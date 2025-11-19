"موقف اللاعب قوي وأمل وحيد للفريق السعودي" .. الكشف عن مطالب لودي المالية المرعبة في شكواه ضد الهلال

الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي انضم إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي "يناير 2024"؛ قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي مارسيليا.

وتعرض لودي لانتقاداتٍ عنيفة، بسبب سوء مستواه في بداية مسيرته مع الهلال؛ قبل أن يتألق بشكلٍ كبير، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

ورغم هذا التألق.. قرر نادي الهلال رفع اسم لودي من القائمة المحلية، في الميركاتو الصيفي لعام 2025، والاكتفاء بلعبه في دوري أبطال آسيا "النخبة" وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ خاصة بعد التعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي تيو هيرنانديز، قادمًا من العملاق الإيطالي ميلان.

وتنص اللوائح على تسجيل 10 أجانب في القائمة المحلية لكل فريق، من بينهم ثنائي "مواليد" تحت السن؛ بينما يكون العدد مفتوحًا في دوري أبطال آسيا "للنخبة"، أمام جميع الأندية.

هُنا.. فسخ لودي عقده من طرفٍ واحد فقط، وسافر إلى بلاده البرازيلي؛ ليرد الهلال بتقديم شكوى ضده مطالبًا بقيمة المدة المتبقية من العقد الممتد حتى يناير 2027، وقد رد اللاعب بشكوى مضادة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.