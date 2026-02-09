أخبار النصر اليوم | صلاح بديل "محتمل" لرونالدو .. حقيقة ابتزاز الدون وموقفه من المونديال "إذا استمر الإضراب"!

"سيلعب في كأس العالم ولو غاب عن النصر لنهاية الموسم" .. رسالة برتغالية تطمئن رونالدو وجيسوس يربط مستقبله بـ"الدون"!

لا يزال غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عن مباريات النصر الأخيرة، يلقى صدى عالميًا، في ظل احتجاجه على عدم تدعيم الفريق بالصفقات الشتوية، على غرار الأندية الأخرى، فضلًا عن تجميد صلاحيات سيميدو وسيماو، بحسب ما أكدته التقارير الإعلامية.

في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي المنقضي، انفجر الوضع في الوسط الرياضي السعودي على خلفية فشل نادي الاتحاد في تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، على خلفية خلافات مالية بين الطرفين.

فيما كانت المفاجأة؛ نجاح الهلال في التعاقد معه في اليوم الأخير من الميركاتو (2 فبراير 2026)، وهي الصفقة التي أغضبت النصراويين كثيرًا، كون الزعيم أبرم عدد من الصفقات الجيدة مع أجانب، فيما فشل ناديهم، فلم يتعاقد سوى مع عبدالله الحمدان والعراقي حيدر عبدالكريم، على خلفية أزمة مالية.

رسالة تلمح بـ"ابتزاز" رونالدو .. وزارة الرياضة تكشف حقيقة التصريح الذي أثار جدلًا كبيرًا!

لا يزال ملف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يثير جدلًا كبيرًا، في ظل تغيبه عن مباريات النصر الأخيرة، الأمر الذي وضعه تحت دائرة الانتقادات، بعدما بات غيابه محل حديث على مستوى عالمي.

ورغم ظهوره مؤخرًا في الحصص التدريبية للنصر، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة "الإضراب"، عن المشاركة في المباريات، بدءًا من الرياض ثم الاتحاد، في دوري روشن السعودي، فيما لا يزال موقفه غامضًا، حول إمكانية التواجد في مواجهة أركاداج التركماني، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.

ولكن، هناك شائعات خرجت حول متابعة غياب رونالدو، والتي استلزم خروج رد رسمي عليها، من أجل كشف الحقائق.