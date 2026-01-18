صفقة من العيار الثقيل .. الاتحاد يطلب نجم الهلال للموافقة على الاستغناء عن عبدالرحمن العبود

صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم للقلعة الزرقاء في صيف 2017، قادمًا من نادي الاتفاق، ولا يزال عقده ممتدًا لنهاية يونيو 2027 أي حتى نهاية الموسم المقبل.

منذ ذلك الحين، شارك كنو في 311 مباراة بالقميص الأزرق، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 28 آخرين.

أما على صعيد البطولات، فحصد لاعب الوسط الدولي 14 بطولة متنوعة مع الهلال، بواقع: 5 ألقاب دوري سعودي، 4 كأس السوبر السعودي، 3 كأس خادم الحرمين الشريفين، و2 دوري أبطال آسيا، بجانب فضية كأس العالم للأندية.

أما عن أرقامه بالموسم الجاري، فخاض كنو 21 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

ختامًا بشأن كنو، فقد وقع في أزمة شهيرة خلال مسيرته مع الهلال، تحديدًا في الميركاتو الشتوي 2022، وقتما وقع عقود انتقاله إلى نادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الزعيم، على أن ينضم له مجانًا في صيف العام ذاته.

لكن فور علم الهلال بخطوة كنو، بادر بتمديد عقده على الفور، وهو ما وافق عليه اللاعب، ليتورط في قضية التوقيع لناديين في آنٍ واحد، وهي القضية التي انتهت بتعويض مالي للعالمي، مع تغريم الثنائي الآخر، وإيقاف صاحب الـ31 عامًا بضعة أشهر مع حرمان ناديه من التعاقدات لفترتي انتقالات.