة عن المتصدر النصر بعد ختام الجولة الثامنة، في وضع يعكس حجم الضغوط التي تنتظر الفريق بعد استئناف المنافسات.