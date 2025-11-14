"بعد طلب سيرجيو كونسيساو التجديد لهم" .. الاتحاد يتخذ قرارًا حاسمًا في مستقبل كريم بنزيما وكانتي وفابينيو

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية" مساء يوم الجمعة، عن مستجدات مهمة في مستقبل الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي والبرازيلي فابينيو تافاريس، ثلاثي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

الصحيفة أعلنت أن اللجنة الفنية بنادي الاتحاد، قررت تأجيل فتح ملف تجديد عقود بنزيما وكانتي وفابينيو، في الوقت الحالي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر اتحادية؛ بأن قرار تأجيل فتح ملف تجديد عقود هذا الثلاثي، يعود إلى رغبة اللجنة الفنية في الحفاظ على التركيز الكامل للفريق الأول.

وأضافت المصادر: "اللجنة الفنية ترى أن التفاوض مع النجوم أصحاب العقود الضخمة، في الوقت الحالي من الموسم الرياضي؛ من شأنه أن يضر باستقرار الفريق".