نواف بن سعد يخرج عن صمته لأول مرة: الهلال تضرر .. والنصر أكثر من استفاد في الموسم الجاري!

النصر الفريق الوحيد الذي تمكن من تحقيق العلامة الكاملة مع مرور أول ثماني جولات من الموسم الجاري بدوري روشن السعودي، متصدرًا الترتيب بـ24 نقطة.

تلك الانتصارات المتتالية جاءت أمام التعاون، الخلود، الرياض، الاتحاد، الفتح، الحزم، الفيحاء ونيوم – على الترتيب – لذا يرى البعض أنه مهمته كانت سهلة بالنظر لخصومه.

في المقابل، يحل الهلال في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، حيث حقق الفوز في ست مباريات، فيما تعادل في اثنتين، ولم يتلق أي هزيمة.

تعثر الزعيم بالتعادل جاء أمام القادسية والأهلي، فيما حقق الفوز أمام الرياض، الأخدود، الاتفاق، الاتحاد، الشباب والنجمة.

ويرى البعض أن جدولة الهلال لم تكن سهلة، خاصةً وأنه واجه الأهلي في الجولة الثالثة (19 سبتمبر 2025 في جدة)، ثم تواجد في جدة مرة أخرى في (24 أكتوبر)، لمواجهة الاتحاد في الجولة السادسة.