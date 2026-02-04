أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | شكوك حول مشاركة نجم العميد أمام النصر .. ورسالة "أنين" بعد رحيل كريم بنزيما
شكوك حول ديابي قبل مواجهة النصر
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الشكوك تحوم حول موقف الجناح الفرنسي موسى ديابي من المشاركة في كلاسيكو النصر المقبل، المقرر إقامته بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.
ديابي كان قد أصيب خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام النجمة، ضمن الجولة الـ20، ومن وقتها غاب عن حصتين تدريبيتين، ما يثير الشكوك حول جاهزيته للكلاسيكو.
يوسف النصيري يصل إلى جدة
وصل المهاجم المغربي يوسف النصيري اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة، بعد تعاقد الاتحاد بشكل رسمي معه، خلال الميركاتو الشتوي 2026.
ويأتي انضمام المغربي بعدما أبرم الاتحاد صفقة تبادلية مع فنربخشه، انتقل على إثرها لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي للنادي التركي.
وأشارت مصادر "الرياضية" إلى احتمالية انضمام النصيري إلى قائمة النمور، التي ستواجه النصر بعد غدٍ الجمعة.
إلينيكينا ينتظم في مران الاتحاد
انتظم المهاجم النيجيري جورج إلينيكينا في مران الاتحاد اليوم الأربعاء، استعدادًا لكلاسيكو النصر.
وكان العميد قد نجح في التعاقد مع صاحب الـ19 عامًا قادمًا من موناكو مقابل 30 مليون يورو، خلال الميركاتو الشتوي 2026.
محمد صلاح يعود للصورة .. الاتحاد يتجهز لخطف نجم ليفربول
أفادت تقارير أن محمد صلاح أصبح الخيار الأول لفريق الاتحاد السعودي ليحل محل كريم بنزيما، فلطالما كان اللاعب المصري هدفًا للأندية السعودية، وقد عانى من موسم مخيب للآمال حتى الآن، حيث انتقد ليفربول في ديسمبر قبل أن يسافر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.
أفادت تقارير أن محمد صلاح أصبح الخيار الأول لفريق الاتحاد السعودي ليحل محل كريم بنزيما، فلطالما كان اللاعب المصري هدفًا للأندية السعودية، وقد عانى من موسم مخيب للآمال حتى الآن، حيث انتقد ليفربول في ديسمبر قبل أن يسافر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.
وقد وقع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا عقدًا جديدًا مع الريدز في أبريل الماضي، لكن مستقبله لا يزال مجهولًا بعد أن سجل ستة أهداف فقط مع النادي هذا الموسم. (طالع التفاصيل)
الاتحاد بين "الأنين" و"الاتهامات" بعد رحيل بنزيما
"صيحة الظلم" التي أُطلقت قبل 59 عامًا بسبب الأهلي .. "أنين" الاتحاد يتكرر بعد ضربة كريم بنزيما!
ظالم أم مظلوم؟ .. سؤال يُطرح منذ الأمس بعد خسارة الاتحاد لقائده الفرنسي كريم بنزيما، الذي فاجأ الجميع بانتقاله إلى الهلال رسميًا، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي 2026 بدوري روشن السعودي.
أظلمه الاتحاد بعرض عليه تجديد العقد دون مقابل مادي ثابت والاكتفاء بحقوق الصور كاملة في ظل عدم توافر النفقات المالية الكافية؟ .. أم ظُلم العميد لعدم دعمه من قبل صندوق الاستثمارات بالقدر الكافي، فخسر قائده لصالح نادٍ آخر تحت مظلة الصندوق نفسه؟!
الاتحاد أجاب على تساؤل جماهيره بطريقة غير مباشرة، معلنًا "تعرضه للظلم"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
بين القانون والأخلاق الرياضية: كريم بنزيما يفتح الجراح القديمة.. الاتحاد المتهم البريء في قضية "التلاعب بالأندية واللاعبين"
بين ليلة وضحاها، تتحوّل وجهة الطائرات وتتغير مسارات العقود، في أروقة العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد.
نعم.. سوق الانتقالات في الاتحاد، لم يعد مجرد عمليات شراء وبيع فقط؛ بل أصبح مادة دسمة لقصص "الغرف المغلقة"، واتهامات التلاعب بـ"الطرف الآخر".
هذه الاتهامات تُلاحق صناع القرار في العميد الاتحادي؛ منذ صيف عام 2024 تحديدًا، وحتى يومنا هذا.