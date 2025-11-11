Manchester City FC v Al-Hilal: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
أحمد فرهود

"هذا حلمي الأكبر وأريد تحقيقه قبل فوات الأوان!" .. كواليس جديدة في مفاوضات الهلال مع روبن نيفيش وعائلة اللاعب تتدخل

جديد مستقبل روبن نيفيش مع نادي الهلال..

لا صوت يعلو داخل نادي الهلال حاليًا، على تجديد عقد النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

وأجمعت المصادر السعودية، آخرها صحيفة "الرياضية" مساء يوم الثلاثاء؛ على اتفاق الهلال مع نيفيش، على تجديد عقده حتى 30 يونيو 2028.

لكن هذا الاتفاق لم يتم تحويله إلى شكلٍ رسمي - حتى الآن -، وهو ما تحدث عنه الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي في الساعات الماضية؛ حيث أكد أن وكيل النجم البرتغالي طلب إعطاء اللاعب فرصة، من أجل التفكير في كل الاحتمالات.

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود المقرب من البيت الهلالي، عن كواليس جديدة في مفاوضات الزعيم مع روبن نيفيش؛ وذلك في تصريحاته مع برنامج "دورينا غير"، مساء يوم الثلاثاء.

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا قال روبن نيفيش إلى إدارة نادي الهلال؟!

    الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود أكد على المعلومة التي ذكرتها جميع التقارير السعودية تقريبًا؛ وهي اتفاق نادي الهلال مع متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، على الراتب ومدة العقد الجديد.

    إلا أن أباعود أوضح أن نيفيش يرفض التوقيع على العقود رسميًا؛ وذلك لأنه يفكر في تحقيق حلمه القديم.

    وقال أباعود: "نيفيش أبلغ إدارة الهلال أنه لديه حلم يريد تحقيقه؛ وهو الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية الكبيرة، والتتويج بلقب رسمي معه".

    وشدد الإعلامي الرياضي على أن النجم البرتغالي لا يهمه المال حاليًا؛ حيث ينظر إلى عمره "28 سنة"، وأنه قد يفوته قطار اللعب مع نادٍ أوروبي كبير - إذا جدد عقده مع الهلال -.

    وأضاف أباعود: "نيفيش يعتقد أنه لن يوجد فريق أوروبي كبير سيتعاقد معه، حال تجاوزه سن الـ30؛ وبالتالي.. هذه هي قد تكون فرصته الأخيرة، في ظل حصوله على أكثر من عرض الآن".

    • إعلان

  • عائلة روبن نيفيش تتدخل في ملف تجديد عقده مع الهلال

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود تحدث عن نقطة مهمة، تلعب لمصلحة نادي الهلال؛ من أجل تجديد عقد النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    هذه النقطة التي تحدث عنها أباعود في تصريحاته لبرنامج "دورينا غير"؛ هي عائله نيفيش، التي تعيش معه في العاصمة السعودية "الرياض".

    وأشار أباعود إلى أن عائلة النجم البرتغالي، تريد الاستمرار في العاصمة السعودية "الرياض"، ولا ترغب في الانتقال إلى أي مكانٍ آخر، خلال الوقت الحالي.

  • Wolverhampton Wanderers v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    مسيرة روبن نيفيش مع عالم الساحرة المستديرة

    بدأ النجم البرتغالي روبن نيفيش مسيرته الكروية، في الفئات السنية للعملاق المحلي بورتو؛ والذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2014.

    ومثّل نيفيش الفريق الأول لنادي بورتو، في الفترة من 2014 إلى 2017؛ حيث شارك معه في 93 مباراة رسمية، مسجلًا خلالها 4 أهداف وصانعًا 3 آخرين.

    بعدها.. انتقل النجم البرتغالي إلى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي؛ والذي ارتدى قميصه لمدة 6 سنوات كاملة، من 2017 إلى 2023.

    خلال هذه السنوات.. سجل روبن نيفيش 30 هدفًا وصنع 13 آخرين، خلال 253 مباراة رسمية؛ لينتقل بعدها إلى الهلال.

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام روبن نيفيش مع نادي الهلال

    روبن نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

    صفقة نيفيش كلفت خزينة نادي الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ55 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ الانضمام للفريق الهلالي.. لعب نيفيش 104 مباريات رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 12 هدفًا، وصانعًا 25 آخرين.

    وتوّج النجم البرتغالي بـ4 ألقاب رسمية مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، منذ الانضمام إليه صيف 2023 وحتى الآن؛ وهم: "السوبر السعودي (مرتان)، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 19.

    * فوز: 14.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 42.

    * أهداف مستقبلة: 19.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح