أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | صراع ثلاثي على نجم التعاون .. وعبدالرحمن العبود بين البقاء أو "الصفقة التبادلية"!
صراع ثلاثي على نجم التعاون
أكد مرسل قنوات "ثمانية" أن ثلاثة أندية تتنافس على توقيع المدافع الدولي وليد الأحمد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأوضح أن إدارة التعاون لا تمانع في بيع عقد وليد الأحمد، بل وترغب في الاستفادة من أموال بيعه، مؤكدًا أن هناك جدية كبيرة من قِبل نادي الاتحاد، وأن الإدارة ستوافق على من يقدم المقابل المادي الأكبر.
موقف الاتحاد من كانتي وشرط رحيل العبود
أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن إدارة نادي الاتحاد، ترغب في بقاء النجم الفرنسي نجولو كانتي، حتى نهاية الموسم الجاري "2025-2026"، قبل بدء التفاوض على تجديد عقده، في الوقت الذي ارتبط فيه اسم اللاعب برغبة ملحّة من نادي فنربخشه التركي من أجل التعاقد معه في الفترة الشتوية.
ومع تردد أنباء حول استفسار من قِبل نادي الهلال، بشأن ضم عبد الرحمن العبود، ووضع شرط لعقد صفقة تبادلية، فإن إدارة الاتحاد تتجه نحو الإبقاء عليه مع صالح الشهري، ومن المتوقع أن يعود العبود للمشاركة مع الفريق في الأيام المُقبلة، حيث تبدو أزمة استبعاده بقرار انضباطي، في طريقها إلى الحل.
صفقة من العيار الثقيل .. الاتحاد يطلب نجم الهلال للموافقة على الاستغناء عن عبدالرحمن العبود
"عبدالرحمن العبود" .. الاسم الأكثر جدلًا من بين اللاعبين المحليين في نادي الاتحاد بالميركاتو الشتوي الجاري، وسط أحاديث عن خلافات مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.
الجناح الأيمن عبدالرحمن العبود خرج من قائمة الاتحاد في آخر ست مباريات بدوري روشن السعودي، بقرار من سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني، دون معاناته من إصابة.
صفقة تبادلية مع النصر واستفزاز من نجم الهلال الجديد
نجم الاتحاد مقابل عبدالإله العمري .. "شرط النصر" يشعل الميركاتو الشتوي في السعودية!
بينما يشير البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بأن "المادة" تقف أمام إبرام الصفقات في الفترة الشتوية، يبدو أن مسؤولي الأصفر وجدوا حلًا مثاليًا، بعقد صفقة تبادلية مع الاتحاد.
مراد هوساوي وعائلته بعد التوقيع للهلال .. بدأ المهمة باستفزاز النصر والاتحاد، و"نصراوي" حوّل وجهته!
في إطار الاحتفال بالانتقال إلى نادٍ كبير بحجم الهلال، وقع لاعب الوسط مراد هوساوي وعائلته – ربما عن غير قصد – في خطأ استفزاز الأندية التي كانت راغبة في ضمه، على رأسها النصر والاتحاد.
الاتحاد في دوري روشن السعودي
موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد القادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على القادسية، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد.
الاتحاد يدخل المباراة بهدف مصالحة الجماهير عقب السقوط أمام الاتفاق، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، للتقدم في جدول ترتيب وتحسين النتائج.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 15 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق 8 انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات، وأربع هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي ثم الاتفاق.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
تلك الآمال تلقت ضربة موجعة بالسقوط أمام الدحيل في قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن حظوظ الفريق عادت للصعود بعد الفوز الأخير على ناساف في جدة بهدف كريم بنزيما، ويتبقى للفريق مباراتين حاسمتين أمام الغرافة والسد القطريين.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي، ورغم البداية الإيجابية والمشجعة إلا أن النتائج السلبية الأخيرة بدأت تُثير الشكوك حول المدرب.