وسط جدل التحكيم في دوري روشن السعودي وجدولة المباريات، تتصدر قضية "اللاعبين الأجانب المواليد" المشهد خارج المستطيل الأخضر، ويبدو أن القضية لها أبعاد خطيرة قد تعيق رغبة الهلال في الحفاظ على لاعبه البرازيلي ماركوس ليوناردو.
"تجاوز خطير" .. مسؤول آسيوي سابق يحذر من إثارة قضية المواليد في الدوري السعودي بعد بيان النصر
النصر يعارض الهلال في تغيير لوائح المواليد
الزعيم كان قد تعاقد مع البرازيلي ماركوس ليوناردو في صيف 2024، حيث تم قيده في فئة المواليد ممن هم تحت الـ21 عامًا وقتها.
لكن في صيف 2025، تخطى ليوناردو عمر المواليد - صار 22 عامًا - ما اضطر الهلال لقيده ضم قائمة الثمانية أجانب فوق السن، وسط رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم لتغيير اللوائح لإبقائه ضمن الفئة التي تعاقد معه الزعيم على أساسها.
الآن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس تغيير اللوائح في يناير المقبل، على أن يبقى لاعبو المواليد في فئة تحت السن، حتى وإن تخطوا العمر المحدد بعد ذلك.
إلا أن النصر عارض تلك الخطوة، ملمحًا في بيان رسمي قبل أيام قليلة إلى خضوع اتحاد الكرة لضغوطات الهلال.
وهدد النصر في بيانه بالتصعيد إلى أعلى الجهات، إذا تم تعديل اللوائح والقوانين دون موافقة جميع الأندية؛ معتبرًا أن نزاهة مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، أصبحت على المحك أمام العالم أجمع.
تحذير مسؤول آسيوي سابق
هذا الجدل قام الأمير الوليد بن بدر؛ العضو السابق بلجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتعليق عليه، محذرًا الجانب السعودي من أي محاولة لتعديل اللوائح في وسط الموسم بعد إعلانها والعمل بها في بدايته.
وقال الوليد خلال تصريحاته لصحيفة "عكاظ": "أي تغيير في الأنظمة بعد اعتمادها دون موافقة جميع الأطراف دون استثناء يُعد تجاوزًا خطيرًا، وعدم موافقة عضو واحد فقط استند إلى النظام المعلن يُلغي مشروعية فكرة التغيير كاملة، لأن القاعدة تحمي الملتزم ولا تكافئ المخطئ".
وأضاف: "الإجراء السليم الوحيد – إن وجدت ضرورة للتعديل – هو إعلان قرار تغيير اللوائح خلال الموسم مع تحديد تطبيقه في الموسم التالي، مع ضمان تعويض أي جهة متضررة ماديًا وبرضاها الكامل".
الهلال في مأزق في يناير
الآن الهلال يترقب عن كثب ما سيحدث في سوق الانتقالات الشتوي 2026، حيث أنه في حاجة ماسة لتغيير اللوائح، خاصةً في ظل غضب ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو من إخراجه من القائمة المحلية على خلفية أزمة ماركوس ليوناردو.
البداية كانت مع قرار الهلال بإخراج ليوناردو من القائمة المحلية في ظل تخطيه عمر المواليد، لكن أتت إصابة جواو كانسيلو في الجولات الأولى من الموسم، لتفتح له أبواب العودة من جديد للقائمة المحلية، وهو ما حدث بالفعل، فيما تم قيد البرتغالي آسيويًا فقط، في خطوة دفعته للتفكير في فسخ عقده قبل احتواء الأزمة بعد ذلك.
الآن كانسيلو اكتمل شفاؤه وشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة مع الزعيم بالفعل، وسط مطالب من الجماهير بضرورة قيده محليًا في ظل عدم قدرة حمد اليامي على سد ثغرة غيابه.
ويفاضل الهلال حاليًا بين الثلاثي ماركوس ليوناردو، جواو كانسيلو، بجانب المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، لإخراج أحدهم من القائمة المحلية في يناير المقبل، إذا لم تتغير لوائح المواليد، بما يتناسب مع فتح باب قيد ليوناردو بها.
من جانبه، نونيز - صاحب الـ26 عامًا - والذي تعاقد معه الهلال في الصيف الماضي قادمًا من ليفربول مقابل 53 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية شهر يونيو من عام 2028، شارك في ثماني مباريات بالقميص الأزرق، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع اثنين آخرين، قبل أن يتعرض للإصابة، ويغيب عن ست مباريات منذ بداية الموسم.
مسيرة ليوناردو مع الهلال
صاحب الـ22 عامًا كان قد انضم للقلعة الزرقاء في صيف 2024 قادمًا من بنفيكا مقابل 40 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية يونيو من عام 2029.
في موسمه الأول مع الزعيم 2024-2025، لم يقدم ماركوس أوراق اعتماده سواء للمسؤولين أو الجماهير، حيث شارك في 43 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 29 هدفًا وصنع أربعة آخرين.
وتعرض ليوناردو للكثير من الانتقادات وقتها في ظل عدم قدرته على سد ثغرة غياب المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، حتى انقلب حاله للأحسن في كأس العالم للأندية 2025، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية..
في الحدث العالمي، شارك ليوناردو في خمس مباريات، مساهمًا في ستة أهداف، حيث سجل خمسة وصنع هدفًا وحيدًا، حتى قاد الهلال للوصول لدور ربع النهائي قبل الخسارة من فلومينينسي البرازيلي.
واستمر تألق ليوناردو مع الهلال في موسم 2025-2026 بعد إعادته للقائمة المحلية، محرزًا ثمانية أهداف خلال 11 مباراة خاضها في مختلف البطولات.
تألق ليوناردو هذا أحرج نجم ليفربول السابق داروين نونيز، الذي لم يقدم المنتظر منه بعد، وسط مطالب برفع اسمه من القائمة المحلية والاكتفاء به آسيويًا فقط، على أن يتم قيد ماركوس وجواو كانسيلو محليًا.