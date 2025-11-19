كرّم المنتخب السعودي خلال مواجهة الجزائر وديًا مساء أمس نجمه سالم الدوسري بعد وصوله للمباراة الـ100 بالقميص الوطني، لكن تلك اللفتة لم تنل رضا الجميع، حيث بادر أحدهم ووجه سخرية لاذعة من مسيرة نجم الهلال مع الأخضر. فمن هو وما الذي قاله؟
"مرحلة سالم الدوسري انتهت وشكرًا له على الأهداف والبراويز" .. انتقاد لاذع لمسيرة نجم الهلال وتكريمه مع المنتخب السعودي
تكريم في ليلة حزينة
خاض نجم الهلال مساء أمس مباراته الـ100 مع المنتخب السعودي، ولكن الليلة لم تكن سعيدة كما تمنى، إذ خسر الأخضر أمام الجزائر وديًا بهدفين نظيفين بعد أداء لم ينل رضا الجمهور والإعلام.
وحرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على تكريم الدوسري ومنحه قميصًا خاصًا يحمل الرقم 100 ليقف جنبًا إلى جنب عدد من الأساطير الذين حققوا هذا الإنجاز وعلى رأسهم محمد الدعيع وأحمد الدوخي وياسر القحطاني وحسين عبد الغني وماجد عبدالله ومحمد عبد الجواد وسامي الجابر.
المنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد اختتم بمواجهة الجزائر الودية معسكره الإعدادي الذي أقامه في مدينة جدة على مدار الأيام العشرة الأخيرة استعدادًا للمشاركة في كأس العرب، والتي ستقام في قطر خلال الفترة من الأول حتى الثامن عشر من ديسمبر القادم.
وتخلل المعسكر مباراة ودية أخرى انتهت بفوز المنتخب السعودي على كوت ديفوار بهدف نظيف سجله صالح أبو الشامات.
مسيرة الدوسري مع الأخضر
بدأت مسيرة سالم الدوسري مع المنتخب السعودي عام 2014، وتحديدًا خلال مواجهة أستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2014، والتي خسرها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدفين ليفشل في التأهل إلى كأس العالم.
ولعب الدوسري 100 مباراة مع الأخضر، منها 90 بشكل أساسي، وقد سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 5 أهداف، وكان اللاعب أساسيًا في تشكيل المنتخب السعودي خلال نهائيات كأس العالم 2018 و2022، وسجل خلالها 3 أهداف.
ولم يُتوج نجم الهلال مع منتخب السعودي بأي لقب، ويُعد الفوز على الأرجنتين في افتتاح مشوار الفريقين في مونديال قطر 2022 هو النتيجة الأبرز في مسيرته مع الفريق.
سخرية لاذعة
الإعلامي النصراوي عبد العزيز العصيمي وجه سخرية لاذعة من مسيرة الدوسري مع المنتخب السعودي وتكريمه لخوضه 100 مباراة بالقميص الوطني.
العصيمي رأى أن الوصول لـ100 مباراة مع الأخضر لا تُعد بالإنجاز المهم، مشيرًا إلى أن الأهم هو الفوز بالألقاب ورفع الكؤوس وهو ما لم يحدث خلال تواجد الدوسري مع المنتخب السعودي.
حيث كتب "لا حاجة لأن يرفع الكابتن سالم الدوسري لوحة مئوية مميزة حصل عليها قبله شليه والدوخي وغيرهم الكثير، وأُسمي ذلك إنجازًا. كنت أحتاج أن يرفع لنا كأسًا، وأن يحقق هو وزملاؤه بطولة وميداليات ذهبية للأخضر، وإلا فإن براويز الخشب والزجاج لا قيمة لها ولا أغلاها".
وأتم "أما مرحلة الكابتن سالم مع المنتخب، فأراها قد انتهت، وأشكره على كل ما قدمه من أهداف وبراويز".
موسم الدوسري في 2025-2026
لعب سالم الدوسري 9 مباريات فقط مع الهلال هذا الموسم، حيث أبعدته الإصابات عن 5 مباريات.
وقد نجح في إحراز 3 أهداف وصناعة 4 خلال تلك المباريات الـ9 تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي.
ويُواجه اللاعب صاحب الـ34 عامًا انتقادات لاذعة لأدائه وخاصة عدم قدرته الانسجام مع طريقة لعب الهلال الجديد تحت قيادة إنزاجي وتفاهمه مع الظهير الأيسر، الذي يلعب جناح وسط أحيانًا ضمن 3-5-2، ثيو هيرنانديز، والذي كان الفريق قد ضمه من ميلان بداية الموسم الجاري.
موسم الهلال في 2025-2026
أنهى فريق الهلال رحلة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدّم الأزرق مستويات لافتة نالت إشادة واسعة، قبل أن يعود سريعًا إلى أجواء المنافسات المحلية في دوري روشن السعودي، مكتفيًا بالانسحاب من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي جرت في هونج كونج خلال أغسطس الماضي بسبب ضغط جدول المباريات والاستعدادات الخاصة للموسم الجديد.
وبالعودة إلى مشوار الفريق المحلي، فقد استهل الهلال موسمه بانطلاقة قوية حين تغلب على الرياض بهدفين نظيفين، ليعلن عن نواياه مبكرًا في المنافسة على اللقب.
لكن سرعان ما تعثر في الجولة التالية بتعادل مفاجئ أمام القادسية بنتيجة (2-2)، ثم واصل نزيف النقاط بتعادل مثير مع الأهلي انتهى بنتيجة (3-3) في واحدة من أكثر مباريات الدوري إثارة حتى الآن، ومع ذلك، استعاد الفريق عافيته سريعًا وحقق فوزًا مهمًا على الأخدود بثلاثية مقابل هدف، ليعود من جديد إلى درب الانتصارات، وفي الجولة الخامسة سحق الاتفاق بخمسة أهداف دون رد.
الجولتين الأخيرتين في دوري روشن السعودي شهدتا تأكيد الهلال على عودته القوية للمنافسة على لقب الدوري، حيث هزم الاتحاد في الكلاسيكو بهدفين نظيفين ثم هزم الشباب في ديربي الرياض المصغر بهدف نظيف، وفي آخر الجولات نجح في تخطي النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وفي موازاة مشواره في الدوري، تمكن الهلال من التأهل إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تجاوز فريق العدالة بهدف وحيد في مباراة صعبة حُسمت بتفاصيل صغيرة.
وعلى الصعيد القاري، بدأ الزعيم مسيرته في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال آسيا للنخبة بقوة، حيث تفوق على الدحيل القطري بنتيجة (2-1)، ليضع قدمًا ثابتة في صدارة مجموعته.
واصل الهلال تألقه القاري وحقق فوزه الثاني تواليًا في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد أن انتصر على ناساف كارشي الأوزبكي في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة أكدت شخصية الفريق وقدرته على العودة بنتائج إيجابية من أصعب الملاعب الآسيوية، وقد عزز الفريق سجله القاري الممتاز بالفوز على السد القطري في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في الرياض وأخيرًا هزم الغرافة في قطر بهدفين مقابل هدف واحد.