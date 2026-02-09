Goal.com
مباشر
Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

"سيلعب في كأس العالم ولو غاب عن النصر لنهاية الموسم" .. رسالة برتغالية تطمئن رونالدو وجيسوس يربط مستقبله بـ"الدون"!

وسط أزمة إضراب رونالدو عن مباريات النصر..

لا يزال غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عن مباريات النصر الأخيرة، يلقى صدى عالميًا، في ظل احتجاجه على عدم تدعيم الفريق بالصفقات الشتوية، على غرار الأندية الأخرى، فضلًا عن تجميد صلاحيات سيميدو وسيماو، بحسب ما أكدته التقارير الإعلامية.

في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي المنقضي، انفجر الوضع في الوسط الرياضي السعودي على خلفية فشل نادي الاتحاد في تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، على خلفية خلافات مالية بين الطرفين.

فيما كانت المفاجأة؛ نجاح الهلال في التعاقد معه في اليوم الأخير من الميركاتو (2 فبراير 2026)، وهي الصفقة التي أغضبت النصراويين كثيرًا، كون الزعيم أبرم عدد من الصفقات الجيدة مع أجانب، فيما فشل ناديهم، فلم يتعاقد سوى مع عبدالله الحمدان والعراقي حيدر عبدالكريم، على خلفية أزمة مالية.

تلك التحركات دفعت قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو لـ"الإضراب" عن المشاركة في المباريات الأخيرة، متهمًا مسؤولي صندوق الاستثمارات بعدم المساواة بين الأندية في الدعم، وتخصيص الهلال بمبالغ أكبر من الجميع، بحسب عدة صحف أجنبية وسعودية .. ولا تزال الأزمة قائمة مع رفض الدون اللعب في المباريات المحلية بالسعودية.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جيسوس يربط مستقبله برونالدو

    وأفادت تقارير بأن رونالدو قد لا يرغب في الاستمرار مع النصر، خلال الموسم المُقبل، رغم ارتباطه بعقد حتى صيف 2027، في الوقت الذي تدور فيه الأحاديث حول عودة محتملة إلى ناديه الأسبق سبورتنج لشبونة، أو الرحيل للدوري الأمريكي.

    وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، ربط تجديد عقده مع الفريق، ببقاء مواطنه كريستيانو رونالدو، حيث رفض المدرب فتح باب الحديث بشأن عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، في انتظار معرفة مصير اللاعب.

    وكان جيسوس قد طلب التعاقد مع صفقتين خلال الميركاتو الشتوي، إلا أنه لم يتم تلبية طلباته، فيما اكتفى النصر بالتعاقد مع حيدر عبد الكريم، صاحب الـ21 عامًا، والقادم من الزوراء، وضم عبد الله الحمدان من الهلال، في صفقة انتقال حر.

    وبات جورج جيسوس في انتظار عقوبات بسبب غيابه عن المؤتمر الصحفي عقب مباراة الاتحاد، فيما تنتظر لجنة الامتثال برابطة دوري روشن السعودي، اكتمال تقارير المنسق الإعلامي ومدير الملعب والمنسق الأمني وممثل وزارة الرياضة، مع التأكيد على أن قرارات اللجنة لا يتم إعلانها لوسائل الإعلام، وتعد نهائية وغير قابلة للاستئناف.

    • إعلان
  • Cristiano Ronaldo Portugal Ireland 2025Getty

    لا تأثير على مكان كريستيانو في كأس العالم

    من جانبه، قال الصحفي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا، عبر برنامج "المنتصف"، إن غياب رونالدو عن مباريات النصر، لن يؤثر على مكانه مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026، حتى ولو استمر الغياب لنهاية الموسم.

    وأوضح سيبولفيدا أن ما فعله رونالدو مع النصر أمر غير مبرر، ويجب عليه أن يكون قدوة للاعبين، فيما أكد أن مكان كريستيانو محفوظ مع منتخب البرتغال، كون هناك إرث يجب عليهم احترامه وتفهمه، فضلًا عن كون "الدون" لاعبًا فعالًا.

    وأضاف أن انتقال كريم بنزيما إلى الهلال في الفترة الشتوية، ليس بالأمر الذي يهم رونالدو، ولكن ما يريده هو أن يتمكن الرئيس التنفيذي جوزيه سيميدو من إبرام التعاقدات، بعد أنباء تجميد صلاحياته مع المدير الرياضي سيماو.

    وفي هذا السياق، تحدث يوسف خميس، نجم النصر السابق، عن أزمة الدون، بقوله "لو لم يكن هناك شروط في عقد رونالدو، لما شاهدناه ممتنعًا عن لعب المباريات مع النصر، وما قدر أحد على محاسبته".

  • كريستيانو يتراجع

    ورغم أن النصر خرج منتصرًا في مواجهتي الرياض والاتحاد، إلا أن المتضرر من هذا الغياب كان كريستيانو رونالدو، الذي يواصل التراجع في سباق هدافي دوري روشن السعودي.

    رونالدو الذي يصارع على جائزة الحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، تراجع في السباق، بعد تربع إيفان توني، مهاجم الأهلي، في الصدارة، برصيد 19 هدفًا، فيما جاء خوليان كوينونيس، مهاجم القادسية، في الوصافة بـ18 هدفًا، بفارق هدف عن رونالدو الذي يحل ثالثًا في الترتيب.

    من ناحية أخرى، شارك كريستيانو رونالدو في تدريبات النصر، الأحد، وسط استمرار غموض موقفه بشأن إمكانية المشاركة في مباراة أركاداج التركماني، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة رونالدو مع النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 111 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 117 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

دوري أبطال آسيا 2
أركاداج crest
أركاداج
أركاداج
النصر crest
النصر
النصر
0