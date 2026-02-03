Goal.com
أحمد فرهود

بين القانون والأخلاق الرياضية: كريم بنزيما يفتح الجراح القديمة.. الاتحاد المتهم البريء في قضية "التلاعب بالأندية واللاعبين"

الاتحاد أصبح "العنوان الرئيس" في كل ميركاتو..

بين ليلة وضحاها، تتحوّل وجهة الطائرات وتتغير مسارات العقود، في أروقة العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد.

نعم.. سوق الانتقالات في الاتحاد، لم يعد مجرد عمليات شراء وبيع فقط؛ بل أصبح مادة دسمة لقصص "الغرف المغلقة"، واتهامات التلاعب بـ"الطرف الآخر".

هذه الاتهامات تُلاحق صناع القرار في العميد الاتحادي؛ منذ صيف عام 2024 تحديدًا، وحتى يومنا هذا.

حتى أن أحداث الـ24 ساعة الماضية، في ميركاتو الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بالثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي؛ تجعل حدة هذه الاتهامات، تزداد بشكلٍ كبير.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، كواليس ميركاتو الاتحاد منذ صيف 2024 وحتى الآن؛ للإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، وهو: "هل ما يحدث تكتيك تفاوضي أم فوضى إدارية؟!".

  TOPSHOT-FBL-POR-LIGA-PORTO-SANTA CLARA

    صيف 2024.. انسحاب الاتحاد المفاجئ من صفقة جالينو

    في الميركاتو الصيفي لعام 2024؛ اتجه نادي الاتحاد للتعاقد مع جناح أيسر أجنبي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    هُنا.. وقع الاختيار على النجم البرازيلي ويندرسون جالينو؛ الذي كان ينشط في صفوف العملاق البرتغالي بورتو، وقتها.

    واتفق مسؤولو العميد مع نظرائهم في بورتو، على إتمام صفقة التعاقد مع جالينو، مقابل 50 مليون يورو؛ بينما استعد اللاعب للسفر إلى مدينة جدة، للانضمام إلى الفريق السعودي الكبير.

    وبشكلٍ مفاجئ وقبل سفر اللاعب؛ أبلغ الاتحاد نظيره البرتغالي، بالتراجع عن صفقة النجم البرازيلي رسميًا.

    السبب في ذلك؛ هو التوصل إلى اتفاق مع نادي أياكس أمستردام الهولندي، للتعاقد مع الجناح الأيسر ستيفن بيرجفاين.

    وبالفعل.. وقع الاتحاد مع بيرجفاين، مقابل 21 مليون يورو؛ في الوقت الذي استمر فيه جالينو مع بورتو، حتى الانتقال إلى عملاق جدة الآخر النادي الأهلي في يناير 2025.

    * أرقام ستيفن بيرجفاين مع الاتحاد:

    - مباريات: 49.

    - دقائق: 3.844.

    - مساهمات تهديفية: 31.

    - أهداف: 21.

    - تمريرات حاسمة: 10.

  Al Ittihad Rodrigo Mora

    صيف 2025.. عندما كرر الاتحاد ضربته ضد نادي بورتو!

    الإثارة تجددت في ميركاتو الاتحاد، خلال صيف عام 2025؛ ومع نفس النادي أيضًا، وهو العملاق البرتغالي بورتو.

    وقتها.. الاتحاد دخل في مفاوضات مع بورتو، للتعاقد مع صانع ألعابه البرتغالي الشاب رودريجو مورا، البالغ من العمر 18 سنة.

    وحصل العميد الاتحادي على موافقة مورا؛ إلى جانب الاتفاق مع العملاق البرتغالي على إتمام الصفقة، مقابل مبلغ يتراوح بين 70 إلى 75 مليون يورو.

    ومرة أخرى وبشكلٍ مفاجئ؛ تراجع مسؤولو الاتحاد عن صفقة النجم البرتغالي الشاب، وذلك قبل توقيع العقود مباشرة.

    ونتيجة لذلك.. خرج أندريه فيلاش بواش، رئيس نادي بورتو، خلال قمة البرتغال لكرة القدم؛ لتوجيه اتهامات قوية إلى الاتحاد، بسبب صفقة مورا وقبلها أزمة جالينو.

    بواش قال في كلمته، خلال هذه القمة: "يبدو أن الاتحاد اعتاد على الأسلوب غير الأخلاقي، في المفاوضات".

    واتهم رئيس بورتو، مسؤولي العميد الاتحادي؛ بـ"التلاعب" بمشاعر لاعب شاب يبلغ من العمر 18 سنة، وهو روديجو مورا.

    * أرقام رودريجو مورا مع بورتو:

    - مباريات: 63.

    - دقائق: 3.149.

    - مساهمات تهديفية: 21.

    - أهداف: 15.

    - تمريرات حاسمة: 6.

  FBL-KSA-SUPER CUP-ITTIHAD-HILAL

    يناير 2026.. ملف كريم بنزيما ونجولو كانتي الساخن في الاتحاد

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ حيث جاء الميركاتو الشتوي لنادي الاتحاد "يناير 2026"، أكثر سخونة من أي وقتٍ مضى.

    عاشق الاتحاد كان على موعد مع ملفين ساخنين، في ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم "الشتوي"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ملف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

    * ثانيًا: ملف متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي.

    وقدّم الاتحاد عرضًا إلى بنزيما، لتجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026؛ ولكن المفاجأة أنه كان ينص على اللعب بدون راتب ثابت، مقابل الاحتفاظ بـ100% من الحقوق التجارية لصوره.

    وبالطبع.. هذا العرض أثار غضب بنزيما؛ الذي أعلن "العصيان" على العميد الاتحادي، رافضًا اللعب مع الفريق مجددًا.

    وظهر وقتها الهلال في الصورة، حيث تفاوض مع اللاعب لضمه بشكلٍ رسمي؛ ليرد الاتحاد بعرض جديد مفاجئ للنجم الفرنسي في اللحظات الأخيرة، حسب ما ذكره الإعلامي الرياضي وليد الفراج.

    لكن وفقًا لرواية الفراج دائمًا؛ لم يكن هذا العرض إلا نوع من "التلاعب" ببنزيما، لأن الإدارة لم تكن تريد اللاعب في صفوف فريقها أساسًا.

    المهم.. كريم بنزيما رفض عرض الاتحاد الجديد، وهو أمر كان متوقعًا حتى من الإدارة الاتحادية؛ لينتقل في النهاية إلى عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    أما الملف الآخر في الميركاتو الشتوي الحالي؛ فتمثّل في الصفقة التبادلية بين الاتحاد وفنربخشه التركي، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: انتقال متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي إلى فنربخشه.

    * ثانيًا: انتقال المهاجم المغربي يوسف النصيري إلى الاتحاد.

    إلا أن هذه الصفقة تعثرت في الساعات الماضية؛ ليخرج فنربخشه ببيانٍ ناري، يتهم فيه العميد الاتحادي ومسؤوليه بتعمُد تعطيلها.

    فنربخشه كشف عن أن الاتحاد، أدخل بيانات خاطئة في نظام الانتقالات الدولي "TMS"؛ بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين، وإجراء كانتي الفحوصات الطبية.

    وأكد فنربخشه أنه أجرى محادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل تعديل البيانات بشكلٍ رسمي؛ إلا أن العميد لم يكمل الإجراءات، دون سبب مُعلن.

  FBL-KSA-CUP-ITTIHAD-QADSIAH-FANS

    الخلاصة.. الاتحاد متهم بمخالفة الأخلاق الرياضية وبريء قانونيًا

    الآن وبعد استعراض كل هذه التفاصيل - سالفة الذكر -؛ دعونا نتطرق إلى تحليل سريع لسبب تصرفات نادي الاتحاد في الميركاتو، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ملف ويندرسون جالينو

    الحقيقة المؤكدة هي أن الاتحاد كان يُريد جناح أيسر صيف 2024؛ ولهذا السبب تم فتح خط التفاوض مع أكثر من لاعب ونادٍ، من أجل تدعيم هذا المركز.

    المفاوضات كانت متقدمة مع كل من بورتو البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي؛ للتعاقد مع ويندرسون جالينو وستيفن بيرجفاين، تواليًا.

    بورتو أعطى موافقته أولًا، قبل أن يأتي رد أياكس فيما بعد؛ وهُنا وجد الاتحاد أنه من الأفضل إتمام صفقة بيرجفاين، للأسباب الآتية:

    - 1/ بيرجفاين يمتلك خبرة دولية مهمة؛ كما يجيد اللعب في العمق أيضًا.

    - 2/ صفقة بيرجفاين تكلف 21 مليون يورو فقط؛ أي أقل بكثير من قيمة جالينو "50 مليونًا".

    * ثانيًا: ملف رودريجو مورا

    نتذكر أن الإدارة الاتحادية شهدت إنقسامًا كبيرًا جدًا، بخصوص صفقة النجم البرتغالي الشاب رودريجو مورا، صانع ألعاب نادي بورتو؛ وذلك على النحو التالي:

    1/ قيمة الصفقة الضخمة "70 إلى 75 مليون يورو"؛ في لاعب شاب غير مضمون تألقه مع الفريق.

    2/ حاجة الاتحاد لتدعيم صفوفه في أكثر من مركز آخر؛ وهو الأمر المستحيل حدوثه حال ضم مورا بهذا المبلغ الضخم.

    ومن هُنا.. استغل الاتحاد المبلغ الذي كان سيُدفع لضم مورا، في التعاقد مع ثنائي أجنبي شاب؛ هما: "متوسط الميدان المالي محمدو دومبيا (16 مليون يورو)، الجناح البرتغالي روجر فيرنانديز (32 مليون يورو)".

    * ثالثًا: ملف الثنائي الفرنسي الكبير

    بالنسبة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ يبدو بالفعل أنه لم تكن هُناك رغبة قوية في تجديد عقده مع الفريق الأول، للأسباب التالية:

    1/ مشاكل اللاعب المتكررة في النادي منذ صيف 2024.

    2/ إصابات اللاعب المتزايدة وتراجعه البدني.

    لذلك.. تم السماح له في النهاية بالانتقال إلى نادي الهلال؛ فكما قال الإعلامي الرياضي خالد الزهراني، نقلًا عن مصادر اتحادية: "الإدارة الرياضية في العميد تشعُر بالانتصار، بعد التخلص من بنزيما".

    وبخصوص متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي؛ فذكرت صحيفة "الرياضية" أن هُناك محاولات أخيرة لحل المشكلة القانونية بين ناديي الاتحاد وفنربخشه بشأن الصفقة التبادلية، رغم بيان العملاق التركي الذي ذكرناه سابقًا.

    إلا أنه يبدو بأن الاتحاد لم يعد مضطرًا للتخلي عن كانتي في الشتاء الحالي - رغم أن الصفقة لا تزال ممكنة -، مقابل الحصول على المهاجم المغربي يوسف النصيري من فنربخشه؛ وذلك عقب تعويض رحيل بنزيما، بضم النيجيري الشاب جورج إيلينيكنا.

    وبالتالي.. قد نتأكد من كل ما ذكرناه في السطور الماضية، أن تصرفات الاتحاد في الميركاتو قد تخرج عن إطار "الروح الرياضية" نوعًا ما؛ وذلك بسبب إتمام الاتفاقات مع الأندية واللاعبين، ثم التراجع عنها.

    لكن أيضًا لا يُمكن أن تصل إلى حد "التلاعب"؛ فالمفاوض الاتحادي وجد فرص أفضل في السوق - سواء في الجودة أو السعر -، قام باستغلالها.

    وفي النهاية.. هذا الأمر هو حق مشروع للاتحاد "قانونيًا"، بعيدًا عن الأخلاق الرياضية؛ طالما أنه لم يتم توقيع أي عقود، مع هذه الأندية أو اللاعبين.

