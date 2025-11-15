N'golo Kante IttihadGetty
خرج عن صمته بكلمات تقلق كونسيساو .. كانتي يرد على ترك الاتحاد والعودة إلى فرنسا!

بعد أنباء رغبة أحد الأندية الفرنسية في ضمه..

تتفق أم تختلف معه، ولكنه يظل أحد العوامل الرئيسة في عودة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلى منصات التتويج، في موسم 2024-2025، وأحد أكثر اللاعبين حفاظًا على ثبات مستواه، كعنصر مؤثر في وسط الميدان، ذلك هو "الغزال الفرنسي" نجولو كانتي.

بين الحين والآخر، تخرج تقارير جديدة، تشير إلى اقتراب نجولو كانتي، من الرحيل عن الاتحاد، في ظل وجود اهتمام من أندية أوروبية، للتعاقد مع نجم المنتخب الفرنسي، بالتزامن مع قرب انتهاء عقده مع العميد، في صيف 2026.

وأفادت تقارير بأن نادي باريس إف سي، الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي "ليج آ" قد أبدى اهتمامًا بضم كانتي، خاصة وأنه استعاد الكثير من بريقه، بعد خطوة الانتقال إلى دوري روشن السعودي، قبل عامين ونصف.

    كونسيساو يطلب استمراره والاتحاد يقرر!

    وفي هذا السياق، قدم البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، طلبًا إلى الإدارة، بتجديد عقود السداسي "نجولو كانتي، كريم بنزيما، فابينيو تفاريس، دانيلو بيريرا، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن العبود"، في ظل انتهاء عقودهم في يونيو 2026، ما يعطيهم الحق في التفاوض مع أي نادٍ آخر "مجانًا" دون العودة لإدارة العميد، بدءًا من يناير المُقبل.

    وكشفت صحيفة "الرياضية" عن تطورات ملف تجديد اللاعبين، وخاصة الثلاثي كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو، بأن اللجنة الفنية بنادي الاتحاد، قررت تأجيل هذا الملف، في الوقت الحالي، رغبة في الحفاظ على التركيز الكامل للفريق، خاصة وأن اللجنة ترى أن التفاوض مع النجوم أصحاب العقود الضخمة، في هذا التوقيت، من شأنه أن يضرّ باستقرار الفريق".

  • كيف ردّ كانتي على العودة إلى فرنسا؟

    من جانبه، تلقى نجولو كانتي، سؤالًا عبر TeleFoot، حول مدى إمكانية العودة إلى فرنسا، ليردّ قائلًا "نحن نركز على الموسم مع الاتحاد، وسنرى ما سيحدث لاحقًا، لكن ما أريده هو الاستفادة القصوى من سنواتي الكروية المُقبلة، وأتمنى أن يكون عامًا حافلًا بكل شيء".

    وحول ذكر اسم نادي باريس إف سي، على وجه التحديد، بعد أنباء الاهتمام بالتعاقد معه، اكتفى صاحب الـ34 عامًا، بترك الباب مفتوحًا، مرددًا "من يدري، من يدري".

  • الوجه الإيجابي والسلبي في رد كانتي

    وأكد نجولو كانتي أن تركيزه الحالي مع الاتحاد، هذا الموسم، ما يغلق الأبواب أمام احتمالية الرحيل في الفترة الشتوية، خاصة وأن حامل لقبي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، بحاجة إلى الغزال الفرنسي، في ظل المشاركة في دوري النخبة الآسيوية، وتذبذب نتائج الفريق مع كونسيساو الذي تولى قيادة الفريق، خلفًا للفرنسي لوران بلان.

    أما عن الوجه السلبي، فإن كانتي ترك الباب مفتوحًا أمام احتمالية العودة إلى فرنسا، بالتزامن مع قرب عقده من الانتهاء.

    وأفادت تقارير إعلامية، في أغسطس الماضي، بأن نجولو كانتي دخل في أزمة مع الإدارة الاتحادية، بسبب وضع شرط لتجديد عقده، لموسمين آخرين، وهو تخفيض راتبه السنوي الذي يقدر بمبلغ 25 مليون دولار، مع غضب متوسط الميدان الفرنسي من حصول عدد من النجوم العالميين في الأندية السعودية، على رواتب أعلى منه، ليقول للمسؤولين حرفًا "أنا اسم عالمي.. لقد خدعتموني"، وفق ما ذكر الإعلامي محمد البكيري.

    وقال الفرنسي عبد الكريم دويس، وكيل أعمال نجولو كانتي، عبر "الرياضية"، إن الاتحاد لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن، بشأن تجديد عقد موكله، مضيفًا أنه ناقش ملف التجديد بالفعل مع الإدارة، والتي تحاول حماية نفسها من ردود الفعل؛ كونها تدرك جيدًا أن الجماهير لن تكون راضية إذا علمت بطريقة تعاملها مع ملف كانتي، على حد وصفه.

    الغزال يقود فرنسا نحو المونديال

    وقرر المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديديه ديشان، استدعاء نجولو كانتي "مجددًا" لقائمة الديوك، حيث نجح وصيف مونديال قطر، في حجز مقعد رسميًا في نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوز عريض على أوكرانيا برباعية نظيفة، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، حيث وضع نجم الاتحاد بصمته بتمريرة حاسمة خلال المواجهة.

    ومن المقرر أن يختتم منتخب فرنسا، مشواره في التصفيات، بمواجهة أذربيجان غدًا، وسط غياب نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، بسبب الإصابة.

    وانتقل كانتي إلى صفوف الاتحاد، في صيف 2023، بعد فترة متذبذبة مع تشيلسي، إلا أن بدايته مع العميد، قد جذبت أنظار ديشان إليه، ليقرر إعادته إلى قائمة الديوك، للمشاركة في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، حيث قدم مستويات مبهرة، وتوج بجائزة رجل المباراة في أولى جولتين، كما قاد بلاده إلى نصف النهائي.

    منذ ذلك الحين، ارتبط اسم كانتي، أكثر من مرة، بإمكانية العودة إلى أوروبا، خاصة بعدما لعب الفرنسي دورًا في قيادة الاتحاد للتتويج بثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما ذكر برشلونة كأحد الأندية التي وضعت كانتي على رادارها في وقت سابق.

    وفي موسمه الثالث مع الاتحاد، خاض نجولو كانتي 92 مباراة رسمية بقميص العميد في جميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة، ليصبح قريبًا من دخول نادي المائة قلعة عملاق جدة.

