طوال الأسابيع الماضية ومنذ إعلان جدول مباريات الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026، والبرامج الرياضية تتحدث عن أكثر المستفيدين من تلك الجدولة، لكن مع مرور الثماني جولات الأولى، خرج الأمير نواف بن سعد؛ رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن صمته، ليشاركهم الرأي، مؤكدًا أن الجدول يعمل لصالح النصر.
نواف بن سعد يخرج عن صمته لأول مرة: الهلال تضرر .. والنصر أكثر من استفاد في الموسم الجاري!
ما القصة؟
النصر الفريق الوحيد الذي تمكن من تحقيق العلامة الكاملة مع مرور أول ثماني جولات من الموسم الجاري بدوري روشن السعودي، متصدرًا الترتيب بـ24 نقطة.
تلك الانتصارات المتتالية جاءت أمام التعاون، الخلود، الرياض، الاتحاد، الفتح، الحزم، الفيحاء ونيوم – على الترتيب – لذا يرى البعض أنه مهمته كانت سهلة بالنظر لخصومه.
في المقابل، يحل الهلال في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، حيث حقق الفوز في ست مباريات، فيما تعادل في اثنتين، ولم يتلق أي هزيمة.
تعثر الزعيم بالتعادل جاء أمام القادسية والأهلي، فيما حقق الفوز أمام الرياض، الأخدود، الاتفاق، الاتحاد، الشباب والنجمة.
ويرى البعض أن جدولة الهلال لم تكن سهلة، خاصةً وأنه واجه الأهلي في الجولة الثالثة (19 سبتمبر 2025 في جدة)، ثم تواجد في جدة مرة أخرى في (24 أكتوبر)، لمواجهة الاتحاد في الجولة السادسة.
"عدالة المنافسة متأثرة بهذه الجدولة"
من جانبه، علق نواف بن سعد؛ رئيس الهلال "المؤسسة غير الربحية"، عن تلك الجدولة مؤكدًا أنها تؤثر على عدالة المنافسة، إذ قال خلال تصريحاته لـ"راديو ثمانية": "فوجئت بجدولة المباريات، تخيل أن هناك خطاب وصلنا يقول إننا سنخوض مباريات في فترة معينة، دون تحديد الملعب أو الخصم، وبعد فترة نعلم خصومنا في تلك المباريات، إذًا كيف أعرف أنا آلية جدولة المباريات!، كيف يلعب الهلال في خلال شهر أمام الاتحاد والأهلي في مدينة جدة!، على الأقل من المفترض أن نواجه أحدهما في جدة والآخر في الرياض خلال هذا الشهر، والعكس صحيح في الدور الثاني".
وأضاف: "كل هذا يؤثر على عدالة المنافسة؛ يؤثر في فترات الراحة مع مراعاة أننا ننافس في دوري أبطال آسيا للنخبة كذلك، العدالة كانت موجودة سابقًا، وقتها كنا نعلم أن بطل الدوري يلتقي بالصاعد حديثًا لدوري المحترفين في الجولة الأولى، والثاني مع صاحب المركز الـ11، كانت الآليات واضحة، أما الآن فغامضة بالنسبة لنا".
"النصر استفاد جدًا"
رئيس القلعة الزرقاء واصل: "الهلال متضرر جدًا من جدولة مباريات الموسم الجاري، لكن هناك أندية مستفيدة من جدولة المباريات، حيث كانت مبارياتها سهلة في البداية، والجمهور رأى ذلك ويعرف. أعتقد نادي النصر مستفيد جدًا من هذه الجدولة .. مستفيد جدًا".
وأكمل: "النصراويون يقولون إنهم سيتورطون في نهاية الموسم في المباريات الكبيرة؟ (يضحك)، في نهاية الموسم ستكون كافة الفرق قد أُنهكت، وبعض الأندية تريد مجرد الحفاظ فقط على مركزها".
غضب الهلال من مستوى الحكام الأجانب
انتقل حديث نواف بن سعد لطواقم التحكيم الأجنبية، مبديًا استيائه من مستواهم، مطالبًا لجنة الحكام بضرورة استقدام حكام نخبة، خاصةً بعد رفع تكاليف استقدامهم على الأندية.
رئيس الهلال أوضح: "يقولون لنا إننا علينا طلب حكام أجانب قبل المباراة بـ21 يومًا، وهم أخطرونا بجدولة بعض المباريات في مدة أقل من هذه، لذا تم رفض طلبنا بجلب حكام أجانب لمواجهة الرياض".
واختتم: "يجب أن يكون الحكام الأجانب بأعلى مستوى على عكس ما يحدث حاليًا، فقد رفعوا الأسعار مرتين أو مرة ونصف مقارنة بالسابق، لكن حاليًا الهلال يدفع أسعار لطواقم أجنبية سواء المباراة على أرضه أو خارجها، لذا على الأقل يجب جلب الأفضل أو تخفيض الأسعار، نريد حكام النخبة!".
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".
وماذا بعد؟
الهلال يخوض حاليًا فترة راحة من المباريات في ظل التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، فيما ستكون عودته بمواجهة الفتح على استاد المملكة أرينا في 22 من الشهر الجاري، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن.
ويتجدد اللقاء بين الزعيم والنموذجي من جديد في 29 من الشهر ذاته، حيث دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
فيما تفصل بين المباراتين، مواجهة الشرطة العراقي في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، حيث مُحدد لها يوم 25 من نوفمبر.