أحمد فرهود

سيموني إنزاجي لا يحتاج "فيديو الفضائح" ضد الاتفاق.. وكريم بنزيما سيكون "مشكلة للهلال" في حالة وحيدة!

3 نقاط مستحقة لكتيبة سيموني إنزاجي..

بخطى الواثق نحو اعتلاء منصات التتويج، استمر قطار نادي الهلال بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، في دهس طموحات منافسيه؛ وهذه المرة عبر بوابة فريق الاتفاق الأول لكرة القدم.

وفي ليلة زرقاء بامتياز.. نجح الهلال في إحكام قبضته على النقاط الثلاث؛ وذلك بالفوز (2-0) على الاتفاق، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ثنائية الهلال في شباك الاتفاق "العنيد"، مساء اليوم الجمعة؛ جاءت عن طريق كل من محمد كنو وسالم الدوسري، في الدقيقتين 13 و31 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. حافظ الزعيم الهلالي على "صدارته"، برصيد 53 نقطة من 21 مباراة؛ بينما تجمد الاتفاق عند النقطة 35، في "المركز السادس" مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري.

وبصفةٍ عامة.. فرض الهلال هويته على أرضية ملعب "المملكة أرينا"، في معظم دقائق المباراة؛ وسط انهيار اتفاقي كامل في الشوط الأول، وتحسُن في النصف الثاني.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال على الاتفاق، مساء اليوم الجمعة.

    سيموني إنزاجي لا يحتاج إلى "فيديو الفضائح" في الهلال

    في الساعات الماضية.. تداول المنتمون إلى نادي النصر - إعلاميين وجمهور -، مقطع فيديو للإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم.

    هذا المقطع يظهر إنزاجي، وهو يتخطى الخط الجانبي للملعب بقليل؛ في محاولة لإبعاد الكرة، من أمام لاعب نادي الأخدود.

    الهلال فاز (6-0) وقتها على الأخدود، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ووصف النصراويون هذه اللقطة بـ"الفضيحة"؛ زاعمين أن الرابطة السعودية منعت عرضها، حتى لا يظهر ما يفعله الهلال ومدربه.

    إلا أن مباراة الهلال والاتفاق، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري، أثبتت للنصراويين بما لا يدع مجال للشك؛ أن إنزاجي لا يحتاج لمثل هذه التصرفات أو ما اسموه بـ"الفضائح"، لعرقلة هجمات الفريق المنافس.

    نعم.. كتيبة إنزاجي ضد الاتفاق، وخاصة في الشوط الأول "المثالي"؛ كانت تستعيد الكرة بشكلٍ سريع للغاية من الخصم، مثلما حدث في لقطة الهدف الثاني.

    في هذه اللقطة.. استعاد النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الكرة للهلال، بعد لحظات قليلة من فقدانها؛ ليبدأ هجمة أنهاها القائد سالم الدوسري داخل الشباك بنجاح، في الدقيقة 31.

    والحقيقة أن تصرف المدير الفني الإيطالي ضد الأخدود، لم يكن جيدًا بالطبع، ولكنه قد يكون بشكلٍ عفوي وغير مقصود؛ خاصة أن نجوم الهلال كانوا يقومون بأدوارهم في استعادة الكرة على أكمل وجه خلال هذه المباراة، وهو ما تم إثباته مرة أخرى ضد الاتفاق.

    كريم بنزيما قد يكون مشكلة للهلال.. في هذه الحالة!

    نحن ذكرنا في تقرير سابق، أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما المنضم إلى عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الشتوي، قادمًا من صفوف نادي الاتحاد؛ سيكون "كلمة السر" في ألقاب الزعيم خلال الموسم الحالي 2025-2026، لهذه الأسباب:

    * أولًا: بنزيما يُشارك في بناء اللعب بشكلٍ فعال ورائع؛ مع باقي زملائه.

    * ثانيًا: بنزيما يمتلك حاسة تهديفية أكثر من رائعة داخل منطقة الـ18؛ رغم أنه أهدر كثيرًا ضد الاتفاق.

    وهذه المُميّزات افتقدها الهلال، طوال النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك مع الثنائي الهجومي "الأوروجوياني داروين نونيز والبرازيلي ماركوس ليوناردو".

    ولكننا الآن يجب أن نُشير إلى أن صفقة بنزيما، قد تكون مشكلة لنادي الهلال أيضًا؛ وذلك إذا أراد زملائه مساعدته لتسجيل الأهداف، على حساب الفريق.

    مثلًا.. في الدقيقة 29 من مواجهة الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، وبينما كان الهلال متقدمًا (1-0)؛ جاءت فرصة سانحة للتسجيل أمام ناصر الدوسري، لإضافة الثاني.

    ناصر بدلًا من يُسدد ويُسجل؛ حاول التمرير إلى بنزيما الذي كان يقف بجواره داخل منطقة الـ18 الاتفاقية، ولكن وسط محاصرة دفاعية.

    هُنا.. انقطعت الكرة من دفاعات الفريق الاتفاقي؛ لنتأكد أن الزعيم الهلالي قد يدفع ثمن مثل هذه القرارات الخاطئة، في مباريات أكثر تعقيدًا مستقبلًا.

    سالم الدوسري "الأكثر استفادة" من صفقة كريم بنزيما

    واستكمالًا لحديثنا عن كريم بنزيما؛ دعونا نؤكد أن قائد نادي الهلال سالم الدوسري، سيكون "أكثر المستفيدين" من صفقة المهاجم الفرنسي.

    استفادة سالم من صفقة بنزيما؛ هي أنه سيعطيه حرية كبيرة في الحركة، مع الدخول إلى عمق الملعب.

    وكما ذكرنا.. بنزيما يُشارك كثيرًا في بناء اللعب، بل وأحيانًا يذهب إلى الأطراف؛ من أجل سحب المدافعين معه، وتوفير المساحات لزملائه.

    وبالتالي.. سالم بجودته الفنية الكبيرة وذكائه وسرعاته، يستطيع استغلال هذه المساحات، والتحرك في العمق بأريحية؛ وهو ما ظهر جليًا في مواجهة الهلال ضد الاتفاق، مساء اليوم الجمعة.

    بل ظهر استفادة قائد الهلال، من تواجد بنزيما في الهلال، خلال لعبة الهدف الذي سجله في الدقيقة 31؛ حيث وجد حرية كبيرة في الحركة بالمساحات، داخل منطقة الـ18 الاتفاقية.

    قائمة الهدافين التاريخيين لنادي الهلال بمختلف المسابقات:

    * 1- سامي الجابر: 175 هدفًا.

    * 2- سالم الدوسري: 142 هدفًا.

    * 3- ياسر القحطاني: 132 هدفًا.

    أي أن الدوسري على بُعد 33 هدفًا فقط؛ لمعادلة رقم الجابر التاريخي، كأفضل هداف للعملاق العاصمي الكبير.

    احترام وروعة أداء.. كنو "مكسب الهلال " في 2025-26

    أخيرًا.. يجب أن نُشيد بالتطور الكبير الذي شهده مستوى محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الأخيرة.

    التطور الكبير في مستوى كنو، مع الفريق الهلالي؛ يُمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط، على النحو التالي:

    * أولًا: الحيوية في الحركة؛ مع القتال على كل كرة فوق أرضية الملعب.

    * ثانيًا: الربط الرائع بين الدفاع والهجوم؛ وذلك بأدواره المشتركة في الجانبين.

    * ثالثًا: الزيادة الرائعة داخل منطقة الـ18 للخصم، واستغلال الممتاز للكرات العرضية والثابتة.

    وكلل كنو مستواه الرائع، وتطوره الكبير مؤخرًا؛ بهدف سجله في شباك نادي الاتفاق، مساء اليوم الجمعة.

    وقدّم متوسط ميدان الزعيم لفتة رائعة؛ بعدما "اعتذر" عن الهدف الذي سجله في الاتفاق، وذلك احترامًا لنادي طفولته.

    وبدأ محمد كنو مسيرته في الاتفاق؛ قبل أن ينتقل إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، صيف عام 2017.

    ورغم مرور 9 سنوات على الرحيل، بل وتسجيله سابقًا في الاتفاق؛ إلا أن كنو لا يزال يظهر احترامه الكبير لهذا النادي، في إيجابية أخرى تُضاف لمستواه الرائع.

