"نسخة مكررة من ميتروفيتش" .. رسالة مرعبة للهلال حول إصابة داروين نونيز "المزمنة" وحقيقة انتهاء موسمه

تعرض نونيز في بداية مسيرته الكروية لإصابة قطع في الرباط الصليبي، مما أخضعه لعملية جراحية أبعدته عن اللعب ما يقرب من 309 يومًا، وقد تعرض لانتكاسة عند العودة أبعدته 192 يومًا آخرين.

منذ ذلك الحين، عام 2017، يُعاني اللاعب من آلام ومشاكل في الركبة تُجبره على التوقف عن اللعب كل حين وآخر، ولكن فترات الغياب تلك لم تكن طويلة جدًا، بل امتدت لأسبوعين بحد أقصى، باستثناء واحدة وصلت إلى 90 يومًا خلال موسم 2020-2021، حيث اطر للخضوع إلى جراحة.

موقع 365scores نقل تصريحات مقلقة جدًا من بعض الصحفيين المقربين من ليفربول عن حالة نونيز، حيث أكدوا علم النادي الإنجليزي بذلك السجل الطبي المخيف للمهاجم قبل انتقاله للهلال.

جيمس بيرسي، الصحفي في موقع ليفربول، قال لـ "365scores" "الجهاز الطبي في ليفربول كان على دراية بالمشكلة المتكررة التي يعاني منها نونيز منذ الموسم الماضي. الإصابة لم تكن خطيرة، لكنها كانت تتطلب متابعة دقيقة وبرنامجًا تأهيليًا خاصًا لتفادي تفاقمها".

وأوضح الصحفيون أن "نونيز كان يفضل أحيانًا اللعب رغم شعوره بآلام في الركبة، وهو ما أثر على مردوده في بعض المباريات، بينما نصحه الأطباء بالراحة المتقطعة لتجنب تفاقم المشكلة".