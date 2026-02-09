Goal.com
محمود خالد

أخبار النصر اليوم | صلاح بديل "محتمل" لرونالدو .. حقيقة ابتزاز الدون وموقفه من المونديال "إذا استمر الإضراب"!

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين 9 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق التاسع من من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

    صلاح بديل رونالدو في النصر؟

    كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن توجه سعودي لاستقطاب محمد صلاح، نجم ليفربول، كي يمثل التعويض المناسب للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إذا ما قرر الرحيل عن قلعة العالمي، في الفترة المُقبلة.

    يأتي ذلك في ظل التقارير التي تشير إلى غضب كريستيانو رونالدو، وإنذاره بالرحيل إذا لم يتم تدعيم النصر، في المرحلة المُقبلة، بعد أزمة ميركاتو يناير، حيث قرر "الدون" الإضراب عن المشاركة في مباريات فريقه، احتجاجًا على عدم منح النصر التدعيمات لإبرام الصفقات الشتوية، في الوقت الذي تحركت فيه أندية أخرى بقوة، على غرار الهلال الذي نجح في ضم أربعة لاعبين أجانب، على رأسهم النجم الفرنسي كريم بنزيما، القادم من الاتحاد.

    وأثار صلاح الشكوك حول إمكانية بقائه في قلعة الآنفيلد، بعد دخوله في أزمة مع مدربه آرني سلوت، بسبب إبقائه على مقاعد البدلاء خلال مباريات متتالية، ما تسبب في تراجع مستواه مؤخرًا، فيما وصف صلاح الأمر بأن إدارة الريدز تضعه تحت الحافلة.

    حقيقة تصريح "ابتزاز" رونالدو وموقفه من كأس العالم

    "سيلعب في كأس العالم ولو غاب عن النصر لنهاية الموسم" .. رسالة برتغالية تطمئن رونالدو وجيسوس يربط مستقبله بـ"الدون"!

    لا يزال غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عن مباريات النصر الأخيرة، يلقى صدى عالميًا، في ظل احتجاجه على عدم تدعيم الفريق بالصفقات الشتوية، على غرار الأندية الأخرى، فضلًا عن تجميد صلاحيات سيميدو وسيماو، بحسب ما أكدته التقارير الإعلامية.

    في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي المنقضي، انفجر الوضع في الوسط الرياضي السعودي على خلفية فشل نادي الاتحاد في تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، على خلفية خلافات مالية بين الطرفين.

    فيما كانت المفاجأة؛ نجاح الهلال في التعاقد معه في اليوم الأخير من الميركاتو (2 فبراير 2026)، وهي الصفقة التي أغضبت النصراويين كثيرًا، كون الزعيم أبرم عدد من الصفقات الجيدة مع أجانب، فيما فشل ناديهم، فلم يتعاقد سوى مع عبدالله الحمدان والعراقي حيدر عبدالكريم، على خلفية أزمة مالية.

    رسالة تلمح بـ"ابتزاز" رونالدو .. وزارة الرياضة تكشف حقيقة التصريح الذي أثار جدلًا كبيرًا!

    لا يزال ملف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يثير جدلًا كبيرًا، في ظل تغيبه عن مباريات النصر الأخيرة، الأمر الذي وضعه تحت دائرة الانتقادات، بعدما بات غيابه محل حديث على مستوى عالمي.

    ورغم ظهوره مؤخرًا في الحصص التدريبية للنصر، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة "الإضراب"، عن المشاركة في المباريات، بدءًا من الرياض ثم الاتحاد، في دوري روشن السعودي، فيما لا يزال موقفه غامضًا، حول إمكانية التواجد في مواجهة أركاداج التركماني، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.

    ولكن، هناك شائعات خرجت حول متابعة غياب رونالدو، والتي استلزم خروج رد رسمي عليها، من أجل كشف الحقائق.

  • زينيت يعلن ضم جون دوران رسميًا

    أعلن نادي زينيت الروسي عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الكولومبي جون دوران، على سبيل الإعارة من النصر، حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري "2025-2026".

    ويرتبط جون دوران بعقد مع النصر حتى صيف 2030، فيما قضى اللاعب فترة إعارة خلال الشهور الستة الماضية، مع نادي فنربخشه، حيث شارك معه في 21 مباراة رسمية بجميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ وذلك بتحقيقه الفوز في 6 مباريات متتالية، آخرها (2-0) ضد الاتحاد في الجولة 21.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

