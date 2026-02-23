أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | موعد قرعة النخبة الآسيوية .. وإيفان توني يظهر "نضجه" بعد إهدار ركلة جزاء النجمة!
إقصائيات النخبة الآسيوية في جدة .. مواعيد مواجهة الأهلي والدحيل
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إقامة قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في 25 مارس المُقبل، تمهيدًا لاستضافة جدة، الأدوار الإقصائية حتى النهائي، في الفترة بين 16 و25 إبريل 2026.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الدحيل القطري، في دور الـ16 من دوري النخبة، حيث تقام مباراة الذهاب في 2 مارس، على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في الدوحة، بينما يقام الإياب في التاسع من الشهر المقبل، على ملعب صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
الأهلي يبعد ديميرال عن مباراة ضمك
أفاد الإعلامي وليد سعيد، المُقرب من البيت الأهلاوي، بأن الجهاز الفني للأهلي، قرر إراحة ميريح ديميرال، مدافع الفريق، وعدم مغادرته مع البعثة إلى أبها، ليتأكد غيابه عن مواجهة ضمك.
يأتي ذلك رغم إنهاء ميريح ديميرال، لبرنامجه التأهيلي، ومشاركته في التدريبات الجماعية، إلا أن الجهاز الفني قرر إراحة اللاعب وتفادي أي إجهاد "محتمل" في مواجهة الإثنين.
يذكر أن الطبيب أحمد المطرفي، رئيس لجنة التواصل في الاتحاد السعودي للطب الرياضي، قد حذر من عودة ديميرال للملاعب سريعًا، بعد إصابته في العضلة الضامة، مؤكدًا أن التسرع في قدوم المدافع التركي قد يتسبب في انتكاسة مستقبلية، خاصة وأن المنطقة المصابة لدى ديميرال حساسة، وأي عودة متعجلة قد تؤثر على مسيرته بشكل سلبي، وفق ما ذكرته صحيفة "الرياضية".
“لست مستاءً من ركلة الجزاء"
نشر برنامج "دورينا غير"، تصريح الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عقب مباراة النجمة، والذي تحدث فيه عن إهدار ركلة الجزاء، ومدى تأثره بشأن هذا الأمر.
ورغم تسجيله "هاتريك" في مرمى النجمة، إلا أنه أهدر ركلة جزاء، بعدما نجح الحارس البرازيلي فيكتور براجا في التصدي لكرته.
وقال توني "هذه هي كرة القدم، لا يمكن لذلك الأمر أن يؤثر عليّ، وعدت مرة أخرى وسجلت، وهذا جيد، كما أن الجماهير كانوا يرددون اسمي عندما أضعت الركلة بين الشوطين، وهذا يؤكد أنهم يقفون خلف الفريق، آمل أن يبقوا معنا حتى نهاية الموسم".
جاء ذلك على الرغم من تصريح توني مع شبكة "سكاي سبورتس"، قبل أيام، فيما يتعلق بإتقانه للركلات الجزائية، حيث قال حينها "لقد أهدرت ضربة قبل سنوات، ويومها لم أنم من الحزن، وقررت بعدها التدرب عليها بشكل أكبر حتى لا أكرر الإهدار مرة أخرى".
لا تنسوهم من دعائكم
لا تنسوهم من دعائكم | محمد الخليوي .. "شهادة نصراوي" أنصفته في عيون مَن لم يعاصره ونجم وحيد ظل وفيًا لأسرته!
"لا تنسانا من دعوة في ساعة الإفطار" .. جملة نسمعها ونرددها كثيرًا بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، فهو شهر الخير والإحسان واستجابة الدعوات.
لكن هناك من رحل عن عالمنا، وربما ذهبت سيرتهم مع ضغوطات الحالية رغم ما قدموه طوال مسيرتهم في عالم الساحرة المستديرة، لذا نحن في موقع "جول" نطلق سلسلة "لا تنسوهم من دعائكم"، خلال شهر رمضان، لنعيد ذكرى من فارقوا الحياة.
وفي الحلقة الأولى من سلسلتنا، ضيفنا هو الراحل "محمد الخليوي" أو كما يُلقب "الأستاذ"؛ نجم الاتحاد والأهلي والمنتخب السعودي الأسبق..
- Getty Images Sport
الأهلي في دوري روشن
اختبارات صعبة في انتظار الأهلي
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم، لخوض العديد من الاختبارات الصعبة، في سبيل المنافسة على ثلاثية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة.
* 23 فبراير: مباراة ضمك والأهلي "دوري روشن السعودي".
* 26 فبراير: مباراة الرياض والأهلي "دوري روشن السعودي".
* 2 مارس: مباراة الدحيل القطري والأهلي "دوري أبطال آسيا للنخبة".
* 6 مارس: مباراة الأهلي والاتحاد "دوري روشن السعودي".
* 9 مارس: مباراة الأهلي والدحيل "دوري أبطال آسيا للنخبة".
* 13 مارس: مباراة القادسية والأهلي "دوري روشن السعودي".
* 18 مارس: مباراة الأهلي والهلال "نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين".
- Getty Images Sport
مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 15 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 21 لقاءً.
وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".