كلاسيكو السعودية.. موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

قمة كبرى في الكرة السعودية ستجمع كلًا من الهلال والأهلي لحساب الجولة العشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026.

تملك مباريات الهلال والأهلي أهمية خاصة ليس فقط على الصعيد السعودي بل على الصعيد العربي، ولكن هذه المرة تملك أهمية كبرى.

ذلك لأن الهلال المضيف يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة ولا يفصله عن الوصيف الأهلي إلا 3 نقاط فقط سيكفي تحقيقها من قلب ملعب المملكة أرينا ليتربع الراقي على الصدارة.

في السطور التالية من موقع "جول" تعرف على موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.