لا تنسوهم من دعائكم | محمد الخليوي .. "شهادة نصراوي" أنصفته في عيون مَن لم يعاصره ونجم وحيد ظل وفيًا لأسرته!

"لا تنسانا من دعوة في ساعة الإفطار" .. جملة نسمعها ونرددها كثيرًا بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، فهو شهر الخير والإحسان واستجابة الدعوات.

لكن هناك من رحل عن عالمنا، وربما ذهبت سيرتهم مع ضغوطات الحالية رغم ما قدموه طوال مسيرتهم في عالم الساحرة المستديرة، لذا نحن في موقع "جول" نطلق سلسلة "لا تنسوهم من دعائكم"، خلال شهر رمضان، لنعيد ذكرى من فارقوا الحياة.

وفي الحلقة الأولى من سلسلتنا، ضيفنا هو الراحل "محمد الخليوي" أو كما يُلقب "الأستاذ"؛ نجم الاتحاد والأهلي والمنتخب السعودي الأسبق..