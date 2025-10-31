أثارت عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة السعودي، بشأن مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، الجدل الكبير بين الجماهير.
بين إصابة نجم الزعيم وعدم المساواة .. عقوبات كلاسيكو الاتحاد والهلال تُثير الجدل!
- AFP
عقوبات كلاسيكو الاتحاد والهلال
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا رسميًا يقضي بتغريم نادي الاتحاد مبلغ 100 ألف ريال سعودي، بعد أن قامت جماهيره بإلقاء ما يقارب 20 قارورة مياه تجاه أرضية الملعب، خلال المواجهة التي جمعت الفريق بنادي الهلال يوم 24 أكتوبر الماضي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، والتي انتهت بخسارة الاتحاد بهدفين دون مقابل على أرضه.
وأشارت اللجنة إلى أن العبوات لم تصب أحد، ولذلك تم توقيع هذه العقوبة على جمهور الاتحاد.
ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد، إذ قررت اللجنة أيضًا فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على لاعب الفريق أحمد الجليدان، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخل عنيف ضد أحد لاعبي النصر، في لقاء أقيم يوم 28 أكتوبر ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.
العبوات أصابت نجم الهلال!
وعبرت جماهير الهلال عن عدم رضاها بشأن البيان الذي أعلنت عنه لجنة الانضباط والأخلاق، خاصة جزئية أن العبوات التي ألقتها جماهير الاتحاد لم تصب أحد خلال الكلاسيكو.
ونشر عدد من الجمهور الهلالي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير، يكشف عن إصابة أحد العبوات للمهاجم الأوروجواياني داروين نونيز نجم الهلال.
ولذلك فإن جمهور الزعيم قد أبدى عدم رضاه عن العقوبة التي تم توقيعها على نادي الاتحاد، خاصة بعد إثبات إصابة أحد نجوم الزعيم بالعبوات.
عدم مساواة العقوبة بين الاتحاد وفريق آخر
وعبر الإعلامي محمد البكيري عن استغرابه من قرارات لجنة الانضباط، بسبب عدم المساواة في العقوبة بين الاتحاد ونادي الزلفي.
واستعرض البكيري العقوبتين، حيث تنص العقوبة على توقيع الغرامة على الاتحاد بقيمة 100 ألف ريال سعودي، بعد رمي 20 علبة مياه تجاه أرضية الملعب، ولم تصب أحد، وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.
بينما تنص عقوبة الزلفي على تغريمه 45 ألف ريال، بعد رمي جمهوره 19 علبة مياه تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحد، وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.
وعلق البكيري على الأمر قائلًا: "لجنة الانضباط غرمت الزلفي بعد رمي جمهوره عدد 19 علبة مياه تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحد بـ45 ألف ريال، وغرمت الاتحاد بعد رمي جمهوره عدد 19 علبة مياه تجاه أرضية الملعب، ولم تصب أحد بـ100 ألف ريال، أحد يفهمنا إيش اللي صاير؟".
موسم الاتحاد 2025-26
استهل نادي الاتحاد موسمه الرياضي 2025-2026 بصورة متذبذبة، بعدما فقد فرصة التتويج بأول ألقاب الموسم، بخسارته أمام النصر (1-2) في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وفي مشواره بدوري روشن السعودي للمحترفين، خاض "العميد" ست مواجهات حتى الآن، تمكن خلالها من تحقيق ثلاث انتصارات، مقابل تعادل واحد وهزيمتين. وجاءت الخسارتان أمام النصر في الجولة الرابعة، ثم أمام الهلال في قمة الجولة السادسة، ليتراجع الفريق خلف فرق الصدارة.
وعلى الصعيد القاري، واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، بعد سقوطه في أول جولتين أمام الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، قبل أن يستعيد توازنه بفوز عريض على الشرطة العراقي (4-1)، أعاد به بعض الثقة لأنصاره.
أما في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد أظهر "النمور" وجهًا أكثر ثباتًا، بعدما نجحوا في إقصاء النصر والتأهل إلى ربع نهائي المسابقة، في خطوة منحت الجماهير الاتحادية جرعة أمل بعودة الفريق إلى سكة البطولات.
موسم الهلال 2025-26
بدأ الهلال موسمه الرياضي 2025-2026 بمزيج من التحديات والطموح تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي وجد نفسه أمام مهمة إعادة التوازن للفريق بعد بداية اتسمت ببعض التذبذب الفني، قبل أن ينجح تدريجيًا في استعادة بريق “الزعيم” المعهود.
ففي منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الهلال ست مباريات تمكن خلالها من تحقيق أربعة انتصارات وتعادلين، دون أن يتذوق طعم الخسارة، ليؤكد حضوره القوي في سباق المنافسة على اللقب رغم بعض التعثرات الفنية في الأسابيع الأولى.
أما على الصعيد الآسيوي، فقد قدّم الفريق مستويات لافتة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية في مرحلة المجموعات، عكست تماسكه الدفاعي وصلابة خطوطه الأمامية، ليُثبت أنه أحد أقوى المرشحين للتتويج باللقب القاري.
وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الهلال مسيرته بثقة، بعدما أطاح بفريق الأخدود بهدف نظيف في دور الـ16، ليبلغ ربع النهائي ويقترب خطوة جديدة نحو اللقب الأغلى في الكرة السعودية.
الجدير بالذكر أن الانطلاقة غير المستقرة للفريق في الموسم الحالي جاءت رغم الأداء المميز الذي قدّمه في كأس العالم للأندية 2025، البطولة التي شهدت أول ظهور لإنزاجي على رأس الجهاز الفني، حيث نجح خلالها في قيادة الهلال إلى ربع النهائي بعد عروض مبهرة، أبرزها التعادل أمام ريال مدريد والانتصار التاريخي على مانشستر سيتي.
وبحسب الأرقام المسجّلة حتى الآن، فإن مسيرة إنزاجي مع الهلال تحمل مؤشرات واضحة على التطور والاستقرار:
عدد المباريات: 16
الانتصارات: 11
التعادلات: 4
الخسارة: 1
الأهداف المسجلة: 35
الأهداف المستقبلة: 16