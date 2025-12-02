Getty Images Sport
أخبار الهلال اليوم | منافس مفاجئ يهدد خطة ضم صلاح.. وزيارة للرياض تمهد لصفقة فينيسيوس!
محمد صلاح.. ومنافس مفاجئ
استغلالًا لوضعه في ليفربول! .. تحرك سعودي جديد لخطف محمد صلاح "وفريق مفاجئ ينافس الهلال"
عاد ملف انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي ليطفو على السطح بقوة، مستغلًا متغيرات جديدة في مسيرة اللاعب مع ليفربول. فرغم تجديد عقده حتى 2027، كشفت شبكة "توك سبورت" عن إصرار سعودي متجدد لحسم الصفقة، استنادًا إلى تراجع مستوى صلاح (33 عامًا) وتناقص تأثيره الفني مع "الريدز" خلال الموسم الجاري 2025-2026، وهو ما يعتبره المفاوضون ثغرة مثالية لإقناعه بالمغادرة هذه المرة.
المفاجأة الأبرز لم تكن في استمرار رغبة نادي الهلال "الزعيم" في ضم اللاعب، بل في دخول منافس غير متوقع وبقوة مالية هائلة، وهو نادي القادسية (التابع لأرامكو). حيث أكدت المصادر أن القادسية قرر مزاحمة الهلال بشكل جدي لخطف الفرعون المصري، مما يحول السباق من مجرد رغبة سعودية عامة إلى منافسة شرسة بين قطبي الرياض والشرقية للظفر بتوقيع أحد أهم نجوم العالم.
ياسين بونو.. ومنتخب المغرب
"الهلال ليس ناديًا مبتدئًا" .. حقيقة منع مشاركة ياسين بونو مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا
رغم الأزمة الفنية التي تلوح في أفق الهلال السعودي بغياب نجميه ياسين بونو وخاليدو كوليبالي عن مباريات حاسمة -أبرزها ديربي النصر- بسبب انطلاق كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025)، إلا أن الحديث عن منع "الزعيم" لحارسه المغربي من المشاركة في البطولة الإفريقية عارٍ تمامًا من الصحة.
فقد حسم مصدر بالجامعة الملكية المغربية الجدل، مؤكدًا أن بونو سينضم لمنتخب بلاده دون عوائق. واستخدم المصدر عبارة "الهلال ليس ناديًا مبتدئًا" للتدليل على احترافية النادي السعودي ومعرفته التامة بلوائح "فيفا" الصارمة، التي تلزم الأندية بتحرير لاعبيها في البطولات الرسمية تحت طائلة العقوبات؛ مما يغلق الباب أمام أي اجتهادات بخصوص منع الحارس العملاق من تمثيل بلاده.
فينيسيوس.. صراع الهلال والأهلي
زيارة للرياض .. خطوة وقائية من وكلاء فينيسيوس تجاه مستقبل نجم ريال مدريد
بات مستقبل فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد محاطاً بالشكوك أكثر من أي وقت مضى، وسط أنباء عن توتر علاقته بالمدرب تشابي ألونسو وتعثر مفاوضات التجديد. وفي تطور لافت، كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن تحرك "وقائي" من وكلاء اللاعب يتمثل في زيارة مقررة للرياض خلال فبراير المقبل.
وأوضح تياجو فيرتاس، مسؤول الوكالة، أن الهدف هو الاجتماع بالأندية السعودية ومعرفة عروضها المالية واحتياجاتها لنجوم الوكالة. وتُعد هذه الخطوة بمثابة ورقة ضغط صريحة ورسالة تحذيرية لإدارة النادي الملكي: إما تسريع وتيرة المفاوضات وتلبية شروط فينيسيوس، أو المخاطرة بفقدانه لصالح الإغراءات السعودية الجادة.
وعلى صعيد الوجهات المحتملة، يتصدر النادي الأهلي المشهد برغبته الجامحة في ضم فينيسيوس تعويضًا عن محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح، وهو ما ينذر بمنافسة شرسة مع الهلال الذي يسعى جاهدًا لسد الفراغ الذي خلفه فسخ عقد نيمار بضم نجم من الصف الأول. وبحسب "الرياضية"، فإن الناديين يستعدان لكسر كل الحواجز المالية بعرض خيالي يصل إلى مليار يورو لمدة خمس سنوات، مدعومًا بامتيازات معيشية ورفاهية تضاهي ما يحظى به أساطير الدوري الحاليين مثل رونالدو وبنزيما ومحرز.
داروين نونيز.. والمصير المجهول
بعد 4 أشهر من تعاقد الهلال معه .. أنباء عن عرض داروين نونيز على فريق مفاجئ والرد يأتي سريعًا!
منذ انضمامه لنادي الهلال في أغسطس 2025، لم يقدم المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز (26 عامًا) المستوى المأمول، وسط معاناته من تكرار الإصابات وتصرفات أثارت الجدل، مما فتح الباب للشائعات حول مستقبله.
وفي هذا السياق، فجرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية مفاجأة بالكشف عن عرض نونيز على نادي ريفر بليت للانتقال إليه في يناير 2026، مشيرة إلى رغبة اللاعب في الرحيل. ومع ذلك، أكدت الصحيفة صعوبة إتمام الصفقة لتعثر المفاوضات، مما دفع النادي الأرجنتيني للبحث عن خيارات بديلة.
على الجانب الآخر، نفى الإعلامي الرياضي حامد القرني صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدًا عبر منصة "إكس" أن الحديث عن انتقال نونيز للدوري الأرجنتيني عارٍ من الصحة. كما طمأن القرني الجماهير بشأن إصابة اللاعب في الركبة اليسرى، واصفًا إياها بـ"البسيطة" والتي لا تدعو للقلق، ليغلق الباب أمام تكهنات رحيل محترف "الزعيم".
