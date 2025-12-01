Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

بعد 4 أشهر من تعاقد الهلال معه .. أنباء عن عرض داروين نونيز على فريق مفاجئ والرد يأتي سريعًا!

حلقة جديدة من جدل داروين نونيز في الهلال..

منذ اليوم الأول لإعلان تفاوض نادي الهلال معه؛ واسم المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي.

نونيز البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى الهلال في أغسطس 2025؛ قادمًا من صفوف العملاق الإنجليزي ليفربول، وبعقدٍ لمدة 3 مواسم كاملة حتى 30 يونيو 2028.

لكن.. المهاجم الأوروجوياني لم يقدّم المستوى المأمول منه - حتى الآن -؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، وقيامه ببعض التصرفات الغريبة.

  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty Images

    أنباء عن عرض داروين نونيز على هذا الفريق المفاجئ!

    وفي هذا السياق.. فجّرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص النجم الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    الصحيفة أعلنت عرض نونيز على العملاق الأرجنتيني ريفر بليت؛ لبحث إمكانية التعاقد معه بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    وأشارت الصحيفة إلى أن مقترح انتقال المهاجم الأوروجوياني إلى ريفر بليت؛ يأتي في ظل رغبة اللاعب، في الرحيل عن صفوف الفريق الهلالي.

    • إعلان
  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مصير صفقة انتقال داروين نونيز إلى ريفر بليت

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. صحيفة "أوليه" تحدثت عن مصير الصفقة المحتملة بانتقال المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، من فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى العملاق الأرجنتيني ريفر بليت، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    وكشفت الصحيفة عن أن الصفقة صعبة جدًا، في ظل عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات بين الطرفين، خلال الساعات القليلة الماضية.

    وأوضحت الصحيفة أن ريفر بليت يناقش خيارات أخرى؛ من أجل تدعيم خط هجومه بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الشتوي القادم.

  • رد سريع بعد أنباء عرض داروين نونيز على ريفر بليت

    ومن ناحيته.. رد الإعلامي الرياضي حامد القرني على خبر عرض الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، على العملاق الأرجنتيني ريفر بليت، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    القرني كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين: "خبر الصحيفة البرازيلية؛ فيما يخص انتقال نونيز للدوري الأرجنتيني، غير صحيح".

    ويقصد القرني هُنا صحيفة "جلوبو" البرازيلية، التي انتشر الخبر منها على نطاقٍ واسع للغاية؛ ولكنها نقلته أساسًا من "أوليه" الأرجنتينية.

    وأعلن الإعلامي الرياضي أن إصابة نونيز في الركبة اليسرى "بسيطة"؛ حيث لا يوجد أي شيء يدعو للقلق.

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مباراة الفتح شاهدة على تصرفات داروين نونيز المثيرة للجدل

    وأثار المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز الكثير من الجدل، منذ الانضمام إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم صيف 2025؛ مثلما ذكرنا.

    آخر التصرفات المثيرة للجدل التي قام بها نونيز في الهلال؛ كانت خلال الفوز (2-1) على نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وقتها.. قام الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال؛ باستبدال نونيز في الدقيقة 82 من عمر المباراة، وإشراك متوسط الميدان عبدالإله المالكي بدلًا منه.

    ورفض نونيز تحية إنزاجي بعد استبداله، كما تجاهل السلام والحديث مع مدير الكرة سعود كريري؛ قبل أن يقوم بإبعاد قميص الهلال بطريقة مشينة.

    وقلل المدير الفني الإيطالي من تصرف مهاجمه الأوروجوياني؛ معتبرًا أن الأمر طبيعي ولا يجب تضخيمه، في ظل رغبة كل اللاعبين في الاستمرار بأرضية الملعب.

    وأضاف سيموني إنزاجي: "أتفهم أن اللاعبين يريدون الاستمرار في الملعب دائمًا، فقبل اعتزالي كنتُ أقوم بمثل هذه التصرفات.. أنه انفعال وقتي فقط، ولا يجب إعطائه أهمية أكبر من ذلك".

    وبالرغم من مبررات إنزاجي؛ إلا أن الجماهير الهلالية طالبت بمعاقبة نونيز على تصرفه في مباراة الفتح، خاصة أنه أمر لا يليق بكيان كبير مثل الزعيم.

  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام داروين نونيز مع نادي الهلال منذ صيف 2025

    المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم صيف 2025؛ قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول.

    صفقة نونيز كلفت خزينة نادي الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ53 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2028.

    ومنذ الانضمام إلى الزعيم الهلالي.. سجل المهاجم الأوروجوياني 5 أهداف وصنع 2 أخريين؛ وذلك في 11 مباراة رسمية شارك فيها، بمختلف المسابقات.

    ويتلقى داروين نونيز انتقادات عنيفة، بسبب مستواه مع الهلال في الموسم الرياضي الحالي - حتى الآن -؛ بدرجة دفعت نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي الحالي أحمد حسام ميدو، لمطالبة إدارة الزعيم بـ"التخلي" عنه.

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 7 انتصارات مع تعادلين، في الجولات التسع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 5 انتصارات متتالية في الجولات الخمس الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 22.

    * فوز: 17.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 52.

    * أهداف مستقبلة: 21.

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الهلال crest
الهلال
الهلال