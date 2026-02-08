رسالة تلمح بـ"ابتزاز" رونالدو .. وزارة الرياضة تكشف حقيقة التصريح الذي أثار جدلًا كبيرًا!

لا يزال ملف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يثير جدلًا كبيرًا، في ظل تغيبه عن مباريات النصر الأخيرة، الأمر الذي وضعه تحت دائرة الانتقادات، بعدما بات غيابه محل حديث على مستوى عالمي.

ورغم ظهوره مؤخرًا في الحصص التدريبية للنصر، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة "الإضراب"، عن المشاركة في المباريات، بدءًا من الرياض ثم الاتحاد، في دوري روشن السعودي، فيما لا يزال موقفه غامضًا، حول إمكانية التواجد في مواجهة أركاداج التركماني، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.

ولكن، هناك شائعات خرجت حول متابعة غياب رونالدو، والتي استلزم خروج رد رسمي عليها، من أجل كشف الحقائق.