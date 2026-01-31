أخبار الأهلي اليوم | سيطرة على جوائز الأفضل .. ويايسله عن تدريب الراقي: تمنيت أن يكون التوقيت مختلفًا!

أكد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أنه وافق على تجديد عقده في قلعة الراقي، من أجل إيمانه بالمشروع والطريق الذي يسير عليه، مضيفًا أنه واجه ضغوطًا كبيرة خلال فترات من الموسم، وسط تقارير تتحدث عن استبداله بمدربين آخرين، إلا أنه كان يثق في العمل الذي يقدمه، كما أن دعم الجماهير له كان مؤثرًا، وعاملًا حاسمًا نحو استمراره.

وأوضح، خلال تصريحات لـ"ذا أثلتيك"، أن انتقاله للأهلي جاء بشكل سريع، وأنه كان يتمنى لو كان التوقيت مختلفًا، ولكن أحيانًا يكون مضطرًا لاتخاذ قرارات سريعة.

وحول قبول عرض الأهلي، قال يايسله إنه نظر إلى الجانب المادي بعين الاعتبار، ولكن مهمًا أن يقود فريقًا يتمتع بجماهيرية ضخمة، مضيفًا أنه - منذ اليوم الأول - لم يعامل النجوم بشكل مختلف، سواءً رياض محرز أو روبيرتو فيرمينو أو فرانك كيسييه أو إدوارد ميندي.

وتابع "لا أضع خططًا طويلة المدى في كرة القدم، كونها مجال يتغير باستمرار، الأهم بالنسبة لي أن أواصل تطوير مهاراتي كمدرب، وأصنع ذكريات مميزة مع اللاعبين والجماهير".