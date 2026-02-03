"صيحة الظلم" التي أُطلقت قبل 59 عامًا بسبب الأهلي .. "أنين" الاتحاد يتكرر بعد ضربة كريم بنزيما!

ظالم أم مظلوم؟ .. سؤال يُطرح منذ الأمس بعد خسارة الاتحاد لقائده الفرنسي كريم بنزيما، الذي فاجأ الجميع بانتقاله إلى الهلال رسميًا، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي 2026 بدوري روشن السعودي.

أظلمه الاتحاد بعرض عليه تجديد العقد دون مقابل مادي ثابت والاكتفاء بحقوق الصور كاملة في ظل عدم توافر النفقات المالية الكافية؟ .. أم ظُلم العميد لعدم دعمه من قبل صندوق الاستثمارات بالقدر الكافي، فخسر قائده لصالح نادٍ آخر تحت مظلة الصندوق نفسه؟!

الاتحاد أجاب على تساؤل جماهيره بطريقة غير مباشرة، معلنًا "تعرضه للظلم"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل..