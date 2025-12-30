ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الخلود، نظيره الهلال، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الهلال يدخل المباراة راغبًا في مواصلة المنافسة على لقب دوري روشن السعودي في صراع قوي مع النصر المتوهج هذا الموسم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية عبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الخلود ضد الهلال التشكيل المتوقع البدلاء المدرب D. Buckingham التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الخلود والهلال في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الخلود والهلال في المباريات الخمس الأخيرة

الخلود آخر مباراتان الهلال 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران الهلال 5 - 1 الخلود

الخلود 2 - 4 الهلال 3 الأهداف المسجلة 9 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 2/2

ترتيب الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026