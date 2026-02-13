عرض استعارة مرفوض .. بييلسا يدخل على الخط في أزمة نونيز والهلال

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، قرر إبعاد المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، من قائمة الفريق الأول "المحلية".

الصحيفة أعلنت أن نونيز، سيُشارك مع الزعيم الهلالي، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" فقط؛ إلى جانب النجم الإسباني بابلو ماري، قلب دفاع الفريق الأول، ما أكده مدرب الهلال سيموني إنزاجي في المؤتمر الصحفي للقاء الاتفاق.

ماري البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ قادمًا من نادي فيورنتينا الإيطالي، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2026.