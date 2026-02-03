بين القانون والأخلاق الرياضية: كريم بنزيما يفتح الجراح القديمة.. الاتحاد المتهم البريء في قضية "التلاعب بالأندية واللاعبين"

لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ حيث جاء الميركاتو الشتوي لنادي الاتحاد "يناير 2026"، أكثر سخونة من أي وقتٍ مضى.

عاشق الاتحاد كان على موعد مع ملفين ساخنين، في ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم "الشتوي"؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: ملف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

* ثانيًا: ملف متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي.

وقدّم الاتحاد عرضًا إلى بنزيما، لتجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026؛ ولكن المفاجأة أنه كان ينص على اللعب بدون راتب ثابت، مقابل الاحتفاظ بـ100% من الحقوق التجارية لصوره.

وبالطبع.. هذا العرض أثار غضب بنزيما؛ الذي أعلن "العصيان" على العميد الاتحادي، رافضًا اللعب مع الفريق مجددًا.

وظهر وقتها الهلال في الصورة، حيث تفاوض مع اللاعب لضمه بشكلٍ رسمي؛ ليرد الاتحاد بعرض جديد مفاجئ للنجم الفرنسي في اللحظات الأخيرة، حسب ما ذكره الإعلامي الرياضي وليد الفراج.

لكن وفقًا لرواية الفراج دائمًا؛ لم يكن هذا العرض إلا نوع من "التلاعب" ببنزيما، لأن الإدارة لم تكن تريد اللاعب في صفوف فريقها أساسًا.

المهم.. كريم بنزيما رفض عرض الاتحاد الجديد، وهو أمر كان متوقعًا حتى من الإدارة الاتحادية؛ لينتقل في النهاية إلى عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

أما الملف الآخر في الميركاتو الشتوي الحالي؛ فتمثّل في الصفقة التبادلية بين الاتحاد وفنربخشه التركي، وذلك على النحو التالي:

* أولًا: انتقال متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي إلى فنربخشه.

* ثانيًا: انتقال المهاجم المغربي يوسف النصيري إلى الاتحاد.

إلا أن هذه الصفقة تعثرت في الساعات الماضية؛ ليخرج فنربخشه ببيانٍ ناري، يتهم فيه العميد الاتحادي ومسؤوليه بتعمُد تعطيلها.

فنربخشه كشف عن أن الاتحاد، أدخل بيانات خاطئة في نظام الانتقالات الدولي "TMS"؛ بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين، وإجراء كانتي الفحوصات الطبية.

وأكد فنربخشه أنه أجرى محادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل تعديل البيانات بشكلٍ رسمي؛ إلا أن العميد لم يكمل الإجراءات، دون سبب مُعلن.