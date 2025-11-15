خرج عن صمته بكلمات تقلق كونسيساو .. كانتي يرد على ترك الاتحاد والعودة إلى فرنسا!

تتفق أم تختلف معه، ولكنه يظل أحد العوامل الرئيسة في عودة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلى منصات التتويج، في موسم 2024-2025، وأحد أكثر اللاعبين حفاظًا على ثبات مستواه، كعنصر مؤثر في وسط الميدان، ذلك هو "الغزال الفرنسي" نجولو كانتي.

بين الحين والآخر، تخرج تقارير جديدة، تشير إلى اقتراب نجولو كانتي، من الرحيل عن الاتحاد، في ظل وجود اهتمام من أندية أوروبية، للتعاقد مع نجم المنتخب الفرنسي، بالتزامن مع قرب انتهاء عقده مع العميد، في صيف 2026.

وأفادت تقارير بأن نادي باريس إف سي، الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي "ليج آ" قد أبدى اهتمامًا بضم كانتي، خاصة وأنه استعاد الكثير من بريقه، بعد خطوة الانتقال إلى دوري روشن السعودي، قبل عامين ونصف.