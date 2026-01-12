Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

كما حدث في الهلال: نجم النصر يرفض المشاركة في الديربي .. "رده أنقذ جيسوس من كارثة"!

النصر يبحث عن تقليص الفارق مع الهلال..

لم تكن أجواء ما قبل كلاسيكو الهلال والنصر، بمثابة "الهدوء قبل العاصفة"، بل إن تحضيرات الفريقين لديربي اليوم، صاحبتها العديد من المواقف الجدلية، في ظل البحث عن التشكيل المناسب للمواجهة، بالتزامن مع فترة الانتقالات الشتوية.

ما بين الابتعاد أو تقليص الفارق، يلتقي الهلال بنظيره النصر، على ملعب المملكة أرينا، في قمة الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

  • bento-brazil-20250320(C)Getty Images

    جيسوس يوجه طلبًا لـ"بينتو" قبل ديربي الهلال

    بالحديث عن معسكر النصر، ذكر الإعلامي عبد الرحمن العامر، عبر برنامج "دورينا غير"، بأن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقد جلسة مع الحارس بينتو كريبسكي، بعدما أشركه بصورة أساسية في المناورة الأخيرة.

    ونوّه العامر، بأن جيسوس عقد جلسة مع بينتو، وطلب منه أن يكون الحارس الأساسي للنصر في ديربي الهلال، والذي ينتظر أن يكون الأخير له قبل الرحيل في الفترة الشتوية.

    تصرف جيسوس جاء بسبب امتعاضه من نواف العقيدي، الذي اعتمد عليه البرتغالي بصورة أساسية في المباريات الماضية، على خلفية أخطاء الحارس السعودي في مباراة القادسية، حيث تسبب خطأ مباشر في منح "بنو قادس" الهدف الأول، في المواجهة التي انتهت بخسارة الأصفر بنتيجة (1-2).

    • إعلان
  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رد بينتو "أنقذ مدرب النصر من كارثة"

    ورغم ذلك، إلا أن بينتو رد على جيسوس، بأنه لم يشركه خلال الفترة الماضية، كما أنه بات قريبًا من الرحيل، ويريد منه أن يلعب مباراة بحجم الهلال، قبل المغادرة مباشرة، في إشارة إلى رفضه طلب المدرب البرتغالي.

    العامر وصف رد الحارس البرازيلي، بأنه أنقذ جيسوس من كارثة؛ كون ذلك الأمر سيعني عدم الثقة في نواف العقيدي، خلال المرحلة المُقبلة، رغم أن ارتكاب الأخطاء أمر وارد في كرة القدم.

  • Bento Al Nassr Fans Jorge JesusGetty Image/ Goal AR

    تأجيل رحيل البرازيلي إلى الدوري الإيطالي

    وبات الحارس صاحب الـ26 عامًا، على أعتاب مغادرة النصر، في ظل التوصل لاتفاق مع نادي جنوى الإيطالي، الذي أبدى رغبة في التعاقد معه، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية الشراء.

    وذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن بينتو فضّل عرض جنوى على نظيره من وست هام، رغم أن العرض الإنجليزي كان أعلى، إلا أن جورج جيسوس، فضّل تأجيل حسم انتقال الحارس البرازيلي، لحين انتهاء ديربي الهلال.

    وأبلغ جيسوس، إدارة النصر، برفضه السماح للحارس بينتو بالمغادرة، قبل مباراة الهلال، على أن يتم الانتهاء من جميع إجراءات الإعارة إلى جنوى، خلال أيام.

  • Al Hilal v CF Pachuca: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    موقف مشابه في الهلال

    وبالانتقال إلى معسكر الهلال، نجد موقفًا مشابهًا، حيث ذكر الإعلامي عبد الرحمن الجماز، بأن إدارة الزعيم، طلبت من الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، الانضمام إلى القائمة المحلية، للمشاركة في ديربي النصر، قبل مغادرة النادي، في ظل تحضيراته للرحيل في يناير، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى برشلونة، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

    في المقابل، رفض كانسيلو طلب الإدارة الهلالية بشكل قاطع، فيما أعلن الزعيم عن إبرام صفقتين بشكل رسمي، بتعاقده مع المدافع الإسباني بابلو ماري، والجناح سلطان مندش، واللذين شاركا في التدريبات الجماعية، فور الإعلان الرسمي.

  • Cristiano Ronaldo Bento Al-Nassr 2024-25Getty

    ماذا قدم بينتو مع النصر؟

    وتعاقد النصر مع الحارس بينتو ماثيوس، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي، في صيف 2024، بعقد لمدة أربع مواسم، مقابل 18 مليون يورو.

    وشارك بينتو في 59 مباراة رسمية مع النصر، في جميع المسابقات، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه عبر 20 مواجهة، بينما استقبل 61 هدفًا.

    ومع عودة نواف العقيدي إلى النصر، بعد انتهاء فترة إعارته في الفتح، مع نهاية الموسم الماضي، قرر جورج جيسوس، الاعتماد على العقيدي بصورة أساسية في مباريات دوري روشن السعودي، مع منح بينتو فرصة المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا 2.

    ولم يلعب بينتو، سوى مباراة واحدة في دوري روشن، حيث تولى حراسة مرمى النصر في كلاسيكو الاتحاد، بالجولة الرابعة، حيث حققت كتيبة جيسوس، الفوز بنتيجة (2-0).

  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النصر في موسم 2025-2026 .. بداية تاريخية ثم التنازل عن الصدارة

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة (2-3) ضد الأهلي في الكلاسيكو الكبير، وأخيرًا الهزيمة أمام القادسية (1-2).

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
النصر crest
النصر
النصر
0