أخبار الهلال | اتهامات "غياب المتعة" تطال إنزاجي ورسالة كوليبالي إلى بنزيما قبل كلاسيكو الاتحاد

فيديو | "رمز أهلاوي أنقذ الهلال من ديون صفقته" .. الخلاف يشتعل مجددًا حول ميركاتو الزعيم بسبب بطل كأس العالم

لا يزال النقاش محتدمًا في دوري روشن السعودي، بسبب الصفقات القوية التي أبرمها الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وعلى رأسها كريم بنزيما لاعب الاتحاد السابق.

فريق المدرب سيموني إنزاجي تم دعمه بأكثر من صفقة مميزة، وهو ما تسبب في ضجة، وأسفر عن إضراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، والذي أبدى اعتراضه على سياسة الانتقالات في ناديه مقارنة بالمنافس.

ورغم انتهاء الميركاتو في بداية شهر فبراير الجاري، إلا أن برنامج "أكشن مع وليد" شهد حلقة جديدة من النقاش عن هذه القضية.

الناقد الرياضي فيصل زيد قال خلال البرنامج:"الرمز الأهلاوي الأمير عبد الله الفيصل رحمة الله عليه هو من سدد دين نادي الهلال في صفقة ريفالينو الذي انضم للفريق قادمًا من فلومينينسي".

ورد عليه وليد الفراج قائلًا:"الأمير خالد بن عبد الله أيضًا هو أحد رموز الأهلي".

ومن جانبه قال عبد العزيز الزلال:"هذا أمر غير صحيح جملة وتفصيلًا، الأمير عبد الله الفيصل ليس هو من سدد دين الهلال في هذه الصفقة".

وأوضح:"الهلال يطلب حكام أجانب في كل مباراة، ركلة جزاء لم يتم احتسابها لصالح كريم بنزيما، الحكم المحلي لا يزال يواصل الأخطاء حتى الآن، دومبيا كان يستحق البطاقة الحمراء".