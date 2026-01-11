Simone Inzaghi Hilal Pablo Marisocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

بعد 24 ساعة من إعلان الصفقة .. إنزاجي يكشف موقف بابلو ماري حول المشاركة في ديربي الهلال والنصر!

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن موقف المدافع الإسباني بابلو ماري، الذي أعلن الزعيم عن التعاقد معه رسميًا، اليوم، من المشاركة في مباراة الديربي أمام النصر.

الهلال، قبل 24 ساعة فقط من الديربي، أعلن عن صفقتين، حيث تعاقد مع بابلو ماري وسلطان مندش، ليفتتح مشواره في فترة الانتقالات الشتوية، والتي تستمر في دوري روشن السعودي، حتى الثاني من فبراير 2026.

ويقام ديربي الهلال والرياض، على ملعب المملكة آرينا، مساء الإثنين، في قمة الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا قال إنزاجي عن مشاركة بابلو ماري أمام النصر؟

    وتلقى سيموني إنزاجي، سؤالًا حول إمكانية مشاركة بابلو ماري في ديربي النصر، بعد يوم واحد من إعلان التعاقد معه، مع عودة روبن نيفيش لمركزه الطبيعي في خط الوسط، بدلًا من الاعتماد عليه كقلب دفاع في المباريات الأخيرة، في ظل غياب السنغالي خاليدو كوليبالي، الذي يشارك في كأس أمم إفريقيا 2025.

    وعلّق إنزاجي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الهلال والنصر، على هذا الأمر، بقوله إن بابلو ماري أصبح حلًا إضافيًا في الدفاع لحين عودة كوليبالي، وسيشارك في التدريبات الجماعية، اليوم، ومن ثم سيحدد موقفه أمام النصر.

    وأشاد الإيطالي بدور نيفيش، معربًا عن سعادته بما يقدمه البرتغالي، سواءً في الأدوار الدفاعية أو وسط الملعب.

    • إعلان
  • Fiorentina v Bologna - Serie AGetty Images Sport

    ماري يودع جماهير فيورنتينا

    من جانبه، وجه بابلو ماري رسالة وداع إلى جماهير فيورنتينا، بعد انتقاله رسميًا إلى صفوف الهلال، بعقد لمدة 6 شهور، مع أفضلية التمديد لعام آخر.

    ونشر ماري رسالة عبر منصة (إنستجرام)، قائلًا "حان وقت الوداع، لقد تشرفت بأن أكون جزءًا من تاريخكم لمدة عام، كان حافلًا بالأحداث، سأحتفظ بذكراه دائمًا. سأظل دائمًا واحدًا منكم، وأنا ممتن للغاية، للمعاملة الاستثنائية التي تلقيتها من النادي والمدينة ومنكم جميعًا أيها المشجعون، الذين جعلتموني وأسرتي نشعر بأننا في وطننا منذ اليوم الأول.

    أشكركم من صميم قلبي، على منحي شرف ارتداء قميص فيورنتينا، والعيش في مدينة رائعة مثل فلورنسا.

    لقد عانينا معًا في الأشهر الأخيرة، لأن الأمور في كرة القدم، كما هي الحياة، لا تسير دائمًا كما نريد. لكنني أعرف جيدًا المجموعة التي أتركها، وأعرف مدى الالتزام والاحتراف والتفاني من جانب زملائي وجميع الأشخاص الذين يعملون في هذا النادي.

    لذلك، أنا متأكد أن فيورنتينا سيتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، بفضل دعمكم الثابت. من اليوم فصاعدًا، سأكون مشجعًا آخر، حتى ولو من بعيد، سأستمر في دعم الفريق الذي سيبقى دائمًا في قلبي".

  • Prince Al-Waleed Bin Talal, nephew of thAFP

    الهلال يشكر الوليد بن طلال

    وفي هذا السياق، وجه الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، الشكر إلى الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي، بسبب تكفله بقيمة صفقتي بابلو ماري وسلطان منديش، بعد إتمام إجراءات توقيعهما وانضمامهما للفريق الأول لكرة القدم.

    وتأتي تدعيمات الوليد بن طلال، في ظل التساؤلات حول سبب تأخر إقامة المؤتمر الصحفي، الذي كان يُنتظر أن يقام في ديسمبر الماضي، من أجل الإعلان عن انتقال ملكية الهلال إلى شركة المملكة القابضة.

    وكان الإعلامي عبد الله الحنيان، قد كشف عن قيمة صفقة استحواذ الأمير الوليد بن طلال على نادي الهلال، والتي ستكون أقل قليلًا من "2" مليار ريال سعودي، فيما تأكد أن رئيس شركة المملكة القابضة سيحافظ على جميع الأصول الخاصة بالنادي، دون نية لتغيير اسم الهلال أو شعار الفريق، بسبب العقود الموقعة مع الشركات الخاصة بحقوق الرعاية.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    موسم الهلال 2025-26

    رغم انطلاقة متذبذبة للهلال مع بداية موسم 2025-2026، فإن الفريق سرعان ما استعاد هيبته وفرض نفسه كأحد أبرز المنافسين محليًا وقاريًا تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدما دخل مرحلة من الثبات الفني والنتائج القوية في مختلف البطولات.

    الهلال واصل زحفه في دوري روشن السعودي، وتمكن بعد مرور 13 جولة من اعتلاء الصدارة مستفيدًا من فوزه على ضمك بهدفين دون رد، إلى جانب تعثر منافسه النصر بالخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليقلب الأزرق موازين الترتيب لصالحه.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة مقابل 31 نقطة للنصر، بعد أن حقق 11 فوزًا وتعادلين دون أي خسارة، ليبقى الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن، في مؤشر واضح على صلابته واستقراره الفني.

    وعلى الصعيد القاري، يواصل الهلال كتابة مشوار مميز في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول ست جولات من مرحلة الدوري، مقدمًا مستويات قوية تعكس تفوقه الجماعي والانضباط التكتيكي، وكان آخر انتصاراته فوزًا ثمينًا على الشارقة الإماراتي بهدف دون مقابل خارج أرضه.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد ضمن الأزرق مقعده في الدور نصف النهائي بعد عبوره الفتح برباعية مقابل هدف في دور الثمانية، ليضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في المربع الذهبي، في مواجهة مرتقبة ستقام على ملعب الإنماء في جدة.

    ولم تكن بداية إنزاجي مع الهلال تقليدية، إذ تسلم المهمة من بوابة كأس العالم للأندية خلال صيف العام الجاري، ونجح في قيادة الفريق إلى الدور ربع النهائي، محققًا نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي أمام ريال مدريد والانتصار الكبير على مانشستر سيتي، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم المحلي والقاري.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
النصر crest
النصر
النصر
0