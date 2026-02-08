Goal.com
محمود خالد

رسالة تلمح بـ"ابتزاز" رونالدو .. وزارة الرياضة تكشف حقيقة التصريح الذي أثار جدلًا كبيرًا!

لا يزال ملف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يثير جدلًا كبيرًا، في ظل تغيبه عن مباريات النصر الأخيرة، الأمر الذي وضعه تحت دائرة الانتقادات، بعدما بات غيابه محل حديث على مستوى عالمي.

ورغم ظهوره مؤخرًا في الحصص التدريبية للنصر، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة "الإضراب"، عن المشاركة في المباريات، بدءًا من الرياض ثم الاتحاد، في دوري روشن السعودي، فيما لا يزال موقفه غامضًا، حول إمكانية التواجد في مواجهة أركاداج التركماني، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.

ولكن، هناك شائعات خرجت حول متابعة غياب رونالدو، والتي استلزم خروج رد رسمي عليها، من أجل كشف الحقائق.

  • ماذا حدث؟

    ونشرت إحدى المنصات الكويتية، تصريحات على لسان سمو وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، في إشارة لغياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباريات النصر، رغم عدم الكشف عن ذلك صراحة.

    وبحسب ما ورد، فإن التصريح المنسوب لوزير الرياضة، يحمل اتهامًا للاعب يملك عقدًا كبيرًا بمبلغ فلكي، بـ"الابتزاز"، وأن المشروع الرياضي أكبر من كل مشكك ومبتز، وسيتم تطبيق القانون في دولة القانون.

    وعلى الفور، خرج عادل الزهراني، المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة، ليعلن عبر منصة (إكس)، عدم صحة التصريحات المنسوبة على لسان وزير الرياضة.

    ونشر الزهراني رسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا "إشارة إلى ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة لسمو وزير الرياضة؛ نود التأكيد أن سموه لم يدلِ بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية كما هو متداول، وأن أي تصريح لسموه سيكون عبر القنوات الرسمية.

    رونالدو والإضراب عن المباريات

    في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي المنقضي، انفجر الوضع في الوسط الرياضي السعودي على خلفية فشل نادي الاتحاد في تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، على خلفية خلافات مالية بين الطرفين.

    فيما كانت المفاجأة؛ نجاح الهلال في التعاقد معه في اليوم الأخير من الميركاتو (2 فبراير 2026)، وهي الصفقة التي أغضبت النصراويين كثيرًا، كون الزعيم أبرم عدد من الصفقات الجيدة مع أجانب، فيما فشل ناديهم، فلم يتعاقد سوى مع عبدالله الحمدان والعراقي حيدر عبدالكريم، على خلفية أزمة مالية.

    تلك التحركات دفعت قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو لـ"الإضراب" عن المشاركة في المباريات الأخيرة، متهمًا مسؤولي صندوق الاستثمارات بعدم المساواة بين الأندية في الدعم، وتخصيص الهلال بمبالغ أكبر من الجميع، بحسب عدة صحف أجنبية وسعودية .. ولا تزال الأزمة قائمة مع رفض الدون اللعب في المباريات المحلية بالسعودية.

  • كريستيانو يتراجع

    ورغم أن النصر خرج منتصرًا في مواجهتي الرياض والاتحاد، إلا أن المتضرر من هذا الغياب كان كريستيانو رونالدو، الذي يواصل التراجع في سباق هدافي دوري روشن السعودي.

    رونالدو الذي يصارع على جائزة الحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، تراجع في السباق، بعد تربع إيفان توني، مهاجم الأهلي، في الصدارة، برصيد 19 هدفًا، فيما جاء خوليان كوينونيس، مهاجم القادسية، في الوصافة بـ18 هدفًا، بفارق هدف عن رونالدو الذي يحل ثالثًا في الترتيب.

    مسيرة رونالدو مع النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 111 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 117 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ وذلك بتحقيقه الفوز في 6 مباريات متتالية، آخرها (2-0) ضد الاتحاد في الجولة 21.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

