Ramon Planes IttihadGetty
محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | بلانيس ينافس برشلونة والريال على موهبة إسبانية .. وجدل "الانضباط" بين إنقاذ الجماهير وقسوة العقوبة!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025..

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.