تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | عرض جديد يتضمن صفقة تبادلية لضم مندش، وحقيقة المفاوضات لرحيل كانسيلو ونيفيش

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 30 ديسمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • حقيقة المفاوضات لرحيل الثنائي البرتغالي عن الهلال

    كشفت وكالة Gestifute المشرفة على أعمال ثنائي الهلال، جواو كانسيلو وروبن نيفيش، عن حقيقة وجود مفاوضات جدية مع أندية أوروبية.

    وأشارت الوكالة لصحيفة الرياضية السعودية أن فكرة رحيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية القادمتين واردة تمامًا، خاصة حال وصل لأي منهما عرض مناسب ومقنع.

    وأكد المتحدث من الوكالة للصحيفة السعودية عدم وجود مفاوضات جدية وحقيقية حاليًا، مشيرًا إلى أن الأمر مجرد رغبات جادة من بعض الأندية لم ترتق بعد لمستوى المفاوضات.

  • البليهي مطلوب في الأهلي

    كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن وضع علي البليهي مدافع الهلال ضمن قائمة المدافعين المرشحين لدعم دفاع الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

    الصحيفة أوضحت أن الأهلي يستهدف دعم دفاعه خلال يناير 2026، وقد رشحت اللجنة الفنية البليهي بجانب قاسم لاجامي مدافع القادسية للانضمام للفريق.

  • الهلال يُغير من عرضه لضم سلطان مندش من التعاون

  • موسم الهلال في 2025-2026

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الخليج بنتيجة 3-2، وقد كان الفريق متقدمًا بثلاثية نظيفة قبل أن يستقبل هدفين في الدقائق الأخيرة.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 8 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 10 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب العلامة الكاملة بـ30 نقطة.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 6 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد كان آخر انتصاراته على حساب الشارقة الإماراتي بهدف دون رد خارج ملعبه.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

