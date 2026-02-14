Goal.com
Al Hilal v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

أخبار الهلال | اتهامات "غياب المتعة" تطال إنزاجي ورسالة كوليبالي إلى بنزيما قبل كلاسيكو الاتحاد

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 14 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت الموافق الرابع عشر من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • رمز أهلاوي أنقذ الهلال من ديونه

    فيديو | "رمز أهلاوي أنقذ الهلال من ديون صفقته" .. الخلاف يشتعل مجددًا حول ميركاتو الزعيم بسبب بطل كأس العالم

    لا يزال النقاش محتدمًا في دوري روشن السعودي، بسبب الصفقات القوية التي أبرمها الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وعلى رأسها كريم بنزيما لاعب الاتحاد السابق.

    فريق المدرب سيموني إنزاجي تم دعمه بأكثر من صفقة مميزة، وهو ما تسبب في ضجة، وأسفر عن إضراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، والذي أبدى اعتراضه على سياسة الانتقالات في ناديه مقارنة بالمنافس.

    ورغم انتهاء الميركاتو في بداية شهر فبراير الجاري، إلا أن برنامج "أكشن مع وليد" شهد حلقة جديدة من النقاش عن هذه القضية.

    الناقد الرياضي فيصل زيد قال خلال البرنامج:"الرمز الأهلاوي الأمير عبد الله الفيصل رحمة الله عليه هو من سدد دين نادي الهلال في صفقة ريفالينو الذي انضم للفريق قادمًا من فلومينينسي".

    ورد عليه وليد الفراج قائلًا:"الأمير خالد بن عبد الله أيضًا هو أحد رموز الأهلي".

    ومن جانبه قال عبد العزيز الزلال:"هذا أمر غير صحيح جملة وتفصيلًا، الأمير عبد الله الفيصل ليس هو من سدد دين الهلال في هذه الصفقة".

    وأوضح:"الهلال يطلب حكام أجانب في كل مباراة، ركلة جزاء لم يتم احتسابها لصالح كريم بنزيما، الحكم المحلي لا يزال يواصل الأخطاء حتى الآن، دومبيا كان يستحق البطاقة الحمراء".

    • إعلان

  • المنافسة تصل إلى المدرجات

    فيديو | "لو كان الأمر متاحًا لاشترى الهلال جماهير جدة" .. الدعيع ردًا على السخرية من الزعيم: لا نحتاج أحد!

    في ظل المنافسة الشرسة بدوري روشن السعودي على أرض الملعب، ظهرت مناقشة حول من يتفوق في المدرجات من بين أندية الرباعي "الهلال والنصر والأهلي والاتحاد".

    الهلال يحتل حاليًا صدارة الدوري السعودي، وذلك بعد تغلبه على الاتفاق بثنائية نظيفة في الجولة 21 من المسابقة، وهي نفس المرحلة التي فاز خلالها الأهلي على الشباب 5/2.

    وعبر برنامج "دورينا غير" ظهرت مناقشة حول الجماهير الأفضل في السعودية، بمشاركة محمد الدعيع نجم الهلال السابق، حيث تم استخدام ميركاتو الزعيم القوي كوسيلة للسخرية في المقارنة.

  • رسالة بنزيما للجماهير

    قام المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بتوجيه رسالة إلى جماهير الهلال، بعد ظهوره في "تيفو" خلال انتصار الفريق على الاتفاق، وقال لهم عبر "إنستجرام":"شكرًا لكم".

  • أصالة تعلق على فوز الهلال

    انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة أصالة، وهي تعلق على فوز الهلال بمناسبة الاحتفال بعيد الحب.

  • إصرار كوليبالي ورسالة إلى بنزيما

    أبدى خاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي، إصراره على القتال من أجل الفوز بدوري روشن السعودي هذا الموسم بعد الفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة بالجولة 21.

    وقال كوليبالي:"سنقوم بكل شيء من أجل البقاء على قمة الترتيب".

    وأما عن مشاركة بنزيما أمام فريقه السابق الاتحاد في المباراة القادمة:"أتمنى له التسجيل في هذه المباراة، إنه يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع هذا النوع من المواجهات، والأهم في النهاية هو فوز الفريق".

  • توقعات بخسارة الهلال للدوري بسبب إنزاجي

    فيديو | "الهلال سيخسر الدوري بسبب إنزاجي" .. سامي الجابر وعبد الغني يهاجمان الإيطالي رغم ثنائية الاتفاق

    رغم الفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة، إلا أن سيموني إنزاجي مدرب فريق الهلال، تعرض لهجوم قوي بسب أسلوب وطريقة اللعب غير الممتعة خلال هذا الموسم.

    الهلال لعب ضد الاتفاق أمس، الجمعة، ونجح في التفوق عليه بثنائية نظيفة أحرزها محمد كنو في الدقيقة 13 وسالم الدوسري بعد نصف ساعة من عمر اللقاء.

    الفوز في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة 21 من دوري روشن السعودي، جعل الهلال يحتل صدارة البطولة بـ53 نقطة، مقابل 50 للأهلي و49 للنصر الذي لا يزال لديه مباراة في نفس الجولة ضد الفتح.

    النجم السعودي السابق سامي الجابر قال عبر برنامج "نادينا":"الهلال في هذا الموسم مختلف كليًا في الكرات الثابتة، سيموني إنزاجي قام بعمل جيد جدًا بها، هناك تنوع في تحركات اللاعبين، ولكن الفريق افتقد للمتعة".

    وأضاف:"مثلما تحدثنا عن تنوع الأهلي، الهلال يعاني من مشكلة في طريقة اللعب، أخشى عليهم عندما يواجهون فرق أقوى، لا أقلل من الاتفاق، ولكننا شاهدناهم يصلون إلى مرماهم بسهولة وخلقوا العديد من الفرص".

    وتابع:"الهلال يبدو وكأنه سهل الاختراق، ولا يلعب بطريقة صحيحة في الهجوم، شاهدنا كريم بنزيما يسحب نفسه إلى الخلف، بينما قام سالم الدوسري ببعض الواجبات كرأس حربة، لو كان الأمر بتعليمات من إنزاجي فهذا يحسب له، والفريق بشكل عام لديه ما يلزم من حلول فردية في الملعب".

  • الكشف عن قيمة صفقات الهلال

    الكشف عن قيمة الصفقات الشتوية.. وحقيقة مخالفة الهلال والوليد بن طلال لـ"قانون الشركات"!

    لا صوت يعلو في الوسط الرياضي السعودي، على الدعم الهائل الذي يقدّمه عضو الشرف الذهبي الأمير الوليد بن طلال، لعملاق الرياض نادي الهلال.

    ابن طلال تكفل بعديد الصفقات للفريق الهلالي، آخرها التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ قادمًا من صفوف العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد، في الميركاتو الشتوي الماضي.

    هذا الدعم الهائل يأتي مع أنباء اقتراب ابن طلال، من شراء الهلال بالكامل؛ ووسط تشكيك من عشاق الأندية المنافسة، بشأن مخالفة "قانون الشركات" بهذا الدعم اللامحدود.

    وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الزلال، عن حقيقة مخالفة نادي الهلال وعضوه الشرفي الأمير الوليد بن طلال "قانون الشركات"، بهذا الدعم المالي في الصفقات.

    ومن المعروف أن الكثير من الأندية السعودية، تحوّلت إلى شركات بعد الخصخصة؛ ومنها الرباعي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، اللذين أصبحوا مملوكين بنسبة 75% لصندوق الاستثمارات العامة.

    الزلال أكد في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، على صحة موقف الهلال وابن طلال؛ وفقًا لقانون الشركات.

    وأوضح الزلال أن المادة 51 من اللائحة؛ تسمح بالتبرعات والهبات، وهو ما يقوم به ابن طلال مع الهلال.

  • بييلسا يتدخل لإنقاذ داروين

    عرض استعارة مرفوض .. بييلسا يدخل على الخط في أزمة نونيز والهلال

    بحسب الصحفية "رايسا سيمبليسيو"، دخل مدرب الأوروجواي مارسيلو بييلسا على الخط لمعرفة موقف داروين نونيز مهاجم الهلال قبل فترة قليلة من كأس العالم 2026، خصوصًا وأن نونيز يعد قطعة مهمة في تشكيل "السيليستي".

    وستقتصر مشاركة نونيز على بطولة آسيا في الموسم الحالي، ما يعني 6 مباريات بحد أقصى في البطولة القارية، ما يصيب بييلسا بالقلق على الحالة الفنية لقلب هجومه قبل الهجوم بحسب الصحفية البرازيلية.

    وكشفت "رايسا" عن تلقي نونيز عرضًا من قبل بينارول، النادي الأوروجوياني، لاستعارته في الشهور المتبقية من الموسم الجاري لضمان مشاركته، ولكن اللاعب رفض بسبب استقرار عائلته حاليًا في الرياض ورفض تغيير محل إقامتهم الآن ثم مجددًا في يناير من أجل الرحيل نهائيًا عن الهلال.

  • تحليل لفوز الهلال على الاتفاق

    بخطى الواثق نحو اعتلاء منصات التتويج، استمر قطار نادي الهلال بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، في دهس طموحات منافسيه؛ وهذه المرة عبر بوابة فريق الاتفاق الأول لكرة القدم.

    وفي ليلة زرقاء بامتياز.. نجح الهلال في إحكام قبضته على النقاط الثلاث؛ وذلك بالفوز (2-0) على الاتفاق، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ثنائية الهلال في شباك الاتفاق "العنيد"، مساء اليوم الجمعة؛ جاءت عن طريق كل من محمد كنو وسالم الدوسري، في الدقيقتين 13 و31 تواليًا.

    وبهذه النتيجة.. حافظ الزعيم الهلالي على "صدارته"، برصيد 53 نقطة من 21 مباراة؛ بينما تجمد الاتفاق عند النقطة 35، في "المركز السادس" مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري.

    وبصفةٍ عامة.. فرض الهلال هويته على أرضية ملعب "المملكة أرينا"، في معظم دقائق المباراة؛ وسط انهيار اتفاقي كامل في الشوط الأول، وتحسُن في النصف الثاني.

    تحليل شامل لأهم مجريات المباراة

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 16 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 21 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، قبل أن يتعادل أمس، الإثنين، أمام شباب الأهلي دبي.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

