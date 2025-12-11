FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-SPORTINGAFP
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | حسم الجدل حول المفاوضات لضم هاري كين، واستحواذ الوليد بن طلال على النادي!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 11 ديسمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 4 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • الوليد بن طلال يقترب من الاستحواذ على الهلال!

    كشف الصحفي أحمد العجلان عن مفاجأة مدوية تتعلق بمستقبل نادي الهلال السعودي.

    العجلان أوضح عبر حسابه على منصة إكس أن الأمير الوليد بن طلال، الداعم الأول والأكبر للزعيم في السنوات الأخيرة، بات قريبًا من الاستحواذ على نادي الهلال كاملً في صفقة ضخمة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودية.

    وأضاف الصحفي المقرب من الهلال أن الأمير الوليد بن طلال يستعد بالفعل للإعلان عن تلك الخطوة خلل ديسمبر الجاري، علمًا أن صندوق الاستثمار يمتلك حاليًا 75% من النادي.

    • إعلان

  • الهلال يُعلن تعافي نجمه وجاهزيته لمواجهة التعاون

    أعلن نادي الهلال السعودي تعافي لاعبه متعب الحربي وجاهزيته التامة لمواجهة التعاون في دوري روشن السعودي.

    حساب الهلال على منصة إكس أوضح أن الحربي شارك في التدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

    الهلال سيُواجه التعاون في عاشر جولات دوري روشن السعودي يوم 19 ديسمبر الجاري، ولكن هذا الموعد قد يتغير حال وصل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس العرب فيفا 2025 الذي سيُقام في قطر يوم 18 من الشهر الحالي.

  • الهلال يضع حدًا للإشاعات حول سعيه لضم هاري كين

    نفت صحيفة اليوم السعودية نقلًا عن مصادر في نادي الهلال السعودي وجود أي مفاوضات مع المهاجم الإنجليزي هاري كين للانضمام للفريق.

    الصحفي المخضرم محمد البكيري كان قد تحدث عن انطلاق المفاوضات بين الهلال وبايرن ميونخ حول شراء الأول لعقد مهاجم الثاني، كين، والذي يمتد حتى صيف 2027.

    مصادر للميدان الرياضي، القسم الرياضي لصحيفة اليوم، نفت ذلك تمامًا، مؤكدة أن كين مستمر مع ناديه الألماني، حيث يرفض تمامًا الرحيل عن صفوفه في الفترة الحالية.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • الهلال يبدأ تحركاته لاستعادة سعود عبد الحميد من أوروبا!

    ملف نجم الهلال يزداد سخونة .. مفاوضات عاجلة بين نيفيش ومانشستر يونايتد و"شرط وحيد لإتمام الصفقة"!

    تطورات مثيرة في مستقبل روبن نيفيش..

    بسبب ابن نافل! .. مطالبات قانونية بـ"معاقبة الهلال بدلًا من النصر" في قضية رونالدو المزعومة

    حلقة جديدة من أزمة كواليس صفقة كريستيانو رونالدو..

    "الزعيم يريده بالفعل ولكن" .. الهلال يبدأ تحركاته لاستعادة سعود عبد الحميد من أوروبا!

    هل يصبح سعود والهلال مفاجأة الموسم؟

    قالوا عنه "طاقية" رغم إشادته برونالدو .. وصف غريب لودية النصر والوحدة يثير السخرية ضد محلل إماراتي!

    رونالدو يترك بصمته بهدف في شباك الوحدة..

  • موسم الهلال في 2025-2026

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الفتح بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من داروين نونيز وروبن نيفيش هدفي "الزعيم"، في حين تقدم الفتح أولًا عبر مراد باتنا. وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الفريق في حسم المواجهة.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب العلامة الكاملة بـ27 نقطة.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 5 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد آخر آخر انتصاراته على حساب الشرطة العراقي بأربعة أهداف دون رد في ملعبه المملكة أرينا.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الهلال crest
الهلال
الهلال
0