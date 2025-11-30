لم يعد الحديث عن مستقبل فينيسيوس جونيور وإمكانية رحيله عن ريال مدريد الصيف القادم بالشيء الممنوع أو المنبوذ إعلاميًا، بل ساهمت عوامل عديدة في جعله متاحًا ومطروحًا للنقاش، بداية من الشائع عن توتر علاقته بالمدرب تشابي ألونسو، مرورًا برفضه شروط ريال مدريد لتجديد عقده، وانتهاءً بإغراءات الأندية السعودية الرهيبة. وقد اتخذ وكلاء اللاعب خطوة وقائية تجاه هذا الملف قد تدق جرس الإنذار في البيت الملكي. فما الذي حدث؟
زيارة للرياض .. خطوة وقائية من وكلاء فينيسيوس تجاه مستقبل نجم ريال مدريد
أزمات فيني في ريال مدريد
لم يعد خافيًا أن فيني لا يعيش أفضل مواسمه في ريال مدريد، كما أن علاقته مع المدرب الجديد، تشابي ألونسو، ليست في أحسن حالاتها، كما غيره من اللاعبين وعلى رأسهم جود بيلينجهام ورودريجو.
الأزمة خرجت للإعلام خلال مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، حيث انتقد اللاعب مدربه بعد تغييره في الشوط الثاني، ومن ثم أصدر بيان اعتذار لم يشر فيه مباشرة إلى المدرب، لكنه قُدم وجهًا لوجه أمام جميع زملائه في الفريق، بما في ذلك ألونسو وكامل الطاقم الفني.
التصريحات الأخيرة الصادرة من ريال مدريد تُؤكد على انتهاء الأزمة، وقد حملت مواجهة أولمبياكوس الأخيرة في دوري أبطال أوروبا مشهدًا عزز تلك التصريحات، حيث تبادل فينيسيوس وألونسو العناق في إشارة لتجاوز الماضي والبدء من جديد.
هذا جانب، وهناك آخر متعلق بعقد اللاعب الذي سينتهي صيف 2027 وريال مدريد بحاجة إلى تجديده قبل بدء الموسم القادم، حتى لا يفقده بالمجان في نهايته.
شبكة ذا أتلتيك كشفت مؤخرًا أن مفاوضات تجديد عقد فيني تمرّ بمرحلة حرجة، بعدما وصلت المحادثات بين الطرفين إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن الأجواء داخل النادي ليست بالبساطة التي يتوقعها البعض، وأن الصورة أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب عدة عوامل، أبرزها رغبة اللاعب في الحصول على مشروع رياضي واضح، وشعوره بأن وضعه داخل الفريق بدأ يشهد تغييرات بعد وصول عدد من النجوم الجدد، إضافة إلى تحفظات تتعلق بالبنود المالية والعقدية.
النجم البرازيلي يتقاضى حاليًا 15 مليون يورو إجماليًا سنويًا، فيما يحصل مبابي على 15 مليون صافٍ سنويًا بالإضافة إلى مكافأة التعاقد السنوية 8 ملايين يورو صافٍ، ليصل إجمالي ما يتقاضاه إلى 23 مليون صافٍ، أي 46 مليون إجمالي.
الصحافة تتحدث عن عرض ريال مدريد 20 مليون يورو سنويًا لتجديد العقد، فيما تُطالب حاشية اللاعب بالحصول على 30 مليون، وهو ما يجعل المفاوضات متوقفة تمامًا حاليًا.
- Getty Images Sport
خطوة وقائية من وكلاء فيني
صحيفة الرياضية السعودية دقت جرس الإنذار في البيت المدريدي، حيث كشفت النقاب عن خطوة وقائية من جانب وكلاء فينيسيوس تجاه مستقبله، خوفًا من فشل المفاوضات مع النادي الإسباني، تمثلت في زيارة خاطفة إلى العاصمة السعودية الرياض خلال فبراير القادم.
الصحيفة ذائعة الصيت نقلت عن تياجو فيرتاس أحد مسؤولي وكالة "ROC NATION SPORTS" المختصة بأعمال عدد من النجوم العالميين على رأسهم فينيسيوس قوله أن ممثلين عن الوكالة سيصلون الرياض خلال فبراير القادم للحديث مع الأندية السعودية المهتمة بالحصول على خدمات موكليهم، والتعرف على عروضهم المالية.
الوكالة ليست خاصة بنجم ريال مدريد فقط، بل معه مجموعة أخرى من اللاعبين أبرزهم ماليك فوفانا ولوكاس باكيتا وجابرييل مارتينيلي وإندريك المرشح فوق العادة للرحيل عن ريال مدريد بالإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.
فيرتاس قال للرياضية حول الرحلة إلى الرياض "لا أستطيع تحديد مَن سينضم من وكالتنا إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، لكنَّني سأحضر إلى السعودية خلال فبراير لمعرفة طلبات الأندية والتفاوض معها".
أضاف "سأزور بعض الأندية للاستماع مباشرةً إلى ما تبحث عنه، وما تحتاج إليه في المرحلة المقبلة".
وأتم فيرتاس حديثه بالتأكيد على أن الأندية السعودية لم تطلب أبدًا التعاقد مع إندريك.
تلك الزيارة قد تكون أشبه بالرسالة التحذيرية لمسؤولي ريال مدريد، مفادها أن وكلاء اللاعب يتحركون في كافة الاتجاهات وأن المفاوضات يجب أن تتم بوتيرة أسرع مما يحدث حاليًا.
صراع الهلال والأهلي
يدور الحديث بصورة أكبر في السعودية عن سعي الأهلي للتعاقد مع فينيسيوس في حال كان متاحًا للانتقال الصيف القادم، خاصة أن النادي حاول سابقًا ضمه بالفعل دون جدوى.
صحيفة الرياضية أوضحت أن وجود اسم اللاعب البرازيلي على الطاولة سيفتح الباب لمنافسة شرسة بين الأهلي والهلال حول ضمه، خاصة أن الأخير لا يمتلك نجمًا من الصف الأول في العالم، بعد تخليه عن نيمار بفسخ عقده قبل نهايته.
وأفادت الرياضية أن الناديين السعوديين مستعدان لتقديم عرض يصل إلى مليار يورو مقابل توقيع اللاعب على عقد يمتد لخمس سنوات قادمة، مع مزايا أخرى بالطبع متعلقة بالحياة داخل المملكة العريية السعودية، على غرار النجوم الكبار في دوري روشن وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز.
القادم لريال مدريد
تخلى ريال مدريد عن صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني لصالح غريمه برشلونة، وذلك بسقوطه في فخ التعادل مع جيرونا في مباراة الجولة الـ14 من المسابقة.
ريال مدريد عد إلى العاصمة بنقطة التعادل بهدف لكل فريق، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة بفارق نقطة واحدة عن البارسا في الصدارة.
الفريق سيُواجه أتلتيك بيلباو ثم سلتا فيجو في الجولتين القادمتين من الليجا، يومي الأربعاء والأحد القادمين، ومن ثم ستكون المواجهة المنتظرة في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري.