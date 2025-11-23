Karim Benzema Ruben Neves Ittihad Hilal RSL 2024-2025Getty
محمود خالد

بعد أنباء عروض مانشستر ويوفنتوس .. مؤشرات جديدة تطمئن جماهير الهلال حول مستقبل روبن نيفيش!

تضارب كبير في الأنباء حول مستقبل نيفيش مع الهلال..

لا يزال موقف الدولي البرتغالي روبن نيفيش، وسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حول تجديد عقده، مثار جدل كبير، بين تأكيد على البقاء وأنباء حول اتجاه اللاعب نحو الرحيل عن قلعة الزعيم.

وفتح مسؤولو الهلال ملف تجديد عقود نجومه الأجانب، حيث أعلن - بالفعل - عن تمديد عقد الحارس المغربي ياسين بونو، ونجم الوسط الصربي سيرجي سافيتش، حتى صيف 2028، فيما لا تزال المفاوضات جارية مع روبن نيفيش وخاليدو كوليبالي، اللذين ينتهي عقدهما الحالي في يونيو 2026.

وأثار مستقبل روبن نيفيش، جدلًا في الفترة الأخيرة، بعد تردد أنباء حول رغبة البرتغالي في العودة إلى أوروبا، ما دفعه لعدم الاتفاق على تجديد عقده مع الهلال بشكل رسمي - حتى الآن -.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد