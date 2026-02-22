ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الأهلي، ضيفًا على نظيره ضمك، في مواجهة ضمن مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

الأهلي يدخل المباراة وعينه على مواصلة منافسة الهلال على اللقب الذي تشتعل المنافسة مع الهلال والنصر، خاصة بعد تعادل الزعيم مع الاتحاد في الجولة الماضية، أي أنّ الفوز قادر على وضع قلعة الكؤوس

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ضمك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الإثنين 23 فبراير 2026، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة ثمانية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ضمك ضد الأهلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب فابيو كاريلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ضمك والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين ضمك والأهلي في المباريات الأخيرة

ترتيب ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026