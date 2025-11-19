Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | موقف نونيز من مواجهة الفتح في دوري روشن، والرقم المرعب المطلوب من لودي في شكواه!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 19 نوفمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 4 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • موقف نونيز من مواجهة الفتح

    لم يتضح بعد موقف داروين نونيز مهاجم الهلال من مواجهة الفتح مساء السبت القادم في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

    النادي السعودي كان قد أعلن تعافي اللاعب من إصابته في الركبة وخضوعه لبرنامج تأهيلي خلال فترة التوقف الدولي استعدادًا للعودة إلى المباريات، ولكن موقفه لم يُحسم بعد من مواجهة الفتح، حسبما أفادت به صحيفة الرياضية السعودية.

    الصحيفة ذائعة الصيت أفادت أن المهاجم الأوروجواياني سيخضع لاختبارات بدنية وفنية لتحديد مدى قدرته على خوض المباراة في ملعب "المملكة أرينا" مساء السبت المقبل.

    نونيز كان قد غاب عن مواجهتي الهلال الأخيرتين أمام الشباب والنجمة في دوري روشن السعودي، وكذلك مواجهة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

  • سالم الدوسري يُنافس رونالدو وبنزيما على جائزة "جلوب سوكر"

    أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة "جلوب سوكر" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط، وقد ضمت عددًا من نجوم دوري روشن السعودي.

    وضمت القائمة نجم الهلال، أفضل لاعب في آسيا، سالم الدوسري ضمن كوكبة من نجوم دوري روشن أبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونجولو كانتي، بجانب ثنائي الأهلي، رياض محرز وإيفان توني، وكذلك لاعب الفريق السابق، روبرتو فيرمينو، الذي انتقل إلى السد القطري بداية الموسم الجاري.

    ومن المقرر أن تقام النسخة السادسة عشرة من حفل توزيع الجوائز يوم الأحد الموافق الـ28 من ديسمبر 2025 في فندق أتلانتس ذا رويال من فئة الخمس نجوم في نخلة جميرا بدبي. 

    النسخة الـ16 من "جلوب سوكر" ستشهد المنافسة على 15 فئة من الجوائز؛ منها أفضل لاعب وأفضل لاعبة، أفضل نادٍ للرجال ومثله للسيدات، أفضل مدرب، أفضل لاعب خط وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب صاعد، أفضل وكيل لاعبين، أفضل مدير رياضي وأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط.

    فيما يضم التصويت العام تسع فئات، هم: أفضل لاعب وأفضل لاعبة، أفضل نادٍ للرجال وأفضل نادٍ للسيدات، أفضل مدرب، أفضل لاعب خط وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب صاعد وأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط.

    وسيستمر التصويت العام العالمي حتى 27 نوفمبر لاختيار المرشحين النهائيين. فيما تقرر أن تنطلق الجولة الثانية من التصويت خلال الفترة من 3 إلى 11 ديسمبر لتحديد الفائزين في كل فئة، على أن يتم تحديد الفائزين النهائيين استناداً إلى تصويت الجمهور ولجنة تحكيم "جلوب سوكر"، المكونة من أسماء لامعة، بمن فيهم مارتشيلو ليبي، وفرانشيسكو توتي، وإيكر كاسياس، ولويس فيجو.

  • الكشف عن مطالب لودي المالية المرعبة في شكواه ضد الهلال

  • رسالة مرعبة للهلال حول إصابة داروين نونيز "المزمنة" وحقيقة انتهاء موسمه

  • موسم الهلال

    أنهى فريق الهلال رحلة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدّم الأزرق مستويات لافتة نالت إشادة واسعة، قبل أن يعود سريعًا إلى أجواء المنافسات المحلية في دوري روشن السعودي، مكتفيًا بالانسحاب من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي جرت في هونج كونج خلال أغسطس الماضي بسبب ضغط جدول المباريات والاستعدادات الخاصة للموسم الجديد.

    وبالعودة إلى مشوار الفريق المحلي، فقد استهل الهلال موسمه بانطلاقة قوية حين تغلب على الرياض بهدفين نظيفين، ليعلن عن نواياه مبكرًا في المنافسة على اللقب.

    لكن سرعان ما تعثر في الجولة التالية بتعادل مفاجئ أمام القادسية بنتيجة (2-2)، ثم واصل نزيف النقاط بتعادل مثير مع الأهلي انتهى بنتيجة (3-3) في واحدة من أكثر مباريات الدوري إثارة حتى الآن، ومع ذلك، استعاد الفريق عافيته سريعًا وحقق فوزًا مهمًا على الأخدود بثلاثية مقابل هدف، ليعود من جديد إلى درب الانتصارات، وفي الجولة الخامسة سحق الاتفاق بخمسة أهداف دون رد.

    الجولتين الأخيرتين في دوري روشن السعودي شهدتا تأكيد الهلال على عودته القوية للمنافسة على لقب الدوري، حيث هزم الاتحاد في الكلاسيكو بهدفين نظيفين ثم هزم الشباب في ديربي الرياض المصغر بهدف نظيف، وفي آخر الجولات نجح في تخطي النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

    وفي موازاة مشواره في الدوري، تمكن الهلال من التأهل إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تجاوز فريق العدالة بهدف وحيد في مباراة صعبة حُسمت بتفاصيل صغيرة.

    وعلى الصعيد القاري، بدأ الزعيم مسيرته في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال آسيا للنخبة بقوة، حيث تفوق على الدحيل القطري بنتيجة (2-1)، ليضع قدمًا ثابتة في صدارة مجموعته.

    واصل الهلال تألقه القاري وحقق فوزه الثاني تواليًا في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد أن انتصر على ناساف كارشي الأوزبكي في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة أكدت شخصية الفريق وقدرته على العودة بنتائج إيجابية من أصعب الملاعب الآسيوية، وقد عزز الفريق سجله القاري الممتاز بالفوز على السد القطري في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في الرياض وأخيرًا هزم الغرافة في قطر بهدفين مقابل هدف واحد.

