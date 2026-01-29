Goal.com
أحمد مجدي

كلاسيكو السعودية.. موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

قمة كبرى في الكرة السعودية ستجمع كلًا من الهلال والأهلي لحساب الجولة العشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026.

تملك مباريات الهلال والأهلي أهمية خاصة ليس فقط على الصعيد السعودي بل على الصعيد العربي، ولكن هذه المرة تملك أهمية كبرى.

ذلك لأن الهلال المضيف يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة ولا يفصله عن الوصيف الأهلي إلا 3 نقاط فقط سيكفي تحقيقها من قلب ملعب المملكة أرينا ليتربع الراقي على الصدارة.

في السطور التالية من موقع "جول" تعرف على موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.

  • ما موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الإثنين 2 فبراير 2026، على استاد المملكة أرينا.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

    وسوف تنقل الشبكة مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 من خلالها.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

    لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

    لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الهلال - الأهليالإثنين 2 فبراير 2026
    20:30 السعودية، 21:30 الإمارات    		ثمانيةالمملكة أرينا

  • تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب سيموني إنزاجي المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 4-2-4

    حراسة المرمىياسين بونو
    خط الدفاعثيو هيرنانديز - حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - حمد اليامي
    خط الوسطروبن نيفيش - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
    خط الهجومسالم الدوسري - محمد كنو - مالكوم - داروين نونيز

  • تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الهلال في دوري روشن السعودي 20

    من المتوقع أن يدخل المدرب سيموني إنزاجي المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 3-4-3

    حراسة المرمىإدوارد ميندي
    خط الدفاعمحمد عبدالرحمن - ريان حامد - روجير إيبانيز
    خط الوسطفرانك كيسييه - زياد الجهني - إنزو ميلوت - فالنتين أتانجانا 
    خط الهجومجالينو - رياض محرز - إيفان توني

  • ما تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي؟

    يتفوق الهلال في المواجهات عبر التاريخ مع الأهلي في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري السعودي.

    وتلاقى الأهلي مع الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، خلال 106 مباريات، فاز الهلال 48 مرة وحسم الأهلي 26 مباراة لصالحه، بينما تعادلا سويًا في 32 مناسبة.

    عدد المبارياتفوز الهلالفوز الأهليالتعادل
    106482632
