سيموني إنزاجي لا يحتاج "فيديو الفضائح" ضد الاتفاق.. وكريم بنزيما سيكون "مشكلة للهلال" في حالة وحيدة!

بخطى الواثق نحو اعتلاء منصات التتويج، استمر قطار نادي الهلال بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، في دهس طموحات منافسيه؛ وهذه المرة عبر بوابة فريق الاتفاق الأول لكرة القدم.

وفي ليلة زرقاء بامتياز.. نجح الهلال في إحكام قبضته على النقاط الثلاث؛ وذلك بالفوز (2-0) على الاتفاق، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ثنائية الهلال في شباك الاتفاق "العنيد"، مساء اليوم الجمعة؛ جاءت عن طريق كل من محمد كنو وسالم الدوسري، في الدقيقتين 13 و31 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. حافظ الزعيم الهلالي على "صدارته"، برصيد 53 نقطة من 21 مباراة؛ بينما تجمد الاتفاق عند النقطة 35، في "المركز السادس" مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري.

وبصفةٍ عامة.. فرض الهلال هويته على أرضية ملعب "المملكة أرينا"، في معظم دقائق المباراة؛ وسط انهيار اتفاقي كامل في الشوط الأول، وتحسُن في النصف الثاني.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال على الاتفاق، مساء اليوم الجمعة.