أخبار الهلال اليوم | كانسيلو إلى برشلونة "لا انتظار للديربي" .. خفايا صفقة مندش وموقف بابلو من قمة النصر!

أكد الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، عبر منصة (إكس)، أن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، يطير إلى برشلونة، من أجل توقيع عقود الانتقال لصفوف البلوجرانا، بشكل رسمي.

وكانت إدارة الهلال قد وافقت شفهيًا على فكرة انتقال كانسيلو إلى صفوف إنتر، إلا أن جواو أبدى رغبة في الرحيل إلى برشلونة، فيما قدم العملاق الكتالوني، عرضًا لضم كانسيلو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفق ذلك، فإن وكيل اللاعبين فيديريكو باستوريلو، أكد أن العملاق الإيطالي صرف النظر على فكرة انتقال أحد الثنائي فرانشيسكو أتشيري وستيفان دي فري، إلى الهلال، بعد فشل صفقة كانسيلو، فيما استعاض الزعيم عن ذلك الأمر، بتدعيم دفاعه، بعد الإعلان رسميًا عن تعاقده مع المدافع الإسباني بابلو ماري، قادمًا من فيورنتينا، لمدة ستة شهور، مع أفضلية التجديد لعام آخر.

وبالتزامن مع اقتراب كانسيلو من الرحيل، فإن الظهير البرتغالي رفض بشكل قاطع، طلب الإدارة الهلالية، بقيده في القائمة المحلية، للمشاركة في مباراة الديربي أمام النصر، قبل المغادرة.