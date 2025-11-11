Ruben Neves Al-Hilal 2025Getty Images
أخبار الهلال اليوم | خطوة مفاجئة تجاه ماركوس ليوناردو، وقرار جديد من روبن نيفيش بشأن تجديد عقده

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 11 نوفمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 4 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • خطوة مفاجئة من الهلال تجاه ماركوس ليوناردو

    كشفت النسخة البرازيلية من شبكة ESPN عن خطوة مفاجئة من جانب الهلال تجاه المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.

    اللاعب الشاب كان قريبًا من الرحيل عن الفريق السعودي خلال الصيف الماضي، إذ ارتبط بقوة بالانتقال إلى ساو باولو البرازيلي، لكن الصفقة فشلت في الأمتار الأخيرة لرفض الهلال.

    ليوناردو كان خارج قائمة الهلال لدوري روشن السعودي، لكن إصابة جواو كانسيلو سمحت له بالعودة ليتألق بقوة ويفرض نفسه أساسيًا على تشكيل المدرب سيموني إنزاجي.

    الشبكة ذائعة الصيت اوضحت أن الهلال بصدد تمديد عقد ليوناردو وتحسين راتبه بعدما أصبح أحد نجوم الفريق الأساسيين، ليتبدل موقف اللاعب 180 درجة خلال عدة أشهر فقط!

    ودعت ESPN الأندية البرازيلية المهتمة بضم ليوناردو لنسيان ذلك تمامًا، إذ من المتوقع أن يُجدد عقده الذي سينتهي صيف 2029 لسنوات أخرى.

  • وكيل أعمال روبن نيفيش يفاجئ الهلال بقرار جديد بشأن عقده

  • نواف بن سعد يخرج عن صمته لأول مرة: الهلال تضرر

  • موسم الهلال

    أنهى فريق الهلال رحلة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدّم الأزرق مستويات لافتة نالت إشادة واسعة، قبل أن يعود سريعًا إلى أجواء المنافسات المحلية في دوري روشن السعودي، مكتفيًا بالانسحاب من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي جرت في هونج كونج خلال أغسطس الماضي بسبب ضغط جدول المباريات والاستعدادات الخاصة للموسم الجديد.

    وبالعودة إلى مشوار الفريق المحلي، فقد استهل الهلال موسمه بانطلاقة قوية حين تغلب على الرياض بهدفين نظيفين، ليعلن عن نواياه مبكرًا في المنافسة على اللقب.

    لكن سرعان ما تعثر في الجولة التالية بتعادل مفاجئ أمام القادسية بنتيجة (2-2)، ثم واصل نزيف النقاط بتعادل مثير مع الأهلي انتهى بنتيجة (3-3) في واحدة من أكثر مباريات الدوري إثارة حتى الآن، ومع ذلك، استعاد الفريق عافيته سريعًا وحقق فوزًا مهمًا على الأخدود بثلاثية مقابل هدف، ليعود من جديد إلى درب الانتصارات، وفي الجولة الخامسة سحق الاتفاق بخمسة أهداف دون رد.

    الجولتين الأخيرتين في دوري روشن السعودي شهدتا تأكيد الهلال على عودته القوية للمنافسة على لقب الدوري، حيث هزم الاتحاد في الكلاسيكو بهدفين نظيفين ثم هزم الشباب في ديربي الرياض المصغر بهدف نظيف، وفي آخر الجولات نجح في تخطي النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

    وفي موازاة مشواره في الدوري، تمكن الهلال من التأهل إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تجاوز فريق العدالة بهدف وحيد في مباراة صعبة حُسمت بتفاصيل صغيرة.

    وعلى الصعيد القاري، بدأ الزعيم مسيرته في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال آسيا للنخبة بقوة، حيث تفوق على الدحيل القطري بنتيجة (2-1)، ليضع قدمًا ثابتة في صدارة مجموعته.

    واصل الهلال تألقه القاري وحقق فوزه الثاني تواليًا في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد أن انتصر على ناساف كارشي الأوزبكي في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة أكدت شخصية الفريق وقدرته على العودة بنتائج إيجابية من أصعب الملاعب الآسيوية، وقد عزز الفريق سجله القاري الممتاز بالفوز على السد القطري في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في الرياض وأخيرًا هزم الغرافة في قطر بهدفين مقابل هدف واحد.

