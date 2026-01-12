كما حدث في الهلال: نجم النصر يرفض المشاركة في الديربي .. "رده أنقذ جيسوس من كارثة"!

بالحديث عن معسكر النصر، ذكر الإعلامي عبد الرحمن العامر، عبر برنامج "دورينا غير"، بأن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقد جلسة مع الحارس بينتو كريبسكي، بعدما أشركه بصورة أساسية في المناورة الأخيرة.

ونوّه العامر، بأن جيسوس عقد جلسة مع بينتو، وطلب منه أن يكون الحارس الأساسي للنصر في ديربي الهلال، والذي ينتظر أن يكون الأخير له قبل الرحيل في الفترة الشتوية.

تصرف جيسوس جاء بسبب امتعاضه من نواف العقيدي، الذي اعتمد عليه البرتغالي بصورة أساسية في المباريات الماضية، على خلفية أخطاء الحارس السعودي في مباراة القادسية، حيث تسبب خطأ مباشر في منح "بنو قادس" الهدف الأول، في المواجهة التي انتهت بخسارة الأصفر بنتيجة (1-2).