دوري روشن السعودي
team-logoالخليج
team-logoالاتحاد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستعد الاتحاد لمواجهة مضيفه الخليج على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ويدخل النمور اللقاء وعينهم على تخطي هذه العقبة ودعم حظوظه في الحفاظ على بطولة الدوري هذا الموسم بعد أن فاز بلقب الموسم الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

نتائج الخليج والاتحاد في المباريات الأخيرة

الخليج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الخليج والاتحاد في المباريات الخمس الأخيرة

الخليج

آخر 5 مباريات

الاتحاد

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

